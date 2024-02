Teófimo López ataca a Subriel Matías y dice que “es fácil ganarle a los puertorriqueños”

Teófimo López, monarca de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), atacó a Subriel Matías al asegurar que es el campeón más débil de las 140 libras y decir que es fácil ganarle a los peleadores puertorriqueños.

En una entrevista con ProBox TV, López expresó que Matías es un peleador unidimensional que se hizo conocido por mencionar su nombre y afirmó que no le importa los que piensen los puertorriqueños porque a cualquiera que le pongan de frente le va a ganar.

“Las redes sociales han ablandado a muchos peleadores, porque piensan que no tienen que pelear con nadie, y que solo basta con mencionar el nombre de otros peleadores. A Subriel Matías nadie lo conocía hasta que empezó a pedir pelear conmigo. Esos son los hechos”, dijo.

Subriel Matías pidió una pelea con Teófimo López tras defender su cinturón con éxito. Foto: John Locher/AP.

“(Subriel Matías) podrá ser el campeón de la FIB, pero es el peleador más débil de la división, porque es un peleador tan unidimensional. A los peleadores de Puerto Rico les rompo el cul*. Es fácil ganarle a los puertorriqueños. Y no me importa lo que piensen los puertorriqueños, póngame a uno enfrente y le voy a ganar”, agregó.

A pesar de que este jueves 8 de febrero Teófimo López defenderá su cinturón de la OMB ante Jamaine Ortiz, el peleador de ascendencia hondureña sigue calentando el ambiente y una posible pelea con Subriel Matías podría ser materializarse dentro de poco, aunque el padre y entrenador de The Takeover aseguró que después de vencer a Ortiz quieren al ganador de la pelea entre Rolly ‘Rolly’ Romero e Isaac ‘Pitbull’ Cruz.

Subriel Matías le responde: “Te voy a noquear”

El peleador puertorriqueño no tardó mucho en responder a las declaraciones de Teófimo López y comentó que, a pesar de que su estilo es diferente a la de otros pugilistas de su país, va a noquear al campeón de la OMB y lo mandará al psicólogo.

“Quizás tenga razón. No sé a qué boricuas se haya enfrentado, pero quizás tenga razón. El problema es que para él avalar lo que está diciendo tiene que sostenerlo y el problema es cuándo empieza a tomar el reto. Yo no soy técnico como un (Sniper) Pedraza o no sé qué habilidades ustedes creen que yo tengo, o quieren que yo tenga. Así con este estilo que yo tengo, si no lo mando para el hospital, lo van a ver cómo se va a bajar del ring llorando“, declaró a Contragolpeo TV.

Teofimo Lopez derrotó a Josh Taylor y se coronó campeón de las 140 libras de la OMB. Foto: Frank Franklin II/AP.

“Si alguien conoce a alguien del equipo de Teófimo, denle mi mensaje: Lo voy a noquear al cab**n. Este puertorriqueño te va a noquear y el mundo se va a reír de ti. Vas a terminar en un psicólogo. Vas a ver, te voy a noquear”, añadió.

Cabe destacar que Subriel Matías pidió enfrentarse a The Takeover luego de defender con éxito su cinturón de la FIB el pasado mes de noviembre en la cartelera que encabezó David Benavídez y Demetrius Andrade.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El pugilista estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

Por su parte, Subriel Matías, de 31 años, es el campeón de peso superligero de la FIB y viene de defender su cinturón al noquear en el sexto round al uzbeko Shohjahon Ergashev. El puertorriqueño tiene marca de 20 triunfos (todos por la vía rápida) y un revés.

