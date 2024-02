Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de febrero de 2024

Piscis

Es momento de preocuparte por tu cuerpazo criminal, lo has descuidado demasiado y podrías estar subiendo de peso muy cañón, sino haces nada para solucionar eso en poco tiempo te será difícil volver a tu peso adecuado. La relaciones en la familia mejorarán y la llegada de un dinerito extra te caerá de perlas. La única manera de demostrarte amor a ti mismo es puliendo lo que ves frente a tu espejo. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto y sueles mandar todo bien lejos, calma, no es necesario llegar a esos extremos.

Eres buena detectando oportunidades para ganar dinero. Presta atención a lo que sucede a tu alrededor, ya que podrías encontrar negocios rentables y formas de aumentar tus ingresos. Mantente alerta y busca oportunidades en tu entorno cotidiano, podrías sorprenderte de lo que encuentras.

Aunque generalmente no es bueno obsesionarse con el pasado, en tu caso puede ser útil recordar situaciones anteriores que te trajeron beneficios económicos. Reflexiona sobre lo que hiciste en ese momento y cómo podrías aplicar esas lecciones en la actualidad. No temas mirar hacia atrás para aprender y crecer en el presente. Estás experimentando una buena racha en tu situación económica, así que asegúrate de aprovecharla al máximo. Utiliza tus conocimientos pasados y las oportunidades presentes para aumentar tus ahorros, tal vez considerando opciones bancarias. No dejes pasar esta oportunidad, mantén una mentalidad abierta y toma decisiones inteligentes para asegurar tu estabilidad financiera a largo plazo.

Acuario

No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada.

A pesar de estar rodeado de amigos, puedes sentirte sola. Es posible que necesites buscar relaciones más significativas y profundas. Busca personas con valores similares a los tuyos y que compartan tus intereses. No te conformes con la compañía superficial, busca conexiones más auténticas que te llenen emocionalmente. Es importante rodearte de personas que compartan tus valores y sentimientos. Si sientes que tus amistades actuales no te brindan la conexión emocional que necesitas, no tengas miedo de alejarte y buscar nuevos círculos sociales. Busca grupos o actividades donde puedas conocer a personas con las que realmente conectes.

En lugar de buscar compañía para llenar el vacío, busca relaciones que te reconforten verdaderamente. No te conformes con amistades superficiales que solo te hacen sentir más sola cuando se van. Elige cuidadosamente a quienes entregas tu amistad y busca relaciones más profundas y significativas, incluso si al principio no son tan divertidas como las actuales. Recuerda que la calidad de tus relaciones es más importante que la cantidad.

Capricornio

Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Vienen cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero la cual amenaza con visitarte, si se llega a concretar la pasarás de lo mejor, tu date.

Hoy podrías recibir una propuesta que te tomará por sorpresa y podría significar cambios importantes en tu vida cotidiana. No te alarmes si te sientes en shock al principio. Tómate un tiempo para reflexionar sobre la propuesta y considera cómo encajaría en tu vida. Recuerda que siempre tienes la opción de rechazarla si no te sientes cómoda.

Esta propuesta te dará la oportunidad de replantearte ciertos conceptos y cuestiones importantes en tu vida. Aprovecha este momento para cuestionar tus creencias actuales y reflexionar sobre lo que realmente es importante para ti. No temas dejar atrás aquello que ya no te sirve y abre tu mente a nuevas posibilidades. Además de la propuesta inesperada, podrías recibir una oferta de alguno de tus amigos, especialmente si estás soltera. Mantente receptiva a estas oportunidades, ya que podrían llevarte a una conexión significativa o a un nuevo camino en tu vida amorosa. No tengas miedo de aceptar el amor y la amistad que te ofrecen tus seres queridos.

Sagitario

Nuevos amores se avecinan y la llegada de una amistad con la que habías tenido problemas, resuelve todo en tu presente para que no afecte tu futuro. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando mucho tu salud. Ponte ya las pilas y despójate de todo aquello que te causa estrés y conflicto en tu día a día.

