Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore

La salud de Bruce Willis se deteriora, según una fuente cercana a la familia. Ahora, el actor de “Die Hard” no logra reconocer a su ex esposa, Demi Moore, incluso después de que ella lo visitó tras un viaje a Italia. Un medio estadounidense, citando a una fuente cercana a la familia, reveló este angustiante momento. Bruce no pudo reconocer a Demi Moore, lo que dejó a la actriz “devastada” tras su reencuentro.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, y está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, reveló la fuente a ‘Closer’. A pesar de que la demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta a Bruce Willis, sigue avanzando, la fuente informó a ‘Closer’ que hasta el momento él aún reconoce a su esposa y sus hijas.

Hace apenas un mes, Glenn Gordon Caron, amigo del actor y creador de la serie “Luz de Luna”, contó a un medio estadounidense, Page Six, que el actor de 68 años ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia que padece.

Según Gordon, quien le dio a Bruce Willis su primera oportunidad, el actor ha perdido “la alegría de vivir”. La demencia frontotemporal presenta una serie de síntomas que varían en cada afectado. Estos síntomas incluyen cambios en la conducta, el movimiento, el lenguaje y las emociones.

Algunos de los síntomas más comunes son menos energía y motivación;falta de interés por los demás; falta de consideración por los demás; repetición de un gesto, actividad o palabra; mayor interés sexual; exceso o ausencia de emociones; dificultad para comprender o pronunciar palabras; torpeza, manos temblorosas, debilidad, pérdida muscular, caídas y rigidez corporal; problemas en el equilibrio o al caminar.

La noticia sobre la salud de Bruce Willis es preocupante, y su lucha contra la demencia frontotemporal es un recordatorio de la importancia de concienciar sobre esta enfermedad y sus efectos en las personas y sus seres queridos.

Hija de Bruce Willis revela detalles de cómo pasa sus días el actor tras ser diagnosticado con demencia

Tallulah Willis, hija del reconocido actor Bruce Willis, brindó novedades sobre la salud de su padre en una reciente aparición en el show televisivo de Drew Barrymore. El diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) del actor fue revelado en febrero por su propia familia. Tallulah indicó que, a pesar de la severidad de su enfermedad, Bruce Willis sigue disfrutando de la vida y ayudando a los demás.

En la entrevista, Willis destacó la actitud positiva con la que su padre enfrenta este complejo diagnóstico, valorando el amor y el cariño que aún brinda a su familia.

El tipo de demencia con el que Bruce Willis ha sido diagnosticado es una versión particularmente agresiva y rara de la enfermedad. Para Tallulah y su familia, ha sido especialmente importante difundir conciencia sobre la dolencia, compartiendo abiertamente su experiencia con el objetivo de ayudar a otras personas que puedan verse enfrentadas a situaciones similares.

En septiembre pasado, Heming Willis, esposa de Bruce, reiteró que hizo un esfuerzo para que las hijas del actor estuvieran conscientes de todo lo que implicaba la enfermedad para evitar cualquier sentimiento de vergüenza.

Si bien, hoy en día Tallulah ha sabido manejar la condición de su padre, en su momento, le generó muchas inseguridades, pues sin saber que estaba enfermo, creyó que simplemente la ignoraba. Así narró su experiencia Tallulah a Vogue.

Tras esta confusión, y en medio de la enfermedad, Tallulah se volvió cada vez más cercana a su padre, declarando que se ha convertido en una “arqueóloga” de su mundo.

En esta entrevista con Vogue, Tallulah reveló que por muchos años vivió con desórdenes alimenticios, generados en gran medida por la presión de ser la hija de uno de los actores más populares de Hollywood, además de las propias inseguridades generadas por sus padres.

Sigue leyendo:

Ha perdido la alegría de vivir: revela amigo de Bruce Willis sobre el estado de salud

Emma Heming habla de la condición de su esposo Bruce Willis

Hija de Bruce Willis comparte la manera de comunicarse de su papá

Emotivo video de Bruce Willis celebrando su cumpleaños 68 con las siete mujeres de su vida