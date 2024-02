¡Prepárate para la tormenta en el sur de California!

Autoridades de gobierno y de los servicios de primeros auxilios instan a la población del sur de California a mantenerse alerta ante la llegada de una poderosa tormenta que traerá de nuevo lluvias intensas y podría causar inundaciones.

Entre tanto, el gobernador Gavin Newsom anunció que ha movilizado a más de 4,000 trabajadores de Caltrans, 550 socorristas de primeros auxilios, 19 equipos de rescate en aguas rápidas y la distribución de más de 7 millones de sacos de arena en toda California para prepararse para la tormenta invernal.

Además del aumento de personal, California ha activado su Centro Estatal de Operaciones, el Centro de Operaciones de Inundaciones, el Centro de Operaciones de Emergencia de Caltrans y el Centro de Coordinación de Salud Médica, todos coordinando una respuesta unificada con gobiernos locales y el gobierno federal.

Meteorólogos pronostican que una gran tormenta llegará desde la medianoche del domingo hasta el martes, trayendo consigo una cantidad significativa de lluvia.

“Todas las áreas del condado de Los Ángeles y todo el condado de Venturas y las áreas montañosas pueden ver más precipitación”, dijo a La Opinión, Rose Schoenfield, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El pico de la tormenta que se avecina será del domingo por la noche al lunes en el condado de Los Ángeles.

“Tendremos lluvia antes, pero la gente no debe tener una falsa sensación de seguridad cuando la lluvia sea un poco más ligera”, declaró Schoenfield. “Se intensificará, especialmente el domingo por la noche”.

En efecto, para el lunes se esperan totales de tres a seis pulgadas de lluvia para el centro de Los Ángeles. Se trata de una cantidad bastante significativa para esa zona y el consejo de la meteoróloga es evitar conducir durante el pico de la lluvia, particularmente viajar el lunes por la mañana porque puede resultar demasiado peligroso.

Preparándose para el río atmosférico

“Si llueve demasiado no tiene caso exponerse a un accidente”, dijo Andrés Felipe, un jardinero de 63 años, originario de Guanajuato, México. “El trabajo queda peor y se pueden dañar las maquinas podadoras de pasto”.

El golpe inicial del primer rio atmosférico del jueves trajo lluvias sustanciales y fuertes vientos, provocando inundaciones en la carretera de Pacific Coast Highway, en Huntington Beach y Seal Beach.

En Long Beach, sobre la cuadra 2300 de la calle West Willow, varios autos quedaron sepultados bajo el agua. Los conductores lograron ponerse a salvo.

Sin embargo, la segunda llegada del río atmosférico plantea nuevas amenazas, incluidas condiciones peligrosas en las costas, inundaciones, cortes de energía y deslizamientos de tierra, sobre todo en aras calcinadas por los incendios forestales.

“Si vives cerca de un área quemada recientemente, sería bueno que te prepares por si acaso hay necesidad de evacuar rápido”, advirtió la meteoróloga.

Fidel Pérez, un trabajador de la construcción nacido en Fresnillo, Zacatecas manifestó que “con estas aguas que vienen no se puede hacer nada”.

Lo que sí pudo prevenir es que su casa se inunde con la instalación de bolsas de arena que compró en una tienda Home Depot, en la ciudad de Alhambra.

“Hay una rampa en el frente de mi casa por donde se trasmina el agua y quiero evitar cualquier daño”, dijo el hombre residente de Pico Rivera. “Hay que protegerla contra la corriente”.

La ciudad preparada para ayudar a las personas sin hogar

Frente a este panorama, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dio a conocer que se han movilizado recursos para cualquier contingencia que se presente, incluyendo apagones repentinos o automóviles varados entre el agua.

“Las predicciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Pero en este momento hay indicios de que la tormenta que se avecina podría ser tan fuerte como lo fue la tormenta tropical Hilary”, dijo la alcaldesa durante una rueda de prensa.

“Este es un esfuerzo de todos”, dijo Bass, quien informó que el personal del Departamento de Agua y Energía está preparado para cualquier corte o emergencia eléctrica, y el Departamento de Servicios de Calles tiene camiones de emergencia preparados para mantener las calles limpias y seguras.

