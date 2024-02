Ambas partes en el juicio de Trump por fraude fiscal piden al juez que no retrase la sentencia

La oficina de la fiscal general de Nueva York y los abogados de Donald Trump están de acuerdo en algo: quieren que el juez que supervisa el juicio civil por fraude financiero contra el expresidente y la Organización Trump emita su decisión, a pesar de que es posible que exista un acuerdo por perjurio que involucra al exdirector financiero de Trump, Allen Weisselberg.

La semana pasada, The New York Times informó que Weisselberg, el exdirector financiero de la Organización Trump, estaba en conversaciones con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan para potencialmente declararse culpable de un cargo de perjurio relacionado con su testimonio como parte de la investigación de fraude de la fiscal general.

La información llevó al juez Arthur Engoron a preguntar a los abogados de Trump y a la oficina del fiscal general si debería considerar la posible admisión de perjurio y si esto debería afectar el momento de su decisión, que se espera para este mes.

Los abogados del gobierno que manejan el caso civil de fraude contra Trump, dos de sus hijos y su empresa, dijeron que no estaban al tanto de ninguna negociación de declaración de culpabilidad entre el exdirector financiero de Trump, Allen Weisselberg, y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, como informó The New York Times.

“En este momento, no estamos involucrados en ninguna negociación y desconocemos qué testimonios específicos del juicio pueden ser objeto de las negociaciones de declaración de culpabilidad o si Weisselberg ha admitido que testificó falsamente”, escribió Kevin Wallace, abogado principal de ejecución de la ley de la oficina del fiscal general.

Los abogados de Trump también instaron al juez a ignorar el informe “especulativo” sobre Weisselberg.

“El artículo simplemente no proporciona ninguna base de principios para que la Corte reabra el expediente o cuestione la veracidad del testimonio de Weisselberg en este caso”, escribió Clifford Robert, uno de los abogados de Trump. “De hecho, afirmamos respetuosamente que la solicitud del Tribunal de comentar sobre este relato especulativo de los medios no tiene precedentes, es inapropiada y preocupante”.

El juez de la Corte Suprema Arthur Engoron está determinando la indemnización por daños y perjuicios en el caso de fraude y dijo que la credibilidad de Weisselberg podría afectar su fallo.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido $370 millones de dólares y que Trump deje de hacer negocios en el estado.

El juez Engoron preguntó a los abogados el lunes qué sabían sobre posibles negociaciones de declaración de culpabilidad. No hay jurado, por lo que en última instancia corresponde a Engoron decidir cómo considerará el testimonio de Weisselberg.

Engoron pretende completar su decisión a mediados de febrero.

Con información de CNN, USA Today y NBC News

