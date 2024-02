Netflix da el primer vistazo a la segunda temporada de ‘Squid Game’ | VIDEO

Luego de mucho tiempo de espera, el público finalmente ha recibido nuevas noticias sobre el estreno de la segunda temporada de la serie coreana ‘Squid Game’. Y es que este jueves, Netflix dio a conocer la lista de títulos que se sumarán a su catálogo a lo largo del 2024, destacando la serie que relata la historia del siniestro “Juego del Calamar”. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

La noticia de su regreso a las pantallas se dio este jueves a través de un video que presentó las primeras imágenes de la serie dirigida por Hwang Dong-hyuk.

El breve clip muestra a “Gi-hun”, personaje interpretado por el actor Lee Jung-jae, quien ganó el premio “Actor principal sobresaliente en una serie dramática” en los Premios Emmys 2022., mientras abandona sus planes de visitar los Estados Unidos tras recibir una misteriosa llamada que lo hará embarcarse en una persecución.

Squid Game | Foto: Cortesía/ Netflix Studios Crédito: Netflix

De acuerdo con comunicado emitido por el gigante del entretenimiento, la segunda temporada de ‘Squid Game’ tendrá de vuelta a personajes muy queridos por el público; tal es el caso de “Front Man” (Lee Byung-hun) y “Recruiter” (Gong Yoo). Asimismo, se le dará la bienvenida a un personaje interpretado por Park Gyu-young, despertando curiosidad inmediata por este nuevo fichaje.

No podemos olvidar que la serie original de Netflix tomó por asalto el mundo en su estreno en 2021, convirtiéndose rápidamente en una de las series más vistas de Netflix a nivel mundial. Obtuvo más de 1.6 billones de horas de visualización vistas por más de 142 millones de hogares en sus primeros 28 días, la serie ocupó el primer lugar en “Today’s Top 10” en 94 países.

Cabe recalcar que a la par de ‘Squid Game’, dentro del video compilación aparecieron otras producciones que los usuarios de esta plataforma de streaming podrán disfrutar. Como por ejemplo: Bridgerton, Rebel Moon: Part Two, Outer banks, The Union, The Diplomat y Cobra Kai, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Netflix está aplastando al resto de los servicios de streaming en esta estadística

• Netflix expande su catálogo de videojuegos con estos tres títulos de GTA