Andrea Legarreta responde contundente a las críticas de Anette Cuburu

El nombre de las presentadoras Anette Cuburu y Andrea Legarreta vuelve a ser noticia gracias a la supuesta enemistad que surgió cuando compartieron pantalla en el programa matutino ‘Hoy’. Y es que la ex esposa de Erik Rubín fue el blanco de unas polémicas declaraciones por parte de Cuburu en una reciente entrevista, algo que no dejó pasar desapercibido con una contundente respuesta. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante una charla con la periodista Ana María Alvarado que la actriz hizo referencia al “mal rato” que pasó gracias a Legarreta: “Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal”, dijo ante las cámaras.

No pasó mucho tiempo antes de que estas declaraciones llegaran a oídos de la presentadora de ‘Hoy’ y, sin miramientos, le enviara un contundente mensaje en el que desmintió sus acusaciones.

Es así que ante varios medios de comunicación la famosa reiteró su postura ante la polémica: “Anette Cuburu está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. No fui a decir que ella tenía algo con “El Negro” Araiza. No me corresponde, ni me interesa la vida de nadie, cada quien con su vida”, argumentó.

Asimismo, desmintió las acusaciones de haber mantenido amoríos con diversos ejecutivos de Televisa, empresa labora desde hace más de dos décadas.

“Que me pongan nombres nuevos, ya que han puesto tantos amantes de todo Televisa, los ejecutivos, expresidentes. Hay un afán ahí de ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra que tiene errores, boca, nadie es perfecto. De ahí al ser alguien que quiera ir a ocasionarle un daño, un matrimonio no se disuelve, no se rompe por un chisme”, continuó. “Solamente, decir que a mí nadie me ha regalado nada. Desde los ocho años entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda”.

Para finalizar, Andrea Legarreta indicó que a pesar de lo que se piensa, ella no le tiene rencor a Anette Cuburu: “Sí nos llevábamos bien, sí la recuerdo con cariño… por lo menos, le tenía cariño en su momento (…) Lo único que le deseo es que esté bien. De verdad, se lo deseo de corazón; por sus hijitos, por su familia, por ella. Creo que de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien”.

