Conserjes toman las calles en Los Ángeles

Cientos de conserjes de los edificios más grandes de California, campus tecnológicos y estudios se lanzaron a las calles para exigir el fin de las excesivas cargas de trabajo que están provocándoles lesiones físicas y mentales.

La marcha multitudinaria de los miembros del sindicato SEIU-United Service Workers West (USSW) se centró contra la compañía At Your Request Janitorial Services Inc., que presta sus servicios al hotel LA Mart/The Reef, que despidió hace 20 días a siete conserjes que eran parte del sindicato.

“¿Tienes papeles?”, fue presuntamente una de las principales preguntas que hicieron los nuevos contratistas a los exempleados despedidos.

“Llevo 15 años trabajando para la industria de la limpieza, y en todo ese tiempo estuve como trabajadora temporal”, dijo Emelia Pérez, inmigrante de San Marcos, Guatemala.

“Hace unos meses me habían dado una plaza en LA Mart, pero vino una compañía nueva y nos despidieron a todos. Realmente, estamos muy preocupados por esta situación”.

Julio Girón (i), hijo de una conserje salvadoreña es candidato a la Asamblea de California por el Distrito 52. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La trabajadora guatemalteca dijo que ella y sus compañeros están preocupados porque no pueden darse el lujo de estar sin trabajo.

“Tenemos familia que depende de nosotros”, expresó Pérez, de 47 años. “Tengo dos hijos que dependen de mí, y tengo que pagar renta, comida y deudas. Yo pienso que esto no es justo, porque nosotros no hicimos nada malo”.

Desde las oficinas centrales del SEIU-USSW, centenares de conserjes se enfilaron por el bulevar Washington hasta el hotel L.A Mart/The Reef.

¡Arriba la unión! ¡Abajo la explotación!; “Un daño contra uno. Un daño contra todos” o “Uno, dos, tres, cuatro. ¡Queremos un contrato!”, fueron algunas de las frases más repetidas por los manifestantes durante su recorrido.

“[Emelia] es madre de dos hijos y tiene que mantener su casa. Tenemos que apoyarla”, dijo David Huerta, presidente del SEIU-USSW. “Lo que están haciendo puede crecer como un cáncer y tenemos que exterminarlo frente a ellos mismos. No hay que dejar que esto crezca en Los Ángeles porque ya vivimos esos tiempos y no podemos regresar al pasado”.

David Huerta, presidente del SEIU-USSW. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Durante la protesta, los conserjes sindicales dieron a conocer que su lucha de décadas por salarios que les permitieran vivir en Los Ángeles, beneficios de atención médica para ellos y sus familias y condiciones de trabajo seguras no pueden disminuir ni desaparecer “ante corporaciones codiciosas y contratistas como At Your Request Inc”.

Los protestantes pidieron a At Your Request Inc., que se reincorpore inmediatamente a los conserjes que fueron despedidos.

Además de Los Ángeles, hubo manifestaciones similares en San Diego, San José, Sacramento y el condado de Orange.

Tina Siki, gerente de la compañía contratista, dijo a La Opinión que At Your Request Inc. Es una pequeña empresa familiar con sede en la ciudad de Chatsworth.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Nosotros estamos [con LA Mart/The Reef] desde el 18 de enero de 2024; cuando empezamos a revisar los contratos de los trabajadores, les pedimos que nos mostraran la documentación necesaria para que calificaran para el trabajo que estaban haciendo y solamente dos podrían ser contratados”, dijo Siki.

“Nosotros queríamos contratarlos a todos, pero no tenían la documentación legal, pero a nadie se le ha discriminado”.

Abuso

El problema del abuso de los conserjes ha alcanzado tal nivel que un estudio reciente del Centro para Salud Ocupacional y Ambiental (COEH) de las universidades de Berkeley, Davis y San Francisco, encontró que el 33% de los trabajadores de limpieza informaron haber sufrido lesiones en el trabajo una o más veces durante el último año y el 56% dijeron que sufrieron dolor crónico intenso.

Denominado “Conserjes de California, estudio de la carga de trabajo. El impacto del trabajo precario y estrés psicosocial en la salud física y mental de conserjes de California”, arrojo que, de 40,000 entrevistados, más de la mitad (58%) informaron haber usado regularmente analgésicos para el dolor; al 37% les preocupa el acoso en el trabajo, el 33% no declara las lesiones sufridas por miedo a represalias, y el 23% sufre robo de salario.

Operada del brazo

En 12 años de trabajo en la industria de la limpieza, Jessica Mejía, de El Salvador, no había sufrido ningún percance en su empleo.

Sin embargo, contó a La Opinión que sufre intensos dolores en su mano derecha por el movimiento repetitivo que hace al tener que limpiar un promedio de 72 baños en 12 pisos del edificio del Cedars-Sinai Medical Center.

“Me operaron el túnel carpiano el 15 de noviembre de 2023, y aunque uso una férula, el dolor no se va”, expresó. “Por eso estoy luchando, para que nos eliminen la sobrecarga de trabajo”.

La señora Mejía, quien trabaja para la compañía comercial de servicio de limpieza ABM, expresó que en el hospital sus responsabilidades de trabajo eran excesivas, desde barrer, trapear, quitar manchas de las paredes y limpiar los orines del piso.

“Todo ese trabajo me llevó a sufrir el síndrome del tenista; mi codo y el hombro me duelen como no se imagina, pero, aunque esté lastimada, así tengo que ir a trabajar”.

Se resbala con agua en el piso. Se lesiona cuatro discos de la columna vertebral

Yeni Del Cid estuvo deshabilitada durante un año en 2021, después de haberse resbalado en un piso donde había agua, mientras limpiaba oficinas en el edificio 199 de la Avenida de las Estrellas, en Beverly Hills.

“Me caí, hice mi reporte al supervisor y me enviaron a la clínica de la compañía”, recordó la mujer de 329 años, oriunda de Santa Rosa, Guatemala. “Me lastimé cuatro discos de la columna y también tuve una lesión en un pie y no quedé bien; ahora tengo que usar fajas porque hay días en que tengo demasiado dolor y no puedo agacharme para hacer el trabajo”.

Regresan a la mesa de negociaciones

Luis Fuentes, vicepresidente regional del SEIU-USWW manifestó que la marcha de los conserjes fue apenas el comienzo de las negociaciones contractuales para obtener un nuevo contrato.

Ante la poca concurrencia de conserjes, dijo que, “como siempre, tenemos que pelear por un nuevo contrato y no lo vamos a ganar en la mesa negociadora, sino con la pelea en las calles”.

Dijo que el dueño del edificio LA Mar/The Reef les notifico a principios de año que le daría el contrato de limpieza a una compañía sin sindicato.

Informó que el sindicato negocia ahora con un edificio donde han estado protegidos los conserjes por 30 años.

“Si todos ustedes y todos los compañeros del edificio no entendemos el peligro que eso representa para nosotros, estamos dormidos”, advirtió. “Todo el progreso, lo que hemos ganado y protegido en más de 30 años de lucha, están en riesgo hoy día porque hay corporaciones, dueños de edificios compañías que vienen a quitar beneficios, salarios, a quitarles señoría, y tenemos que defender todo eso”.