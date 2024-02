Fallece Gina Montes, talentosa bailarina de ‘La Carabina de Ambrosio’

La bailarina y vedette brasileña Gina Montes falleció el pasado 27 de enero en Nueva York; la noticia fue confirmada por la periodista María Luisa Valdés a través de su cuenta de ‘X’, e informó que la causa de su deceso fue cáncer. Aunque no se revelaron los detalles del tipo de cáncer, Gina se mantuvo lejos de los reflectores, y se especula llevaba tiempo deteriorando su salud.

Regina Inés Barbosa Govea, conocida artísticamente como Gina Montes, nació en Brasil y dejó una huella imborrable en el corazón del público mexicano. Su destino la llevó a México, donde se convirtió en una figura emblemática del programa de televisión ‘La Carabina de Ambrosio’ durante los años 70´s.

Este lunes 5 de febrero se reportó el fallecimiento de Gina Montes, ocurrido en la ciudad de Nueva York, donde vivió en sus últimos años. Gina cautivó a la audiencia mexicana. Su participación en el programa no se limitaba solo a su destacado baile, sino que también desempeñaba el papel de asistente de ‘Beto el Boticario’, interpretado por el actor Roberto Ramírez Garza.

En el programa, Gina Montes desarrolló un personaje que se volvió popular con una simple frase: “Thank you, denank you, Ah! Ah! Ah!”. Debido a que no hablaba español con fluidez, tuvo limitadas intervenciones verbales en el programa.

Gina Montes era conocida por su sensualidad en el escenario, y también una mujer talentosa y disciplinada. Su pasión por la danza la llevó a formarse con grandes maestros como Isadora Duncan y Martha Graham, permitiéndole compartir escenario con figuras de renombre como Liberace y Sammy Davis Jr.

Gina Montes se mantuvo como un ícono de la cultura popular mexicana de los años 70´s y 80´s. Aunque se retiró de los reflectores, su imagen y legado perduran en la memoria de aquellos que la vieron brillar en la pantalla chica.

Trayectoria de Gina Montes en México

En el año 1976 Gina Montes junto a su hermana Mimí viajó a México a buscar oportunidades, siendo que poco después su hermana se regresó a Brasil a cuidar a su madre, que enfermó, y Gina permaneció en el país, donde en 1978 ingresó a las filas de Televisa como parte de ‘La Carabina de Ambrosio’, donde su figura se inmortalizó al lado de personajes como Beto El Boticario, Gualberto Castro y César Costa.

A pesar de alcanzar la cima de la fama en la década de los 80, en 1985 decidió alejarse del mundo del espectáculo para dedicarse a su vida personal. Contrajo matrimonio y tuvo una hija, Judith Teresa Macías.

Gina Montes gozaba de gran fama cuando se enamoró del músico Carlos Macías que estaba en el programa ‘La Carabina de Ambrosio’, producto de su romance tuvieron a su hija Judith Teresa Macías aunque por complicaciones en su embarazo la bailarina se vio obligada a quedarse en Nueva York. Esto le produjo problemas con su visa de trabajo en México y perdió su oportunidad de retomar su carrera en el país.

Su vida cambió al dar a luz a su hija Judith, a quien procreó junto a Carlos Macías, músico del programa, y dejó atrás los reflectores para dedicarse a su vida en familia. Al paso del tiempo, se conoció que Gina crió a su hija por su propia cuenta, y estando en Nueva York buscó la manera de darle a Judith una vida digna.

