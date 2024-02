Fuertes lluvias dejan inundaciones, carros atrapados y cierre de carreteras en Long Beach

A Patricia González Portillo, la tormenta que se abatió este jueves sobre el sur de California, la sorprendió en la autopista 405, camino de Long Beach rumbo al condado de Orange.

“Iba a Orange a recoger unos documentos que mi hijo necesita. Como a eso de las 9 de la mañana, de repente llegó la tromba y no se veía nada. Me fui bien despacito como a 30 o 40 millas por hora”.

Patricia dice que le tocó ver una gran cantidad de accidentes sobre la carretera, lo que la obligó a apagar la radio que escuchaba, y a ponerse en oración.

“Iba con ‘el Jesús en la Boca’. Me tuve que orillar un rato, meterme en un café y esperar a que disminuyera la lluvia. Me daba miedo regresar porque veía la nube más oscura rumbo a Long Beach”.

Cuando finalmente pudo regresar a su casa en Long Beach, las lluvias se habían calmado.

“Fue un error haber ido hoy por los documentos a Orange. Esta no ha sido la peor tormenta que he visto en Long Beach, pero sí la peor en la que he manejado y le tengo terror a conducir en la lluvia”.

Un carro atrapado en la inundación en la calle Willow en Long Beach, Calif. en Feb. 1, 2024. (Isaac Ceja/La Opinion)

Las fuertes lluvias que cayeron este jueves sobre el sur de California, provocaron inundaciones en una porción de la autopista 710 de Long Beach, causando problemas a los automovilistas para conducir; y obligando al cierre de una parte de la Pacific Coast Highway hasta Huntington Beach.

Por otra parte, al menos cuatro vehículos quedaron atrapados al inundarse un puente ferroviario en Long Beach. Por fortuna, los ocupantes de los vehículos lograron salir ilesos, sin lastimadura alguna.

De inmediato el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia de inundaciones en Long Beach, Palos Verdes, Torrance, el Puerto de Los Ángeles, Carson y Harbor City.

Se dio a conocer que el agua de la lluvia comenzó a acumularse a eso de las 8:30 de la mañana en Long Beach, y que muy temprano caían entre 1 pulgada y 1.5 pulgadas por hora.

Las lluvias más pesadas se registraron este jueves entre las 5 y 11 de la mañana con hasta dos pulgadas.

En San Diego se pronosticaba que las precipitaciones durarían hasta entrada la tarde.

Según reportó la estación de televisión KTLA, el agua corría a través de los carriles de la autopista en dirección norte y sur debajo del paso elevado de la Pacific Coast Highway.

El reportero de KTLA, Eric Spillman dio cuenta de que el agua llegaba hasta las parrillas de algunos camiones, resultando todo un desafío para los vehículos más pequeños poder circular y no quedarse atascados.

La autopista 710 es una ruta que siempre va repleta de camiones de carga rumbo a los puertos de Long Beach y Los Ángeles.

Se estima que las anegaciones tienen que ver con que los desagües pluviales cercanos a la autopista 710 se taparon, ya que es un área susceptible a inundaciones en el pasado.

El reportero Jon Baird de @knxnews publicó videos en el sitio X (antes Twitter) en donde se pueden ver carros completamente sumergidos bajo un puente ferroviario en Long Beach.

Reveló además que las inundaciones en Long Beach causaron daños en algunos negocios locales como uno que vende partes para camionetas al oeste del Pacific Coast Highway en el freeway 710.

Las fuertes lluvias continuarán hasta este viernes en el sur de California mientras que se espera nieve en las montañas lo que traerá frío a la región, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

“Se trata de una tormenta grande; y el frío se extenderá desde Canadá hasta México”, reportó el meteorólogo Henry DiCarlo del canal de noticias KTLA.

El Servicio Meteorológico reportó precipitaciones de dos a tres pulgadas en las áreas costeras y valles del sur de California. Para la costa Central, las montañas y laderas, se anticipa de cuatro a cinco pulgadas de lluvias.

Advirtieron además de la probabilidad de tormentas eléctricas e inundaciones localizadas, por lo que se emitieron alertas de posibles crecimientos de las aguas en áreas de San Diego, el condado de Orange, los valles Apple y Lucerna, Coachella Valley y las montañas de San Bernardino y Riverside.

En las regiones bajas como el Inland Empire habrá menos lluvias con apenas una pulgada.

El meteorólogo de KTLA dijo que tendremos un descanso de la lluvia el sábado por la tarde hasta el domingo tarde, y luego el frío se dejará sentir con fuerza.

De acuerdo a la agencia de noticias AP, el primero de dos ríos atmosféricos consecutivos inundó el norte de California el jueves, anegando carreteras y obligando a hacer preparativos para tormentas en todo el estado y llamados a la gente a prepararse para aguaceros, nevadas y daños.

En el canal del tiempo (Weather Channel), la meteoróloga líder Linda Lama dijo que el clima de este fin de semana definitivamente tiene una sensación del fenómeno de El Niño con mucha humedad en la zona sur y temperaturas más cálidas que el promedio en la zona norte.

“Las tormentas poderosas en California a menudo están asociadas con El Niño y veremos otra tormenta potente acercarse al estado dorado el domingo. Los detalles de este próximo sistema están en duda, por lo que estaré atenta para ver cuánta amenaza de inundación habrá durante la próxima semana”.

Alex Tardy, meteorólogo del Servicio del Tiempo en San Diego dijo que dos tormentas están en camino. La primera será rápida, y la del lunes y martes estará más tranquila.

Ambos son conocidas como ríos atmosféricos, y son descritos como regiones largas y estrechas en la atmósfera que transportan vapor de agua.

“Muchas de estas tormentas han sido más cálidas que el promedio y producido más lluvia y menos nieve, muy lejos de la capa de nieve casi récord del año pasado, lo cual demuestra una vez más cómo California puede oscilar de un extremo a otro”, dijo Michael Anderson, el climatólogo del Departamento de Recursos del Agua en un comunicado de prensa.

Agregó que la nieve es muy necesaria porque los inviernos de El Niño han provocado una disminución del 40% en los niveles de nieve en la sierra en comparación con el promedio en esta época del año.

El gobernador Gavin Newsom activó el centro estatal de operaciones estatal el para responder a las tormentas y coordinar esfuerzos,

Brian Ferguson, subdirector de comunicación de crisis y asuntos públicos de la Oficina de Servicios de Emergencia del estado, calificó la tormenta como una “amenaza significativa” para los californianos y dijo que los efectos se sentirán ampliamente.