Javier Aguirre es cauto ante las semifinales de la Copa del Rey: “Nada termina este martes”

El Mallorca se medirá este martes ante la Real Sociedad en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, uno de los duelos más importantes de la temporada para el equipo del entrenador mexicano Javier Aguirre, que se muestra cauto ante un rival que los ha sabido complicar en los últimos tiempos.

El “Vasco” Aguirre habló en la rueda de prensa previa al encuentro que se llevará a cabo en el estadio Son Moix, en donde los locales intentarán sacudirse la dolorosa goleada sufrida el viernes ante el Athletic Club (4-0) que los sigue complicando en LaLiga.

“Hay muchas ganas de pasar la página. Esta es otra competición y estamos ahora mismo con un cincuenta por ciento de posibilidades en esta semifinales. Es otra circunstancia”, reconoció el director técnico del Mallorca, que está por disputar su quinta semifinal en la Copa del Rey.

El delantero canadiense del Mallorca Cyle Larin intenta un remate durante el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el cuadro balear el pasado viernes en el estadio de San Mamés. (Miguel Toña/EFE)

“Hay mucha ilusión. Hay jugadores que nunca han estado en una semifinal y otros que han jugado finales. Saben que es el último partido de Copa en casa y tenemos que dar una buena imagen. Hay que entender que es un partido de 180 minutos que nada termina este martes”, agregó el mexicano.

Sin embargo, el panorama no luce para nada prometedor para el Mallorca al tener que verse las caras ante una Real Sociedad a la que no derrotan desde el 2012 y que en los últimos 10 encuentros suma ocho victorias y un empate a su favor.

“Será un partido que no termina aquí. He tenido la oportunidad de jugar dos semifinales y la experiencia me dice que no termina aquí y que no hay que ponerse nerviosos”, aseguró el estratega que reveló la estrategia que deben seguir para intentar sacar un buen resultado.

El entrenador del Mallorca, el mexicano Javier Aguirre durante la rueda de prensa previa al partido de semifinales de Copa del Rey que disputarán este martes ante la Real Sociedad. (CATI CLADERA/EFE)

“No tenemos que perder el orden, tenemos que estar concentrados en el balón parado y a sus bloqueos. No nos va a dejar hacer transiciones porque te bajan permanentemente”, apuntó el “Vasco” Aguirre quien también destacó lo que considera es una de las grandes cualidades de la Real Sociedad.

“Es un equipo que me encanta porque dentro del reglamento lo hacen muy bien. Bajan al barro y compiten con un equipo pequeño, que no lo son porque compiten en Champions”, consideró el entrenador mexicano quien confirmó que Abdón Prats saldrá como titular.

Por su parte, también reveló que Raíllo y Pablo Maffeo son bajas mientras que mantuvo la esperanza de poder contar con el mediocampista serbio Nemanja Radonjic, quien todavía afronta algunos problemas burocráticos. “Por ahora no está disponible, pero hay la ilusión de que este martes, a la hora del partido sí lo esté”.

