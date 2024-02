Alexis Vega afirma estar contento en Toluca y que sus compañeros le hacen el trabajo fácil

Alexis Vega se está adaptando bien a su nueva etapa en el Toluca y detalló que una de las razones de ellos es que los compañeros le han hecho el trabajo fácil en estos primeros partidos.

“Los goles dan mucha confianza. En el juego de liga mis compañeros me facilitaron el trabajo. Ahora definir, ser contundente y el equipo juega muy bien. Tenemos muchas jugadas de peligro y tengo muchas oportunidades de anotar y es gracias al trabajo en equipo”, dijo el jugador en una entrevista con el club.

Vega destacó el trabajo colectivo y afirmó que espera seguir contribuyendo con goles y asistencias en el Toluca.

“Yo durante el trabajo estaba mentalizado en ayudar al equipo con goles o asistencias. Luego el trabajo colectivo resalta mucho. Eso me pone contento y espero ayudar al equipo”, agregó Alexis Vega.

Alexis Vega reconoce que irá poco a poco

El atacante mexicano se perdió las primeras fechas en las que tuvo que retomar el ritmo físico y ya suma dos partidos, uno en Liga MX y otro en Concacaf Champions League. Vega reconoce que no quiere apurar su ritmo e ir de poco a poco ganando los minutos en cancha.

“Poco a poco me he estado incorporando al equipo. El cuerpo técnico me ha dado más de minutos y no quiero apresurarme. Venía de dos semanas y media sin tocar un balón, luego juego de liga y ahora Concachampions. Iré sucesivamente hasta tener los 90 para mejorar día con día”, manifestó.

El futbolista mexicano señaló que a los jugadores del Toluca les favorece que el club esté en dos competiciones porque permite a los jugadores sin tanta acción ver minutos y es algo que motiva.

“Casi todos tenemos minutos en liga o Concacaf y da un plus a jugadores que tenemos poca actividad, pero tenemos un plantel basto donde el que juegue lo hace de la mejor manera. Los que entran de cambio revolucionan mucho”.

“Estoy más acoplado con los de arriba porque son con los que hago las paredes, pero es trabajo en equipo. Sin duda no hay una dupla o algo, sino el trabajo en equipo. Cuando ponemos todos nuestro granito de arena, el equipo avanza bien”, concluyó Alexis Vega.

