Alexis Vega manda mensaje a sus detractores: “No tengo que callar bocas, ni demostrar nada”

Después de completar sus primeros 19 minutos triunfales, en donde logró colaborar con un gol en la goleada 4-1 sobre el León en su regreso a los colores que lo vieron nacier futbolísticamente, el mediocampista del Toluca Alexis Vega mandó mensaje contra las multiples críticas que recibió por su salida de las Chivas del Guadalajara.

“No, de ninguna manera, no tengo que demostrar nada a nadie ni callar bocas, la revancha es conmigo mismo, quiero recuperar mi nivel y si sigo así lo voy a conseguir muy pronto. Nada, hasta el último día en Chivas fui feliz, solo quedar dar gracias y ahora estoy muy contento con Toluca”, expuso al finalizar el encuentro de la fecha cinco del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Vega, no obstante, se dio tiempo de hablar respecto a todos los comentarios negativos que recibió desde la suspensión que recibió en el Guadalajara y que provocaron al final su salida del equipo tapatío.

Como se recordara, Alexis Vega y Christian ‘Chicote” Calderón, se vieron envueltos en indisciplinas con Chivas, lo cual les generó un sinfín de comentarios negativos que dieron paso a su salida del cuadro tapatío al Toluca y al América, respectivamente.

Al respecto, Vega dijo que: “Muchas gracias porque me ayudaron a crecer día a día, mucha gente habló de lo que pasó sin saber la verdad, pero por eso no salí a dar explicaciones porque no se las debo a nadie, sé lo que pasó y después todo mundo dijo que tenía problemas en las rodillas, pero estoy aquí disfrutando”, expuso.

Entre ovaciones sale Alexis Vega agradecido con la afición 😈



📹 @ManuPallaresNBA pic.twitter.com/zZSyuTzRk7 — TUDN USA (@TUDNUSA) February 4, 2024

El mediocampista del equipo escarlata reconoció también que su falta de actividad con el Toluca se debió a que no venía en su mejor forma física, pero que al final las ganas por jugar provocaron que tuviera un regreso de ensueño con los ‘Diablos Rojos’.

“Cuando llegué venía mal físicamente en un tema muscular, porque en una prueba venía desbalanceado, trabajé dos sesiones por día, solo tengo dos entrenamientos en el equipo, yo estuve metiendo manita para venir acá, venir a casa y estoy muy contento”, dijo.

Para finalizar señaló que: “Un momento maravilloso, moría de ganas de jugar en mi casa, se me dio la oportunidad, tenemos un equipo de mucha calidad y lo vamos a tratar de reflejar en cada partido, ahora toca disfrutar con los que siempre han estado, mi familia y hay que seguir por este camino”, concluyó.

Alexis Vega tuvo un reencuentro triunfal con la afición del Toluca y el mediocampista se dejó consentir por las mascotas del equipo. Foto: Imago7/ Jesús Esquivel.

