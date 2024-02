Andrea Legarreta rompió el silencio sobre el presunto romance de Erik Rubín

En medio de la ola de dimes y diretes que se han generado en torno a la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, la conductora sale a reafirmar su cariño por el cantante y hasta responde a los cuestionamientos sobre el supuesto nuevo romance que este habría iniciado. ¿Que fue lo que dijo! Sigue leyendo para enterarte.

A casi un año de su separación con la conductora de “Hoy”, en redes sociales surgió un video del ex Timbiriche en el que se le ve muy cariñoso con quien, de acuerdo con la periodista Vicky López del programa ‘Todo para la mujer’, sería su nueva pareja sentimental.

Es bajo esta tesitura que Andrea Legarreta fue abordada por diversos medios de comunicación a su salida de Televisa SAN Ángel, para poder cuestionarla sobre la posibilidad de que su aún esposo (ya que aún no firman su divorcio) haya decidido darle una nueva oportunidad al amor.

Con el carisma que la caracteriza, la también actriz aseguró que el cantante “es joven y libre, pues tienes derecho, si así lo deseas, de salir, de conocer, incluso con el tiempo, de empezar una nueva historia”.

Añadió que de ser cierto, ella será la primera en apoyarlo pues su historia y el cariño que existe entre ellos es muy grande: “A veces a la gente le cuesta trabajo entenderlo, parece que entiende más las relaciones donde hay gritos y sombrerazos, la mala onda y pleitos, como que ese se les hace más normal”, dijo ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre lo que sintió al ver las fotografías, Legarreta se dijo tranquila y feliz por su ex pareja: “¿Te digo la verdad? Lo que pasa es que lo nuestro está asumido, obviamente, qué puedes esperar de un hombre y una mujer que están sin una historia en pareja. Somos jóvenes, no estamos de mal ver, creo que tendríamos derecho a hacerlo. A lo mejor sentiría feo que está con alguien que no está padre a lo mejor para él, o que no le está haciendo bien, pero la verdad no conozco a fondo, ni siquiera lo que está él pasando. Quedamos que si en algún momento uno tenía una historia seria, importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque aparte de todo, somos amigos”.

Para finalizar, la famosa se deshizo en halagos hacia Rubín y recalcó que su bienestar se verá reflejado en el de sus hijas: “Yo siempre le voy a desear lo mejor, es un buen hombre y, sin duda, entre nosotros hubo una historia muy bonita. Lo que nosotros podemos esperar de lo que siga, es una historia bonita, una historia con una persona valiosa, que nos respete, que nos quiera por lo que somos, que sume felicidad a nuestra vida. Yo a Erik siempre le voy a desear lo mejor, si él está bien, mis hijas van a estar bien también de verlo bien”.

Seguir leyendo:

Andrea Legarreta responde contundente a las críticas de Anette Cuburu

Andrea Legarreta recurrió a la inteligencia artificial para armar una peculiar sesión de fotos navideña

Andrea Legarreta iluminó el foro de ‘Hoy’ con unos pantalones con lentejuelas y transparencias