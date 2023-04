Exentrenador de México aseguró que el Tri ya tendría un Mundial si hubiese existido el VAR en 1986

La mejor actuación de la Selección de México en un Mundial se dio en 1986 cuando fueron anfitriones y llegaron hasta el famoso quinto partido (cuartos de final). El histórico estratega serbio Bora Milutinovic, encargado de comandar al Tri en ese certamen ecuménico, ha causado sensación luego de asegurar que el combinado nacional ya tendría una estrella si hubiese existido el VAR en esa época.

En una entrevista con la cadena ESPN, el exentrenador de los aztecas destacó que los errores arbitrales en el compromiso ante Alemania privaron a los locales de seguir avanzando e instalarse entre los mejores cuatro. “Si hubiera existido el VAR, México hubiera salido campeón en 1986. No hago más comentarios, pero México hubiera salido campeón”, dijo Milutinovic.

El Tri terminó aquella fase de grupos invicto luego de derrotar a Bélgica e Irak y empatar con Paraguay. En los octavos de final superó a Bulgaria con un mítico gol de Manuel Negrete, pero en los cuartos caerían con polémica ante Alemania, que posteriormente fue segunda de ese Mundial.

Para ese momento la nación europea se encontraba divida en dos y sería el plantel occidental el que se impusiera en esa instancia, pero en medio de un escenario de fuerte controversia arbitral por la actuación de Jesús Díaz Palacios.

El silbante colombiano anuló un gol convertido en los minutos finales por Javier ‘El Abuelo’ Cruz con el que México se estaba metiendo en semifinales. ¿El motivo? Una supuesta falta previa. Tras el empate a cero, los dirigidos por Milutinovic cayeron 1-4 en la tanda de penales.

Testimonio del árbitro Jesús Díaz Palacios

En una entrevista en 2016, el exjuez sudamericano repasó la jugada y afirmó no haber cometido ningún error. “En esa jugada hubo un empujón contra el defensa Andreas Brehme que no le permitió ir por el balón, y esa situación la aprovechó Cruz para hacer el gol. No anulé ningún gol, pité mucho antes de que metieran la pelota, los alemanes se frenaron en seco”, dijo.

