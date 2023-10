Amigo de Bruce Willis asegura que por la demencia ya no puede hablar: “No tiene alegría de vivir”

El actor Bruce Willis fue diagnosticado en 2022 con demencia frontotemporal, enfermedad que marcó su alejamiento del cine. Sus familiares han ido informando sobre el avance degenerativo de la estrella de ‘Duro de Matar’.

Glenn Gordon, uno de los amigos de la estrella declaró detalles a New York Post sobre el supuesto estado actual del histrión de Hollywood.

“Es como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Mi sensación es que de tres minutos que me ve, en sólo uno él sabe quién soy”, aseguró Glenn.

Asimismo, señaló que Bruce supuestamente perdió la capacidad de hablar y comunicarse. “Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él (…) La alegría de vivir se ha ido”, aseveró.

Aunque Gordon dice que el actor no puede conversar: “Sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”.

La esposa de Bruce Willis habló en septiembre

Hace unas semanas, Emma Hemming, esposa del actor, habló respecto a lo que está atravesando la familia viendo cómo avanza la enfermedad del actor mientras conviven con él.

“La demencia es difícil, es lo que estoy aprendiendo. Es duro para el paciente y es duro para la familia, para Bruce y para nuestras hijas Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 8”, confesó la modelo.

La mujer también aseveró: “Creo que fue una bendición y una maldición… El diagnóstico de mi esposo les está enseñando mucho sobre el cuidado y el amor, y eso es algo hermoso en medio de la tristeza”.

