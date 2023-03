Esposa de Bruce Willis implora a los paparazzi que no le griten al actor si lo encuentran por la calle

El actor estadounidense Bruce Willis recibió el diagnostico de demencia frontotemporal, informó su familia a mediados de febrero, a poco menos de un año de que se retirara de la actuación por problemas cognitivos. Ahora su esposa Emma Heming Willis hace una especial petición a los paparazzi.

A través de un video compartido en su cuenta en Instagram, Emma pidió que le sea respetado su espacio personal al actor. La mujer aseguró que hace falta impartir mucha educación sobre las personas que viven con padecimientos como el de su esposo.

La modelo, de 44 años, hizo referencia a un episodio en el que unos fotógrafos intentaron hablar con Bruce Willis, en un momento en el que el actor iba a reunirse con unos amigos para tomar un café.

“Si tú eres alguien que está cuidando a alguien que tiene demencia, sabes lo difícil y lo estresante que puede ser, sólo el salir al mundo y navegarlos de forma segura, incluso siquiera salir a comprar un café. Veo los titulares…y hay un video de mi esposo en la calle, comprando un café con algunos amigos que hicieron un trabajo sobresaliente protegiéndolo. Y…”, Emma se dejó por las emociones y tuvo que hacer una pausa.

Al continuar, explicando que se trata de tomar conciencia pidió: “Los fotógrafos y la gente de video que están tratando de conseguir esas ‘exclusivas’ de mi marido fuera y en los alrededores: guarden su espacio (…) Sé que este es su trabajo, pero guarden su espacio“.

Asimismo, agregó: “A la gente del video, por favor, no le griten a mi esposo, no le pregunten cómo está, o lo que sea…Sólo no lo hagan, ¿ok? Denle espacio, permitan que nuestra familia o quien sea que esté con él, lo pueda llevar del punto A al punto B, de forma segura”, finalizó la modelo, refiriéndose al contexto en el que se tomaron las fotografías de Bruce hace unos días.

Emma también preguntó en un texto que escribió al pie de la publicación si especialistas o cuidadores de personas con demencia tienen consejos que puedan ayudarla en este proceso que atraviesa con Willis

“A otros cuidadores o especialistas en el cuidado de personas con demencia que navegan por este mundo… ¿Algún consejo o sugerencia sobre cómo sacar a sus seres queridos al mundo de forma segura? Por favor, compártanlo a continuación”, escribió.

El actor, de 67 años, fue diagnosticado en marzo de 2022 con afasia, un desorden del lenguaje, pero en este año se anunció que la enfermedad avanzó desencadenando un tipo de demencia. “Su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal”, anunciaron en un comunicado sus cinco hijas, su esposa Emma Heming Willis y su exesposa Demi Moore.

