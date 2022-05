Alejandro Chabán nos reveló paso a paso la dieta que llevó a Francisca a perder 50 libras para su boda

Exclusiva

Foto: Yes You Can! / Cortesía

Falta tan solo un día para la tan esperada boda religiosa de Francisca Méndez-Zampogna, y para ello, perdió 50 libras para llegar a ese día y que los vestidos le queden como ella siempre ha soñado.

Como la propia Francisca ha compartido, el secreto para lograr este sueño, es la misma fórmula que utilizó para ganar ‘Nuestra Belleza Latina’, la de su amigo, el fundador y CEO de Yes You Can! Alejandro Chabán y sus productos y sus dietas.

En exclusiva, Chabán nos reveló paso a paso la dieta que llevó a Francisca a perder 50 libras para su boda religiosa. Y hasta nos compartió ¡lo que comerá antes de ponerse el primer vestido! y ‘en la noche de bodas’.

Antes de comenzar este nuevo estilo de vida, y el desafío del los 100 días, Francisca hizo un detox con el kit que tiene Yes You Can! de una semana en donde perdió sus primeras 9 libras y luego vino lo siguiente que nos comparte el empresario y nutricionista venezolano-americano:

“Francisca siguió la guía del semáforo con su kit de transformación que a lo largo de los años le ha cambiado la vida a miles de latinos en Estados Unidos y alrededor de mundo”, no explica Chabán.

Francisca junto a su amigo y fundador de Yes You Can! que la llevó a perder 50 libras. Foto: Yes You Can

¿Cómo es ese exitoso menú?

–DESAYUNO:

1 Batido YYC! Complete Meal Replacement + YYC! Pure Fiber Shake Booster

1 capsula de quema grasa YYC!

1 capsula de colageno YYC!

1 capsula de limpiador de colon YYC!

1 capsula de supresor de apetito YYC!

–MERIENDA AM:

1 Vaso de jugo verde de apio, espinacas y limón

Té Verde con stevia

1 barra de proteina YYC!

–ALMUERZO:

Ensalada de rúcula grande, pepinos, alfalfa, remolacha, apio, espinacas frescas picadas, sal marina del Himalaya, aceite de oliva, vinagre y limon.

6-8 Oz de carne magra o pechuga de pavo, salmón, sardinas, pescado azul o ternera sin grasa. ¡Si es orgánico mejor!

1 Taza de arroz integral

1 medida de agucate

Aloe Vera Diuretico YYC! Para hidrarate todo el dia

2 capsulas de Carb Blocker YYC!

-MERIENDA PM:

1 jugo verde de espinaca, apio y kale.

1 café con leche de almendras sin azúcar.

Tacos de lechuga con Pollo, pico de gallo y guacamole.

-CENA:

1 Batido YYC! Complete Meal Replacement + YYC! Cellu Fit Shake Booster

Para mañana viernes 6 de mayo, el día de la tan esperada boda en La Romana, República Dominicana, Alejandro también le preparó un menú para que esté bien nutrida, pero que nada le provoque inflamación y los vestidos le queden tal como ella lo soñó.

-MENU DE FRANCISCA PARA EL DÍA DE LA BODA:

Desayuno:

Batido YYC! Complete Meal Replacement + High Energy Shake Booster

Merienda:

1 barra de proteina YYC!

Almuerzo:

Steak de atún al grill con 1 taza de camote y 1 taza de espinacas hervidas.

1 té de menta

Merienda:

1 protein bites YYC!

1 jugo verde de apio, perejil y limon con Aloe Vera

Cena:

A su ya esposo Francesco (risas).

AQUÍ FRANCISCA LACHAPEL COMPARTE TU EXPERIENCIA:

