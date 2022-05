Francisca hizo conmovedora confesión sobre su boda: “Cuando era niña casarme con un hombre así eran cosas que no se me permitían”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Cuando era niña casarme con un hombre así eran cosas que no se me permitían”… Así, con lágrimas en los ojos, Francisca Méndez-Zampogna hizo esta conmovedora confesión en su regreso a ‘Despierta América’ después de su boda.

Acompañada por su amigos y colegas Alan Tacher, Karla Martínez, Satcha Pretto, Jessica Rodríguez, Chef Yisus Díaz y Raúl González, Francisca relató de su boda, y mientras se compartían momentos especiales de aquel soñado día para ella, la querida dominicana habló de su madre doña Divina, y de eso que, como ella misma nos dijo en exclusiva, la hizo sentirse una princesa de cuento de hadas, sacar la Cenicienta que asegura vive en ella.

“Caminar de la mano de mi mamá fue lo más especial, porque era una manera de yo decirle a ella que todo lo que ella hizo por nosotros valió pa pena… Ella ha sido una mujer que sufrió mucho, mi papá se murió cuando yo tenía 5 años“, comenzó diciendo Fran sin poder contener el llanto.

Sus compañeros, conmovidos como ella escuchaban su relato en silencio:

“No lloro de tristeza, lloro de felicidad, de agradecimiento con Dios que me hizo vivir un sueño. Cuando yo era niña esas cosas no estaban permitidas para niñas como yo. Me acuerdo de muchas veces, cuando yo era chica, casarme con un hombre así eran cosas que no se me permitían, y de repente tener todo ese mismo ese día, la unión de su familia, de la mía… Cuando muchas veces con mi mamá hablábamos y ella me decía: ‘M’hija, ¿a nosotros nos pasarán cosas bonitas?, ¿nos iremos a Estados Unidos?, ¿algún día te casaras?”… Todo el tiempo nos mirábamos ese día, y recordábamos, y decíamos: ‘lo logramos’. Dios ha sido muy bueno conmigo y mi familia, y ahora tengo la oportunidad de criar a un hijo con valores diferentes“, siguió explicando Francisca.

Como ella misma relató en más de una oportunidad, su madre le tocó hacerse cargo de sus hijos muy joven al quedar viuda, sin muchos recursos, los sacó a todos adelante y los hijos personas de bien. Francisca no solo la vio sufrir por eso, sino por un segundo esposo que la maltrató. Por eso, ver a doña Divina feliz era otro sueño que siempre quizo cumplir.

Justamente una de las partes donde su madre se veía más feliz fue cuando ambas salieron a la pista de la boda a bailar:

“Ese fue uno de los momentos favoritos míos, porque yo tengo muchos momentos bonitos con mi mamá bailando salsa, ella enseñándome, y luego esa canción donde dice: ‘¿cómo te pago?’… ¿Cómo te pago mamita? Con momentos así, verla tan feliz, tan plena, cuando se vio con su vestido tan bonito, maquillada, se veía como una reina… No tengo cómo pagarle a Dios tantas bendiciones, no solo fue el día de Francesco y Francisca, fue el día de mi familia, fue el día de su familia, fue una unión muy bonita, y Diosito gracias por todas tu bendiciones”.

En este relato en donde sos amigos y colegas solo la escuchaban, también hubo palabras para sus esposo:

“Francesco fue un novio muy involucrado, para él también fue un sueño, tengo una imagen de él llorando cuando llegamos a la casa y su papá cargaba a Gennaro, él me dijo: ‘Yo esperé tanto ese momento, por ver a mi familia tan unida’”.

Recordemos que después de dos años de espera, cuando debido a la pandemia debieron cancelar la boda religiosa que tenían planeada en Italia, Francisca y Francesco se casaron este fin de semana en La Romana, República Dominicana en una boda tal cual la soñó, de cuento de princesas.

MIRA AQUÍ EL RELATO DE FRANCISCA SOBRE SU BODA:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Francisca de Despierta América, en exclusiva, a días de la boda, revela dónde y con quiénes hubiera querido estar ese día

•Alejandro Chabán nos reveló paso a paso la dieta que llevó a Francisca a perder 50 libras para su boda

•Francisca Lachapel: Así es Casa de Campo, el romántico lugar donde se casó con Francesco