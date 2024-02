Seguro Social: ¿por cuánto tiempo se cobran los beneficios por incapacidad?

La Administración de la Seguridad Social (SSA) proporciona beneficios no solo a jubilados, sino también a adultos de la tercera edad con bajos ingresos y recursos, así como personas con discapacidad tal es el caso del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Este programa es una manera de obtener mensualmente alivio económico para quienes no puedan seguir trabajando debido a su discapacidad, aunque no es fácil de calificar a este beneficio y no se asigna pronto; una vez sea elegible el Seguro Social se encargará de que el beneficiario reciba el dinero al menos durante un año.

Para ser parte del SSDI se deben contar con algunos requisitos como: ser menor a la edad de jubilación, tener una condición médica que límite su desarrollo laboral diario, la incapacidad no debe ser de grado parcial o superable en corto tiempo, y deben cumplir con la definición de incapacidad de la SSA.

Además, los solicitantes del beneficio deben haber trabajado y pagado suficientes impuestos antes de solicitarle al Seguro Social el retiro por incapacidad si ese es el caso.

¿Por cuánto tiempo se puede cobrar el SSDI?

De acuerdo con el SSA, los beneficiarios del SSDI reciben sus pagos hasta que dure el tiempo de discapacidad, esto quiere decir que si la condición del solicitante no mejora y no puede laborar seguirá recibiendo el apoyo económico.

Aunque a algunas discapacidades se les da prioridad, la entidad detalla que siempre se evalúa el estado del beneficiario, ya que si por ejemplo; la rehabilitación ayuda a superar la discapacidad es probable que se retire el beneficio.

Por eso es importante tener presente que parte de la responsabilidad del beneficiario es informarle periódicamente a la entidad sobre el estado de salud, así como también si decide volver a trabajar o no recibir más el beneficio debe notificarlo.

Finalmente, aquellos beneficiarios que proporcionen información falsa o emitan alguna mejora se les puede suspender o perder totalmente el beneficio, la recomendación es respaldar la solicitud con documentos verídicos.

