Revelan cuáles fueron las últimas palabras del expresidente Sebastián Piñera antes de morir

Karla Rubilar, ex vocera del segundo gobierno de Sebastián Piñera, reveló cuáles fueron las últimas palabras que dijo el expresidente chileno antes de morir en horas de la tarde del martes 6 de febrero en la Región de Los Ríos, al sur de Chile, después de que el helicóptero que pilotaba se precipitó a las aguas del Lago Ranco.

En una entrevista con Canal 24 de Chile, Rubilar indicó que fue la hermana del exmandatario Magdalena Piñera, apodada la “Pichicha” y sobreviviente del accidente, quien habló sobre los últimos momentos antes de la caída del helicóptero durante la vigilia del ex mandatario en Valdivia (850 kms al sur de Santiago).

“Ahora nos enteramos de las declaraciones de la Pichita, de la hermana del presidente (Piñera), que dice que las últimas palabras del presidente fueron: ‘salten ustedes primero, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero les va a caer encima’”, aseguró Rubilar.

“Eso lo acaba de decir la Pichita, perdón, pero eso es el presidente Piñera. El que nos dijo ayer, ‘ayuden a este gobierno, no importa cómo haya sido la oposición, ayúdenlo, porque Chile está primero’ (…) el hombre que les dice, ‘salten ustedes primero, porque yo no puedo pensar en mí, porque puede caer el helicóptero encima’, siendo sus últimas palabras (…) ese era el presidente, y por eso estamos aquí, con el corazón destrozado”, finalizó la exministra entre lágrimas.

La noche del martes, al ser consultada por la prensa, Magdalena Piñera se limitó a decir: “Fue un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente”.

¿Cómo murió Sebastián Piñera?

El exjefe de Estado de 74 años regresaba de almorzar de la casa de su amigo, el empresario José Cox, cuando el helicóptero que pilotaba perdió el control y se estrelló en el agua en el sector de Ilihue, en la localidad del Lago Ranco. Según informaron las autoridades, al momento del accidente llovía y las condiciones eran adversas.

La prensa chilena aseguró que tras caer, Piñera no logró sacarse el cinturón de seguridad y murió ahogado. Esta versión coincide con las que fueron sus últimas palabras y así como los resultados de la autopsia dados a conocer por las autoridades.

Labores de recuperación en el Lago Ranco, lugar del accidente del exmandatario chileno. Crédito: Javier Tapia | EFE

De acuerdo con la fiscal de la citada región, Tatiana Esquivel, los resultados de la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal (SML) ya han sido entregados a la familia del mandatario y revelan que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Los otros tres tripulantes que viajaban con el exmandatario en el helicóptero, Magdalena Piñera, la hermana del expresidente, el empresario Ignacio Guerrero y su hijo, lograron salir a flote y llegar a la orilla por sus propios medios.

La fiscalía señaló que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente.

“Este dato forense nos permite ir elaborando una hipótesis más probable de cómo habría sido la dinámica de este accidente aéreo. En paralelo, hay un equipo técnico en el Lago Ranco que está dedicado a hacer todos los peritajes respectivos”, añadió.

De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parecen que se puedan esclarecer las dos principales versiones que se barajan: un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

La prensa chilena indicó que Piñera contaba con una vasta experiencia como piloto y había renovado recientemente su licencia que lo autorizaba a realizar este tipo de vuelos.

Funeral de Estado

El féretro con el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera llegó este miércoles en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) al hangar Grupo 10 del aeropuerto de Santiago y fue recibido con honores por el mandatario del país, Gabriel Boric, y varios de sus ministros.

El ataúd, cubierto con una bandera chilena, fue bajado del avión por uniformados de la FACh, mientras sonaba un himno fúnebre militar, y transportado unos metros en un carruaje de madera, escoltado por sus hijos y parte de sus nietos, hasta un automóvil que lo llevará a la antigua sede del Congreso Nacional, en Santiago.

El exgobernante será velado primero por la familia y sus colaboradores más cercanos en privado. Crédito: Ailen Díaz | EFE

La esposa de Piñera, Cecilia Morel, viajó en el avión junto a parte de su familia y fue abrazada calurosamente por Boric a su llegada al aeropuerto.

En la antigua sede del Congreso Nacional, el exgobernante será velado primero por la familia y sus colaboradores más cercanos en privado y ya en horas de la tarde el reciento se abrirá al público para la ciudadanía.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, anunció en una rueda de prensa horas antes que el funeral de Estado se celebrará la mañana del viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago y, “una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje”.

El ministro aseguró que aún se están afinando los últimos detalles de las honras fúnebres e indicó que hasta el momento “no tienen confirmación de qué líderes internacionales participarán en el funeral”.

