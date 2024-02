Congresista Schiff presenta su plan contra la falta de viviendas y el desamparo

El congresista Adam Schiff en campaña para el Senado de Estados Unidos presentó su plan para atender la crisis doble que vive California, la falta de viviendas accesibles y la gran cantidad de personas que viven en las calles.

“Tendremos que construir muchas más viviendas y creo que comenzaremos con aumentar los incentivos para construir viviendas asequibles ampliando drásticamente el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos”, dijo el congresista en entrevista con La Opinión.

“Se trata de un crédito fiscal que incentiva a los desarrolladores inmobiliarios a construir viviendas de bajo costo, el cual ahora es demasiado pequeño y tiene mucha demanda. Así que hay muy pocos proyectos que puedan aprovechar este crédito, por lo que necesitamos ampliarlo drásticamente”.

Dijo que tenemos que facilitar que las personas permanezcan en sus hogares, por lo que le gustaría ver un crédito fiscal para inquilinos.

“Si tienes la suerte de comprar una casa, puedes cancelar una parte de tu interés hipotecario en tus impuestos, pero si eres un inquilino, pagas el mismo alquiler que otros que pagan una hipoteca, y no reciben ninguna ayuda del gobierno federal y no creo que eso sea justo. Me gustaría que los inquilinos pudieran deducir parte del alquiler en sus impuestos”.

Hizo ver que trágicamente, uno de los segmentos de nuestra sociedad de más rápido crecimiento que se está quedando sin hogar proviene de la comunidad latina y necesitamos acciones dramáticas para atacar el problema.

“Voté a favor de un proyecto de ley bipartidista que aumentaría el Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos, y el crédito tributario por hijos para que podamos ayudar a las familias con el alto costo de vida, pero los republicanos están empeñados en acabar con eso en el Senado”.

Sin embargo, considera que en cambio hay apoyo bipartidista para algunos de los ambiciosos planes que he presentado en cuanto a la vivienda y el desamparo.

“Otros requerirán que regresemos al Senado de Estados Unidos para poder aprobar leyes”.

Incentivo fiscal para inquilinos

El congresista Schiff detalló que quienes pagan más del 30% de sus ingresos en renta, deberían poder deducir una porción arriba de ese porcentaje, y calificar para un incentivo fiscal que les ayude a reducir el costo del alquiler.

“Lo que es más, debería existir un programa federal que ayude a la gente a dar su primer enganche para una casa para que más familias de ingresos bajos y moderados puedan comprar”.

Hizo ver que si removemos estas barreras para la compra de casas, y lo combinamos un incentivo fiscal y un programa federal de ayuda, realmente se podrá ayudar a solucionar el problema de la vivienda.

“Aunque no es parte de esta agenda, necesitamos bajar los costos para el cuidado de niños. Algunas personas gastan tanto en las guarderías como en el alquiler. Por lo tanto, reducir los costos del cuidado infantil también ayudará a que las personas permanezcan en sus hogares”.

Y a fin de que las familias puedan comprar casas cerca del lugar donde trabajan, dijo que se necesita parar a las corporaciones que esencialmente están comprando propiedades en efectivo y luego aumentan el precio de las viviendas y del alquiler.

Pero también señaló que necesitamos invertir en fideicomisos comunitarios que ayuden a las personas a costear su primera vivienda.

Enfatizó por tanto que necesitamos construir rápidamente cientos de miles de unidades, y eliminar las barreras para hacerlo.

Consideró que a diferencia de sus contrincantes en la elección, ciertamente es el candidato que ha presentado los planes más detallados para una vivienda accesible y lidiar con el desamparo.

“Hemos reunido a un grupo de expertos en viviendas asequibles, expertos en los servicios de financiamiento para que las personas accedan a una vivienda. Y el resultado es este increíble plan para afrontar uno de los desafíos más difíciles de California”.

Dijo que el último sondeo lo coloca en la delantera entre los votantes latinos con un amplio margen, pero además quiere asegurarse de que todos los padres latinos puedan ver por sus hijos, al igual que su esposa y él lo hacen

“Esto es algo que me ha preocupado a lo largo de los años”.

El plan del congresista Schiff tiene como objetivo abordar la crisis de la vivienda mediante la construcción de más viviendas que sean asequibles, brindando alivio a los inquilinos, eliminando barreras innecesarias a la construcción y haciendo que la propiedad de vivienda sea más fácilmente accesible.

“Los californianos enfrentan tanto una crisis de asequibilidad de vivienda como una crisis de personas sin hogar. Estos dos desafíos están interconectados, pero no son intratables”, dijo el congresista Schiff.

“Si realmente queremos abordar este problema de frente, necesitamos líderes con un historial de hacer lo que sea necesario para obtener resultados. He traído millones de regreso a California para abordar la falta de vivienda y ayudar a construir viviendas asequibles, y espero usar este plan como hoja de ruta para hacer aún más en el Senado de los Estados Unidos”.

Una estimación encontró que California debe construir 3.5 millones de unidades de vivienda para 2025 para poner fin a la escasez de viviendas en el estado.

Aproximadamente el 20% de los hogares de California gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda y los costos de la vivienda representan una carga financiera importante. El problema existe en todas partes del estado: urbano, suburbano y rural, y en todos los niveles de ingresos.

Esta es la tercera propuesta dada a conocer por la campaña del senador Schiff.

A continuación los principales puntos de su plan:

Construir más viviendas rápidamente: ampliar el crédito fiscal para habitaciones de bajos ingresos que faciliten la construcción de viviendas más asequibles, crear préstamos federales a bajo interés para que podamos construir más viviendas multifamiliares rápidamente, convertir edificios y terrenos no utilizados del gobierno federal y estatal en viviendas y centros de desarrollo económico y financiar investigaciones que analicen cómo podemos hacer que la construcción de casas sea más rápida, más barata y más segura.

Proporcionar alivio a los inquilinos: hacer que la Sección 8 sea un derecho, dar vales a cada hogar elegible y crear incentivos para los propietarios que los acepten, crear un crédito fiscal federal para inquilinos así como un fondo federal para grupos de derechos de los inquilinos y una oficina federal de protección contra el desalojo, y aprobar legislación para garantizar que todos los estadounidenses puedan generar un crédito positivo mediante el pago puntual del alquiler.

Hacer que ser propietario de una vivienda sea más fácil y accesible: crear un programa nacional para ayudar a los compradores de viviendas de bajos ingresos con los pagos iniciales, restringir a los propietarios corporativos para que no puedan poner precio a los compradores de viviendas por primera vez y crear una subvención del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para financiar programas piloto para organizaciones sin fines de lucro que alquilan terrenos y venden casas a bajo precio para miembros de la comunidad de ingresos moderados.

El plan de Adam abordará la crisis de las personas sin hogar de la siguiente manera: