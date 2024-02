Fallece a los 77 años Aston Barrett, Bajista de Bob Marley & The Wailers

El bajista Aston Barrett, reconocido por su papel vital en la legendaria banda de reggae Bob Marley and the Wailers, falleció a los 77 años tras una prolongada batalla médica, según informaron sus familiares. La familia del músico, sin proporcionar detalles adicionales sobre su salud previa, describió a Barrett, nacido en 1946 en Kingston, Jamaica, como un verdadero “hombre de familia”.

Aston es recordado por los aficionados al reggae como una figura fundamental del género. Además de su contribución en la mayoría de los álbumes de The Wailers junto a Bob Marley, también colaboró con artistas como Burning Spear y Peter Tosh, entre otros. “A conmovedor pesar, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido Aston ‘Familyman’ Barrett después de una prolongada batalla médica”, expresó Aston Jr., hijo de Barrett, en redes sociales.

Aston Barrett se unió al grupo de reggae de Bob Marley en 1974, lo que marcó el comienzo de una extensa colaboración con la banda en canciones ahora consideradas clásicas como “I Shot the Sheriff”, “No Woman, No Cry” y “Could You Be Love”. “El tambor es el latido del corazón y el bajo es la columna vertebral”, citó una vez Barrett, según la revista People. “Si el bajo no está en su sitio, la música tendrá problemas de fondo y quedará coja”.

En una entrevista con la cadena de televisión BBC en 2013, el músico afirmó tener 41 hijos, compuestos por 23 mujeres y 18 hombres, lo que da cuenta de una extensa y diversa familia que lo sobrevive.

Kingsley Ben-Adir interpretará a Bob Marley en la película ‘ONE LOVE’

El actor Kingsley Ben-Adir ha sido seleccionado para interpretar a la icónica figura del reggae, Bob Marley, en la próxima película “ONE LOVE”.Ben-Adir, nacido en Inglaterra el 6 de febrero de 1986, es un graduado de la Guildhall School of Music and Drama. Su carrera ha sido notable por su participación en diversas series exitosas como Peaky Blinders, Alta Fidelidad y The OA, así como en películas como “Rey Arturo: La Leyenda de la Espada” y “The Commuter”.

Sin embargo, su mayor reconocimiento hasta la fecha llegó en 2020 cuando interpretó a Malcolm X en la aclamada película “Una Noche en Miami”, lo que le valió el premio al Actor Revelación en los Gotham Awards. Además de su papel como Malcolm X, Ben-Adir ha encarnado a otras figuras prominentes en la pantalla, como Barack Obama en la miniserie “The Comey Rule”. También fue seleccionado para interpretar al villano principal en la serie de Marvel “Invasión Secreta”.

Además de su incursión en la televisión, Kingsley Ben-Adir también ha incursionado en el mundo del cine, participando en la película de Barbie como uno de los muñecos Ken. La película “ONE LOVE”, en la que Ben-Adir dará vida a Bob Marley, está programada para su estreno en la pantalla grande a partir del 15 de febrero del año en curso.

