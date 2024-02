‘Quiero ir al Senado para finalmente lograr una reforma migratoria’, Adam Schiff

En un foro comunitario con la red de televisión bilingüe LATV, prensa latina y La Opinión, el congresista Adam Schiff, candidato puntero en la campaña para el Senado de California por el escaño que dejó vacante Dianne Feinstein, dijo que su prioridad principal es la economía porque no está funcionando para millones, pero también la vivienda y la reforma migratoria.

“La gente está trabajando más duro que nunca pero no pueden comprarse una casa cerca de donde viven, o de ningún modo; no pueden pagar el cuidado de sus niños; les resulta difícil poner comida en la mesa y llenar el tanque de gasolina de sus autos”.

Dijo que cuando alguien no tiene quién le cuide a sus hijos, no puede trabajar y cuando los pequeños negocios latinos no tienen acceso al capital, no pueden competir; lo mismo sucede con las comunidades del Valle Central que no cuentan con Internet.

“Quiero asegurarme que el país cumpla con las necesidades de los californianos; y en particular voy a trabajar para traer recursos de regreso a la comunidad latina que represento y que me han hecho ganar el apoyo de La Opinión, y de líderes como Nanette Barragán, Robert Rivas, María Elena Durazo y muchos otros”.

Añadió que quiere llevarse el récord de cumplir con las necesidades de sus representados en el Congreso.

Congresista Adam Schiff sostiene un encuentro con medios latinos. (Araceli Martínez/La Opinión)

El congresista Schiff dijo que necesitamos muchas más viviendas. “Es un problema de abasto, y para construir, vamos a tener que ampliar dramáticamente cosas como el Incentivo Fiscal para la Construcción de Vivienda de Bajo Costo’.

Comentó que hay muchos constructores deseando edificar pero se requiere que levanten casas para la gente común.

“Necesitamos más inversión federal directa. Desde 1970, el gobierno federal ha dejado de invertir. Hay muchas menos viviendas de las que hicimos antes, comparado con el tamaño de la población”.

Enfatizó que va a trabajar por un incentivo fiscal a los inquilinos.

“El alquiler de muchas personas es más que una hipoteca en estos días. Por eso creo que un crédito fiscal para inquilinos, más accesible, ayudará a muchas personas a permanecer en sus hogares y realmente aliviará la falta de vivienda”.

¿Cómo romper la cerrazón que hay en Washington?

“No pienso que la migración en la frontera debe combinarse con el financiamiento para Ucrania e Israel. No tiene nada que ver una con la otra. Es un error porque esencialmente permite que nos mantengan secuestrados para no financiar otras prioridades a menos que demos una política en la frontera que no es apoyada por el Congreso o la gente”.

El congresista Adam Schiff se considera un demócrata progresista. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Cómo lograr una reforma migratoria?

“Los republicanos no nos van a ayudar. Ellos no quieren resolver el problema como Donald Trump lo ha dejado abundantemente claro al tratar de matar cualquier negociación. Vamos a tratar de resolver la situación nosotros mismos y el Partido Demócrata”.

Y en un ánimo de autocrítica, dijo que cuando los demócratas controlaron la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca durante los primeros dos años de la administración Biden, y en la Administración Obama, no lo hicieron y fallaron.

“Quiero ir al Senado y luchar para acabar con el obstruccionismo; y trabajar con Alex Padilla para finalmente lograr que se apruebe una reforma migratoria integral”.

Dijo que no es posible que los dreamers vivan en la incertidumbre la mayor parte de sus vidas sin un camino hacia la ciudadanía, así como los trabajadores agrícolas que ponen comida en la mesa y los trabajadores esenciales que nos sacaron adelante durante la pandemia, arriesgando sus vidas, y muchos de ellos la perdieron.

“Necesitamos una reforma integral pero, sinceramente, creo que vamos a tener que hacerla nosotros mismos porque simplemente no hay voluntad del otro lado del pasillo”.

¿Cuál es su mensaje para los latinos? Y cuáles son las probabilidades de que se convierta en un defensor de los latinos en un estado que cada vez tiene una mayoría latina? preguntó Armando Varela, editor general de La Opinión.

“Esa es mi meta. Alex Padilla ha puesto la vara muy alta. La comunidad latina ha enriquecido el estado y continuará enriqueciéndolo. La belleza de California está en la mezcla de su gente. Quiero que las mismas oportunidades de una buena educación y acceso a la salud que mis hijos tienen, sean accesibles para todos los niños latinos en el estado”.

Mencionó que también hay mucha desinformación relacionada con los inmigrantes en los medios.

“Ese caso se presenta mucho cuando estás viendo las noticias y están cubriendo un crimen y se menciona a un migrante como el sospechoso cuando la realidad es que la gente que nació aquí tiende más a cometer crímenes que quienes migraron”.

Pero dijo que se pone tanto énfasis en el estatus migratorio; y por eso, debemos luchar contra eso.

“Tenemos un candidato presidencial que quiere demonizar a todos los inmigrantes llamándolos asesinos y violadores, y usa un lenguaje acerca de la disolución de nuestra sangre que no se empleaba desde 1930”.

Por lo tanto, señaló que estos son prejuicios, los cuales muchos de ellos predominan en línea, que debemos rechazar.

“Vamos a tener que enseñar a nuestros jóvenes a ser mejores consumidores de información para que puedan discernir lo que es o no verdad. La educación cívica va a tener que ser mucho muy diferente porque lo que está pasando ahora es aterrador”.