Es momento de cambiar tu perspectiva, aunque hayas pasado por momentos difíciles en el amor, es posible que hayas subestimado tus habilidades en este aspecto. Recuerda que la falta de éxito amoroso puede ser más una percepción personal que una realidad objetiva. Mantén una mente abierta y prepárate para darle una nueva oportunidad al amor. Has estado concentrada en otros aspectos de tu vida, pero ahora es el momento de estar receptiva a nuevas relaciones personales. Es posible que hayas pasado por alto oportunidades amorosas en el pasado, pero a partir de hoy estarás más abierta a conocer nuevas personas que podrían traer alegría a tu vida amorosa. Sal de tu zona de confort y socializa más, podrías sorprenderte con quién encuentras.

Las estrellas indican que estás en un buen momento para iniciar una relación de largo recorrido. Aprovecha esta energía positiva y sé proactiva en busca del amor verdadero. No tengas miedo de comprometerte y de abrir tu corazón a alguien especial. Mantén la mente y el corazón abiertos, y estarás lista para embarcarte en una nueva y emocionante etapa en el amor.

Escorpión

Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. Amores nuevos están por llegar y entre ellos una persona de tu pasado con quien antes no se pudo concretar nada. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, podrías despotricar en quien ni la debe ni la teme. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos.

Hoy es el momento de mostrar tu carácter y tomar las riendas de tu vida, tanto en tu entorno familiar como con tus amigos y en el trabajo. Demuestra la iniciativa que posees y no temas mostrar quién eres realmente. Es hora de dejar de depender tanto de los demás y empezar a tomar decisiones por ti mismo. Recuerda que tienes la capacidad de llevar a cabo cualquier empresa que te propongas.

Te sentirás con más energía y motivación que nunca, lo que te permitirá enfrentar desafíos profesionales con confianza. Podrías recibir propuestas laborales que te llevarán a nuevas alturas en tu carrera, aunque puedan implicar sacrificios. Estudia cuidadosamente estas oportunidades y no temas arriesgarte si crees que te pueden llevar al éxito profesional que tanto deseas. En el terreno sentimental, es importante que no cedas siempre y hagas valer tu opinión. No permitas que otros dicten tu camino amoroso. Expresa claramente tus deseos y necesidades en tus relaciones personales. Recuerda que tu felicidad también es importante y mereces ser escuchado.

Libra

Ten presente que cada caída representa una aprendizaje, deja de tomarte las cosas tan enserio. Días de mucha reflexión podrías comenzar a perder el interés en una persona que conociste hace poco. Has tenido oportunidades en el amor pero las has dejado ir porque te has hecho muy exigente. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona que te dejarán un buen sabor de boca.

Hoy es un buen día para dar un giro a tu mentalidad, deja de lado la nostalgia y los pensamientos negativos que te agobian a diario. Haz un firme propósito de cambiar el chip y enfocarte únicamente en lo positivo. Recuerda, no resolverás nada dándole vueltas a lo negativo. ¡Es más fácil de lo que piensas! Prueba a escribir algunas afirmaciones positivas o a practicar la gratitud, verás cómo cambia tu perspectiva. Después de tu jornada laboral, dedica un tiempo a ti misma para descansar y relajarte. Rompe la rutina saliendo a dar un paseo, ya sea sola o en compañía de una o dos personas que tengan una actitud positiva ante la vida. Busca lugares tranquilos donde puedas disfrutar de la naturaleza o simplemente desconectar del estrés diario. No subestimes el poder de un descanso bien merecido para recargar energías y mantener la mente clara.

