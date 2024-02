Demi Moore reveló que aún conserva las vasijas de barro que hizo con Patrick Swayze en Ghost

Demi Moore aún conserva un recuerdo especial de Ghost: la sombra del amor. La actriz de 61 años de edad contó todavía guarda una de las vasijas de barro que hizo en la emblemática escena junto a Patrick Swayze en la película noventera.

Esta semana, la actriz asistió al programa The Drew Barrymore Show junto a su coprotagonistas de Feud: Capote vs. The Swans, Molly Ringwald, Calista Flockhart, Chloe Sevigny, Diane Lane y Naomi Watts, quienes comenzaron a compartir momentos cruciales de sus carreras.

Cuando llegó el turno de la exesposa de Bruce Willis dijo que lo primero que le vino a la mente fue la emblemática escena junto a Patrick Swayze. “Bueno, lo primero que me vino a la cabeza fue conocer a Patrick Swayze por primera vez”, dijo la actriz.

Moore confesó que todavía guarda una de las vasijas que hicieron juntos en la escena. “Todavía tengo mis pequeñas vasijas que hice, que son lamentables. Son como las cosas más tristes”, contó.

En Ghost, Swayze interpretó a un banquero que murió y cuyo espíritu regresa para proteger a su novia (Moore) después de su muerte. Una de las escenas más recordadas de la película.

Patrick Swayze murió en 2009 luego de una batalla contra el cáncer a los 57 años de edad.

En la conversación, Moore también habló su experiencia A Few Good Men y la reacción de Tom Cruise a su audición. “Tuve que hacer una audición, lo único es que estaba embarazada de siete meses y medio, así que tuve que entrar contoneándome. Tom Cruise estaba mortificado”, recordó.

Cómo sobrelleva la actriz la enfermedad de Bruce Willis

Recientemente, Demi Moore habló sobre cómo afronta la enfermedad de Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal hace casi dos años.

En una entrevista en el programa de Andy Cohen, la actriz, quien estuvo casada con Willis, envió un mensaje a los familiares y amigos de personas que viven una situación similar a la suya.

“Creo que lo más importante que puedo compartir es: encuéntrenlos en el momento en que están”, dijo. “Cuando dejas ir a la persona que fueron, o a la persona que te gustaría que fueran, entonces podrás vivir el presente y disfrutar de ese amor que está presente, del que te dan por cómo son”, agregó.

Desde el diagnostico del actor, Demi Moore, Emma Heming, la actual esposa del actor; y las cinco hijas del intérprete sobrellevan juntas la enfermedad del intérprete.

Con el paso de los meses la enfermedad del actor ha avanzado hasta el punto de comprometer su habla y su memoria. En noviembre, una fuente cercana a la familia del actor estadounidense dijo a Closer Weekly que ya no reconoce a su ex esposa Demi Moore.

Asimismo, el guionista y director de cine Glenn Gordon Caron dijo a The Washington Post que, que debido al avance del cuadro de salud de Willis, no pudo mantener un diálogo coherente con el actor.

En estos últimos meses, Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha sido un gran apoyo para el actor.

Heming ha dejado todo para dedicarse al cuidado del actor a la vez que se dedica a crear conciencia para normalizar las enfermedades de tipo neurodegenerativo, de las que no se habla abiertamente.

En sus redes sociales la esposa de Willis habla de los momentos difíciles que vive junto al actor y también de los momentos bonitos y positivos.

Seguir leyendo: