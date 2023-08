Hija de Bruce Willis comparte la manera de comunicarse de su papá

Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore reveló la emotiva forma en la que su papá se comunica con su familia, a partir de que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que padece desde mediados de febrero de 2023, y que le impide comunicarse con las personas.

Debido a su actual estado de salud, el actor tuvo que retirarse de la actuación al verse afectado para hablar, escribir y comprender el lenguaje, por lo que ahora es cuidado en su casa por su esposa, Emma Heming, y constantemente recibe la visita de su exesposa Demi Moore y de sus tres hijas: Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle.

Tallulah Willis, ha pasado gran parte del tiempo junto a él para intentar comunicarse de mejor manera. La hija menor de Bruce ha revelado que el actor se comunica yendo hacia las habitaciones en las que se siente más cómodo y que le recuerdan a su trabajo.

En estos días puedes encontrar a mi padre en el primer piso de la casa, en algún lugar del amplio espacio que comprende la cocina, el comedor y la sala de estar, o en su oficina. Afortunadamente, la demencia no ha afectado su movilidad”, dijo Tallulah a la revista Vogue.

“Su oficina ha sido siempre como una ventana hacia lo que más le atrae en ese instante. Hace poco encontré un pedazo de papel en el que simplemente había escrito “Michael Jordan”. Me encantaría saber qué pensaba en ese momento”, reveló.

Tallulah reveló que entre las actividades del día a día de su papá, se encuentran el escuchar música en la habitación en la que guarda recuerdos de su carrera.

Desde que la familia de Bruce Willis hiciera público que el actor padece un tipo de demencia que afecta su capacidad de comunicación y lenguaje, las actualizaciones sobre su salud han dejado tranquilos a sus seguidores.

Vida de Bruce Willis tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal

Bruce Willis fue diagnosticado a principios de este año. Al principio, su familia llegó a pensar que sufría de afasia, la cual provoca que quienes tienen este padecimiento, tengan dificultades para comunicarse, sin embargo, luego de estudios, se reveló que esto solo era uno de los síntomas de su enfermedad.

La enfermedad que padece, de acuerdo con informes médicos, altera la personalidad, por lo que el comportamiento en público del estelar de la saga fílmica Duro de matar, pudiera ser inapropiado, impulsivo y apático, ante los demás, entre otras reacciones.

Su esposa Emma Heming Willis, reveló que estar a cargo de él no ha sido para ella como tampoco para su familia. La exmodelo se sinceró al expresar que no se encuentra bien y que, aunque intenta hacer lo mejor que puede, a veces cree que no es suficiente.

“Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda. No quiero que se malinterprete que soy buena porque no lo soy, no estoy bien”, dijo Hemming, a través de sus redes sociales.

