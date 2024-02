La actriz America Ferrera debutará como directora de largometrajes, con la película “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” (“No Soy Tu Hija Mexicana Perfecta”), basada en la exitosa novela escrita por Érika Sánchez.

La cinta mostrará las aventuras de una adolescente llamada Julia Reyes, que sueña con ser escritora. Ella debe de enfrentarse a sus padres, que siempre la comparan con su hermana Olga, fallecida hace tiempo. Poco a poco Julia comienza a descubrir secretos que había en la vida de Olga, a quien su familia consideraba perfecta.

Originalmente “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” sería producida por la plataforma Netflix, pero ahora el proyecto es de Orion Pictures y Amazon MGM Studios. El guión fue escrito por Linda Yvette Chávez, quien adaptó la novela de Sánchez. No se sabe aún cuándo comenzaría el rodaje, ni el nombre de las actrices principales.

La faceta como directora de Ferrera comprende hasta ahora algunos episodios de la serie de televisión “Superstore”. Ella obtuvo mucha exposición desde el año pasado por su trabajo en la película “Barbie”, por la que está nominada este año al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Hace algunos días America expresó su desilusión debido a que la Academia no nominó a Margot Robbie y Greta Gerwig en las ternas de Mejor Actriz y Mejor Director, respectivamente, por la cinta “Barbie”. Ella comentó a Variety lo siguiente: “Me decepcionó increíblemente que no estuvieran nominadas. Greta ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo. Crear ese mundo y tomar algo que no tenía valor inherente para la mayoría de la gente y convertirlo en un fenómeno global. Es decepcionante no verla en esa lista. Lo que Margot logró como actriz es realmente increíble. Y tal vez la gente se engañó al pensar que el trabajo parece fácil, pero ella es un mago frente a la pantalla. Aporta mucho corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje. En mi opinión, ella es una maestra”.

