Bora Milutinovic no descarta volver a trabajar en el fútbol mexicano

Al teléfono desde Catar, el ex técnico de la Selección Mexicana y de Estados Unidos, entre otras más, quien responde a la pregunta de La Opinión, sobre si existe todavía interés de su parte en dirigir en el fútbol mexicano, a lo cual respondió que: “si me llaman siempre estoy a disposición para trabajar para el fútbol mexicano”, destacó.

Por lo pronto, el experimentado estratega de nacionalidad serbia se encuentra en sus labores de asesor del seleccionado catarí en la Copa de Asia, labor que desempeña con agrado, pero sin olvidarse de todo lo que pasa en el fútbol azteca.

¿Pero en caso de una oferta estarías dispuesto a regresar al fútbol mexicano?

Por respeto no puedo decir si hay ofertas, pero si me llaman, ¡claro que estoy listo! Para colaborar en todo con el fútbol mexicano.

Surgido como director técnico de los ‘Pumas’ de la UNAM, Bora se reservó su opinión respecto al exceso de jugadores extranjeros en los equipos mexicanos y expuso que en su época en la selección nacional tuvo el honor de debutar a varios de esos jugadores como profesionales.

“Siempre es grato recordar al fútbol mexicano, pero insisto, soy respetuoso de sus decisiones y solo les deseo que tengan la mayor suerte”, aseguró.

Selección Nacional

También se le insistió sobre su opinión del seleccionado mexicano que tendrá su primera gran prueba en el proyecto de Jaime Lozano en la próxima Copa América y el actual asesor del seleccionado de Qatar, solo le deseó suerte al combinado azteca.

“Por respeto no puedo opinar que puede pasar en esa Copa América, creo que México deberá competir con categoría pensando siempre en ganar como lo ha hecho en todas las competencias que participan, pero no me corresponde a mi establecer lo que pueda pasar”, aseguró.

Velibor expuso que lo único que deseaba es que “a la selección le vaya bien en todo y que siga creciendo, tanto en lo colectivo como en lo individual”, finalizó.

Bora Milutinovic aquí con dos ex seleccionados nacionales de México, Pavel Pardo y Rafael Márquez, le deseó suerte como siempre al Tricolor. Foto: Imago7