Los funcionarios del departamento de personas sin hogar de la ciudad (LAHSA) también están haciendo trabajo de extensión a las personas sin vivienda, especialmente cerca del río Los Ángeles y en áreas que corren riesgo de sufrir grandes inundaciones.

“La ciudad y la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles han aumentado la disponibilidad de refugios y vales de vivienda para dar cabida a la afluencia de personas que lleguen tras la tormenta”, dijo Bass.

El programa invernal de LAHSA comenzó desde el 1 de noviembre de 2023 y permanecerá en operación hasta el 31 de marzo. Dicho programa ampliado incrementa los espacios de refugio mediante el uso de moteles.

Según Va Lecia Adams Kellum, directora ejecutiva de LAHSA, más de 5,400 personas hicieron uso del programa de refugio aumentado durante la temporada de invierno 2022-23. Ello representó un aumento del 652% respecto a la temporada invernal de 2021.

Latinos a batallar con la lluvia

Como siempre, los inmigrantes latinos tendrán que batallar con las inclemencias del tiempo en el día a día de sus trabajos.

“Seguramente no podré venir a vender mis pupusas en la calle, pero tengo dos establecimientos fijos a donde la gente me llama y hago entregas a domicilio”, indicó Jennifer Ortiz, una mujer originaria de Mejicanos, en San Salvador.

Ortiz aseguró que no sufre pérdidas económicas si llueve o no, “porque cuando llueve la gente tiene más hambre, se queda en casa y yo les cocino su caldo de gallina, les vendo atole y champurrado”.

De igual manera, Antonio Rosario, un joven guatemalteco, oriundo de Sololá que vende fruta fresca, mencionó que su patrón solamente le paga la mitad de su salario si hay lluvia y no puede salir a vender.

“Viene la lluvia y no hay trabajo. No podemos salir a vender y me toca descansar, aunque no quiera”, dijo.

Por su parte, Claudia Ruiz, de la Ciudad de México, expresó a La Opinión que, ante la llegada de la tormenta invernal es mejor no salir a vender comida.

“Si me enfermo, saldría más caro pagar el doctor”, subrayó.

Medidas de preparación

Los angelinos que necesiten refugio pueden llamar al 211 o a la Línea de Refugio de Invierno de LAHSA al 1-800-548-6047.

Los angelinos deben registrarse en NotifyLA (https://emergency.lacity.gov/alerts/notifyla) para recibir alertas locales sobre esta tormenta.

El Departamento de Operaciones de Tránsito del Departamento de Transporte de Los Ángeles hará cualquier anuncio que implique cierres significativos de carreteras o impactos en el transporte en https://ladot.lacity.gov/dotnews



Para ayudar a los angelinos a prepararse para las necesidades de las tormentas, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles proporciona sacos de arena listos para llenar gratis durante todo el año en las 106 estaciones de bomberos del vecindario.



Cómo pueden los angelinos solicitar apoyo:

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida, los angelinos deben llamar al 911.

Para impactos como inundaciones en las carreteras, ramas de árboles que bloquean las carreteras o deslizamientos de tierra, llame al 311 o descargue la aplicación MyLA311.

En caso de cortes de energía o roturas de tuberías principales de agua, los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles pueden llamar al 1-800-DIAL-DWP o al 911.



Áreas bajo alerta de inundaciones severas

Montañas del condado de Riverside

Montañas del condado de San Bernardino

Valle de Santa Clarita

Valles Apple y Lucerne

Áreas bajo alerta de inundaciones moderadas

Islas Catalina y Santa Bárbara

Valle de Coachella

Valle de San Gabriel y Condado de Los Ángeles

Costa del Condado de Orange

Zona interior del Condado de Orange

Montañas de Riverside

Montañas de San Bernardino

Valles de los condados de Riverside y San Bernardino – Inland Empire

Paso de San Gorgonio cerca de Banning

Montañas y laderas de Santa Ana

Valle de Santa Clarita