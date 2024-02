Una chica probó el Apple Vision Pro en la piscina pese a que está prohibido y esto pasó

La popular youtuber y creadora de contenido de tecnología iJustine sorprendió a sus millones de seguidores al publicar un video en el que se sumerge en una piscina con las Apple Vision Pro, las revolucionarias gafas de realidad virtual de la compañía de la manzana.

En el video, que ya cuenta con más de 700,000 reproducciones en en X, se puede apreciar cómo iJustine disfruta de una experiencia de realidad virtual mientras está en el agua, sin que las gafas sufran ningún daño o desperfecto. La youtuber muestra cómo puede interactuar con diferentes aplicaciones y juegos, así como acceder a su correo electrónico y redes sociales, todo ello con solo mover sus ojos y su voz.

Sin embargo, no todo es diversión y alegría en el video de iJustine. La creadora de contenido también advierte de los riesgos que implica usar las Apple Vision Pro en un entorno acuático, algo que está expresamente prohibido por el fabricante. Y es que las gafas dependen de una batería portátil que se conecta mediante un cable, y que podría causar un cortocircuito si entra en contacto con el agua. Por eso, iJustine recomienda a sus fans que no intenten imitarla, y que solo lo hizo como un experimento para probar los límites de la tecnología.

El video de iJustine ha generado una gran repercusión en internet, y ha provocado todo tipo de reacciones, desde el asombro y la admiración, hasta la crítica y la preocupación. Muchos usuarios han alabado la valentía y la originalidad de la youtuber, y han expresado su deseo de adquirir las Apple Vision Pro, que se lanzaron al mercado hace apenas dos meses, y que tienen un precio de $3,500 dólares. Otros, en cambio, han cuestionado la necesidad y la responsabilidad de usar unas gafas de realidad virtual en una piscina, y han alertado de los posibles peligros para la salud y la seguridad.

Riesgo de seguridad

Pero este no es el único video de una persona utilizando las Apple Vision Pro en un lugar poco habitual. En las últimas semanas, se han viralizado en las redes sociales varias grabaciones de usuarios que han usado las gafas en el metro, en plena vía pública, o incluso mientras conducían. Estas imágenes han generado una gran polémica, y han puesto en evidencia la falta de regulación y control sobre el uso de la realidad virtual en el espacio público.

Detienen a un hombre por ir conduciendo su Tesla mientras utilizaba las nuevas gafas Vision Pro de Apple. pic.twitter.com/d36stAg7uN — Sr.Liberal🇪🇸 (@SrLiberal) February 5, 2024

Las Apple Vision Pro son el último producto estrella de Apple, y prometen revolucionar el mundo de la tecnología y el entretenimiento. Las gafas permiten al usuario sumergirse en una realidad virtual totalmente inmersiva, con una calidad de imagen y sonido impresionantes, y una gran variedad de funciones y opciones. Sin embargo, también plantean nuevos retos y dilemas, tanto para los consumidores como para las autoridades, que deberán establecer los límites y las normas para garantizar una experiencia segura y satisfactoria para todos.

