Cómo limpiar el filtro de tu lavavajillas

Desafortunadamente, para la mayoría de nosotros, los restos de comida no desaparecen por sí solos. Por eso, te contamos lo que debes hacer.

Si nunca te diste cuenta de que el filtro de tu lavavajillas se puede extraer, prepárate para ponerte esos guantes de limpieza.

By Molly Bradley

Un buen lavavajillas puede limpiar una gran carga de platos sucios con manchas de comida y dejarlos relucientes. Pero ¿adónde van esas pequeñas migas? Todo se reduce a una parte relativamente pequeña y discreta de este electrodoméstico diseñada específicamente para eliminar estos restos: el filtro.

“El filtro del lavavajillas evita que se vuelvan a depositar residuos en los platos limpios y obstruyan el desagüe”, comenta Larry Ciufo, encargado de supervisar las pruebas de lavavajillas de CR.

Existen dos tipos de filtros para lavavajillas: filtros autolimpiantes y filtros manuales. Si tu lavavajillas tiene más de una década, es probable que tenga uno autolimpiante, explica Ciufo. Como sugiere el propio nombre, no es necesario que lo limpies tú mismo.

Pero en los últimos años, los fabricantes de lavavajillas han pasado de los filtros autolimpiantes a los filtros manuales. Esto se debe en gran medida a que los filtros autolimpiantes, que suelen estar equipados con un molinillo, pueden ser ruidosos y consumir más energía, afirma Ciufo. Los filtros manuales, por el contrario, son más silenciosos. Si compraste tu lavavajillas en los últimos 10 años, es probable que este sea el tipo que tengas.

Ambos tipos son eficaces; simplemente funcionan de manera distinta. La mayor diferencia es que si tienes un filtro manual, tendrás que limpiarlo tú mismo periódicamente.

Si estás buscando reemplazar tu lavavajillas, encontrarás que la mayoría de los modelos nuevos tienen filtros de limpieza manual. Comienza tu búsqueda en nuestra guía de compras de lavavajillas. Verás los tipos de filtros mencionados en la columna Características y especificaciones que figuran en nuestras calificaciones de lavavajillas y en la página de resumen de cada modelo.

Entonces, ¿qué debes hacer con el lavavajillas que tienes en la actualidad? A continuación, te explicamos cómo saber qué tipo de filtro tienes y cómo cuidarlo.

Cómo saber si tu lavavajillas tiene filtro manual

Los filtros manuales capturan los restos de comida del lavavajillas y los contienen hasta que tú los eliminas. Si no limpias un filtro manual, los alimentos que recoge pueden provocar olores y reducir el flujo de agua, impidiendo que los platos queden lo más limpios posible.

Para saber si tienes este tipo de filtro, mira debajo de los brazos rociadores de plástico en el fondo y verás un cilindro también de plástico como el que se muestra a continuación. (Se parece al filtro que tienen algunas jarras de agua). Es posible que veas flechas que indican en qué dirección girarlo para desbloquearlo y bloquearlo.

Asegúrate de bloquear el filtro manual en su lugar correcto después de limpiarlo.

Cómo saber si tu lavavajillas tiene un filtro autolimpiante

Los filtros autolimpiantes son exactamente eso: filtros que capturan y eliminan los residuos de comida en el lavavajillas, por lo que rara vez necesitan que les prestes atención. Para determinar si este es el tipo que tienes, busca en el interior del lavavajillas una rejilla de plástico o una serie de orificios en la base de la máquina que cubren el filtro, como en la foto de abajo.

Algunos tienen un molinillo que pulveriza los alimentos para que se laven fácilmente, aunque nuestras pruebas han descubierto que tienden a ser ruidosos. Pero un buen aislamiento puede amortiguar el ruido que hace un lavavajillas, razón por la cual algunos de ellos con este tipo de filtro autolimpiante aún obtienen puntuaciones decentes en nuestras pruebas de ruido.

Para abordar el problema del ruido, muchos filtros autolimpiantes hoy en día tienen una malla ultrafina en lugar de un molinillo. El torrente de agua obliga a los alimentos a pasar a través del filtro, rompiéndolos en pequeñas partículas que se escurren con el resto del agua en el lavavajillas. Este tipo más silencioso de filtro autolimpiante a veces se puede encontrar en algunos de los modelos más caros.

Si tienes un filtro autolimpiante y notas que tu lavavajillas no lava tan bien como antes, podría haber un problema con el filtro. Debido a que no puedes quitarlos por ti mismo, debes consultar el manual del propietario para obtener ayuda con el diagnóstico del problema y es posible que incluso tengas que llamar a un servicio de reparación para resolverlo.

La rejilla de plástico situada encima de un filtro autolimpiante lo hace inaccesible.

Cómo limpiar el filtro manual de tu lavavajillas

Ya que los filtros autolimpiantes capturan y pulverizan los restos de comida, no es necesario que los cuides. Pero si tienes un filtro manual, necesitarás vaciarlo y limpiarlo de vez en cuando.

Puedes consultar el manual del propietario o el sitio web del fabricante de tu modelo de lavavajillas en particular para saber con qué frecuencia necesita ser limpiado. Muchos fabricantes sugieren hacerlo cada dos o tres meses, aunque si usas mucho el lavavajillas, es posible que tengas que limpiarlo con más regularidad. Una señal segura de que llegó el momento es cuando notas que quedan restos de comida pegados a tus platos después del ciclo de lavado.

Para acceder al filtro, retíralo de debajo de los brazos rociadores. Tu filtro en concreto podría estar compuesto de varias partes que se pueden separar para una limpieza profunda. Nuevamente, consulta el manual del propietario o el sitio web del fabricante.

Enjuaga el filtro con agua corriente para eliminar restos de comida o residuos (ver más abajo). Para deshacerte de la suciedad atascada, usa una esponja o un cepillo con agua tibia y jabón, o incluso un cepillo para biberones o un cepillo de dientes si tu filtro tiene partes de difícil acceso. Pero es mejor evitar los cepillos de alambre o los estropajos para no dañarlo.

La limpieza rutinaria significa que, normalmente, todo lo que necesitas es un buen enjuague para optimizar el funcionamiento del filtro.

