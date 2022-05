La muerte de Bob Marley: el cáncer que le arrebató la vida

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En lo que resultaría ser el penúltimo concierto de su corta vida, Bob Marley compartió en el Madison Square Garden con la enormemente popular banda estadounidense de funk “The Commodores.”

Sin vestuario, sin coreografía y sin escenografía, “La estrella del reggae tenía a la mayoría de sus oyentes de pie y en la palma de su mano”, según Robert Palmer del New York Times.

Este aseguró que “Después de esta demostración de fuerza, y el canto intenso y la presencia eléctrica del Sr. Marley en el escenario, los Commodores fueron una decepción”.

Solo unos días después de sus triunfales espectáculos en la ciudad de Nueva York, Bob Marley colapsó mientras trotaba en Central Park y luego recibió un diagnóstico sombrío: un crecimiento canceroso en una antigua lesión de fútbol en el dedo gordo del pie había hecho metástasis y se había extendido a su cerebro, hígado y pulmones.

Menos de ocho meses después, el 11 de mayo de 1981, Bob Marley de 36 años, el alma y rostro internacional de la música reggae, murió en un hospital de Miami, Florida.

Nesta Robert Marley nació el 6 de febrero de 1945 en la parroquia rural de St. Ann, Jamaica, fue hijo de un oficial de la Marina jamaiquino blanco de mediana edad y una jamaicana negra de 18 años.

A la edad de nueve años, Marley se mudó a Trench Town, un duro barrio de West Kingston donde conoció y se hizo amigo de Neville “Bunny” Livingston (más tarde Bunny Wailer) y Peter McIntosh (más tarde Peter Tosh) y abandonó la escuela a los 14 años para hacer música.

Jamaica en ese momento estaba entrando en un período de increíble creatividad musical. A medida que las radios comenzaron a estar disponibles en una isla que solo atendía una estación de radio nacional; la música de Estados Unidos de repente se volvió accesible.

De una mezcla de ritmo y blues al estilo de Nueva Orleans e indígenas, las tradiciones musicales de influencia africana surgieron primero el ska, luego el rocksteady, estilos precursores del reggae,

Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer actuaron juntos como The Wailers a lo largo de este período, convirtiéndose en un grupo propio justo cuando el reggae se convirtió en el sonido dominante en Jamaica.

Gracias al alcance internacional de Island Records, los Wailers llamaron la atención del mundo a principios de la década de 1970 a través de sus álbumes Catch a Fire (1972) y Burnin’ (1973).

Con la salida de Tosh y Wailer en 1974, Marley ocupó un lugar central en el grupo y, a finales de los 70, había producido una serie de álbumes: Exodus (1977), con “Jamming”, “Waiting In Vain” y “One Amor/La gente se prepara”; kaya(1978), con “Is This Love” y “Sun Is Shining”; y Uprising (1980), con “Could You Be Loved” y “Redemption Song”.

Si bien ninguna de las canciones antes mencionadas fue un éxito en los Estados Unidos durante la vida de Bob Marley, constituyen un legado que solo ha aumentado su fama en los años transcurridos desde su muerte en este día en 1981.

