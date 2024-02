Hyundai Kona Electric gana el Vincentric Best Value in America 2024

El recién lanzado Hyundai Kona Electric 2024 ha sido galardonado con el premio Vincentric Best Value in America en la categoría de SUV subcompactos, premio que se otorga tras un análisis estadístico que considera tanto el precio de mercado actual como el costo total de propiedad de todos los vehículos del año modelo 2024.

En el mismo proceso de evaluación, el Hyundai Venue 2024 fue destacado por tener el costo total de propiedad más económico dentro de su clase de SUV subcompactos.

“El nuevo Kona Electric es más grande y más refinado que su predecesor, incorpora características avanzadas como preacondicionamiento de batería, Digital Key 2 Touch y capacidad de carga bidireccional de vehículo a carga disponible”, afirma Ricky Lao, director de planificación de productos de Hyundai Motor. América del norte.

“Dado que la incertidumbre económica sigue siendo un factor en el mercado actual, reconocemos la importancia de ofrecer vehículos asequibles que vayan más allá de simplemente satisfacer las necesidades de los clientes para ofrecer experiencias de propiedad que sorprendan y deleiten”, prosiguió.

Cada año, Vincentric realiza un análisis a nivel de modelo de vehículos para otorgar los premios Vincentric Best Value in America y para identificar los modelos destacados en cada segmento de mercado.

Este análisis se lleva a cabo mediante la evaluación de 9 escenarios distintos, que abarcan diversas combinaciones de kilometraje anual (10,000, 15,000 y 20,000 millas) y períodos de propiedad (menos de 3 años, de 4 a 6 años y más de 6 años).

Estos criterios proporcionan una visión integral de la relación calidad-precio de cada modelo, permitiendo reconocer su valor en diferentes contextos de uso y tiempo de propiedad. “El Hyundai Kona Electric tuvo un sólido desempeño en los premios Vincentric Best Value in America Awards 2024”, comenta David Wurster, presidente de Vincentric. ç

“Terminó con los costos operativos y de mantenimiento más bajos de su clase, así como el costo de combustible más bajo de todos los SUV subcompactos. Estos logros ayudaron al Kona Electric a superar a 15 modelos de la competencia y llevarse la victoria a casa”, finalizó.

Sigue leyendo

. Exclusiva y nueva edición limitada del Hyundai IONIQ 5 llega a Estados Unidos

. Hyundai y Kia revelan tecnología que hace más rápido a sus vehículos eléctricos

. Hispanic Motor Press Awards: Hyundai Kona Electric se lleva la distinción al Vehículo Eléctrico del Año

. Hyundai figura como el segundo fabricante con mejor economía de combustible y menor emisiones de 2023