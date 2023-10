Ha perdido la alegría de vivir: revela amigo de Bruce Willis sobre el estado de salud 

Glenn Gordon Caron, director y amigo cercano de Bruce Willis, hizo una serie de declaraciones sobre el estado de salud del actor en una entrevista para el portal Page Six, luego de que hace unos meses Bruce fue diagnosticado con demencia frontotemporal, trastorno cerebral que afecta, entre otras cosas, la movilidad, personalidad, conducta y habilidades de lenguaje.

Lo que hace que esta enfermedad sea tan alucinante es que, si alguna vez has pasado tiempo con él, sabes que no hay nadie que tenga más alegría por vivir. Amaba la vida, amaba despertarse cada mañana.

El guionista dio una preocupante declaración sobre el estado actual de Bruce Willis, señalando que hay un cambio radical sobre la persona que solía ser antes de la enfermedad. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí, pero la alegría de vivir ha desaparecido

Gordon Caron añadió que los temores sobre afectaciones se han hecho realidad, pues ya no es capaz de realizar algunas acciones básicas. No es totalmente verbal; solía ser un lector voraz, no quería que nadie lo supiera, pero ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su disposición

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal a principios de 2023, casi un año después de que anunció su retiro de la actuación por la afasia que se le había diagnosticado inicialmente. Desde entonces, su familia se ha encargado de cuidarlo. Emma Heming, su esposa, recientemente confesó que es difícil saber si el histrión es consciente de su situación.

Además, añadió que desde que se confirmó este diagnóstico, ha tratado de estar más cerca de su amigo, tratando de visitarlo al menos una vez al mes.

El actor de Duro de matar y el guionista Glenn Gordon Caron, se han mantenido muy cercanos, incluso después de que Willis debiera abandonar su profesión luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal, a principio de este año. El director dio detalles del actual estado de salud de su amigo.

Glenn Gordon reveló que debido a los avances de la enfermedad, el actor de 68 años no puede comunicarse. “Es como si ahora viera la vida a través de una puerta mosquitera”, indicó. Sin embargo, aclaró que Willis todavía lo reconoce cuando lo visita.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”, señaló.

Familia de Bruce Willis preocupado por su salud

En septiembre, la esposa del actor explicó en el programa Today que no está muy segura de si su esposo está al tanto de su estado de salud. “Es difícil saberlo. Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es difícil. Es duro para la persona diagnosticada y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras hijas. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”, indicó, con angustia.

La demencia frontotemporal es un término que abarca un grupo de trastornos cerebrales que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. La reducción de estas áreas puede provocar problemas del habla, problemas emocionales y cambios de personalidad. Otros síntomas pueden incluir espasmos musculares y pérdida de habilidades motoras, como problemas para caminar o comer.