Sé selectiva con las personas con las que te rodeas, aleja de tu círculo social a aquellos que constantemente transmiten negatividad y pesimismo. Rodéate de personas optimistas y positivas, que te contagien su energía y te impulsen hacia adelante. Recuerda que, aunque estés atravesando un momento difícil, este pasará pronto. Mantente firme en tu decisión de mantener una actitud positiva y verás cómo las cosas empiezan a mejorar. ¡Tú tienes el control de tu propia felicidad!

Virgo

Una noticia del área laboral te va beneficiar mucho sin embargo podrías perder una gran oportunidad por exigir algo que sabes bien que aún no mereces. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Hoy te darás cuenta de lo bien que te sientes en casa, rodeado de tu familia, mientras compartes los logros de tu vida profesional. Aprecia el respaldo y la compañía de tus seres queridos, ya que son un pilar importante en tu camino hacia el éxito. Tómate un momento para expresar tu gratitud y compartir con ellos tus triunfos y alegrías. Es posible que te sientas decepcionado por alguien en quien tenías mucha confianza, pero no dejes que eso te desanime. En lugar de lamentarte, aprovecha esta oportunidad para reconectar con tus amigos, a quienes has tenido un poco descuidados últimamente. Organiza planes para quedar, salir juntos o simplemente pasar tiempo de calidad. Estrechar lazos con tus amigos te brindará apoyo emocional y nuevas perspectivas. Durante tus interacciones con amigos, surgirá una idea brillante que podría cambiar tu vida. Mantente abierto a escuchar las sugerencias y opiniones de quienes te rodean, ya que podrían ofrecerte una perspectiva invaluable. Discute tus ideas y planes con ellos, y juntos podrían encontrar la clave del éxito. No subestimes el poder de la colaboración y la inspiración mutua.

Leo

Familiar se recupera de enfermedad. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor acompañado de una persona muy especial. La vida está llena de oportunidades y tienes todo para conseguir cuanto desees, no te dejes caer ni vencer por nadie y ve por lo que quieres. Amores de una noche, te enamoras bien fácil así que trata de solo disfrutar no confundir las cosas. Se cancela una fiesta o salida y de último momento.

A pesar de los altibajos y preocupaciones, es importante que reconozcas que en el fondo eres una persona feliz. Acepta este aspecto positivo de tu vida y permítete disfrutarlo. Aunque puedas tener momentos difíciles, piensa en todas las cosas que te hacen sonreír y te llenan de alegría, ¡seguro que hay más de las que imaginas! No te dejes llevar por las críticas o la dureza de quienes te rodean. Recuerda que cada uno tiene su forma de expresarse y algunos pueden ser más directos que otros. En lugar de tomarlo como algo negativo, intenta verlo como una muestra de honestidad y preocupación por tu bienestar. Por ejemplo, si alguien te da un consejo duro, tómalo como una oportunidad para aprender y crecer. Es posible que hoy te enfrentes a alguna desilusión por parte de alguien cercano, pero no dejes que te afecte demasiado. En lugar de amargarte, trata de verlo como una lección de vida. Reflexiona sobre lo que puedes aprender de la situación y cómo puedes utilizarla para crecer y ser más fuerte en el futuro. Si alguien te decepciona, piensa en cómo puedes establecer límites más claros o en qué puedes hacer para evitar situaciones similares en el futuro. ¡Tú tienes el poder de convertir las desilusiones en oportunidades de crecimiento!

Cancer

Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Amistad te traicionará mediante su palabra, no cuentes todo porque cuando la amistad acaba vienen las traiciones. Si tienes pareja celos absurdos aparecerán. Embarazo en la familia y arreglarás documentos. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante que trabajes en lo que quieres y deseas, no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo pa estar bien y ser feliz pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor.

¡Tengo buenas noticias para ti! Ese bajón de energía que venías arrastrando ya pasó a mejor vida. ¡Vas a sentirte como nueva! Ahora que tienes este impulso fresco, encara el día con una sonrisa y mucha determinación. Por ejemplo, si tenías un proyecto que se había quedado en punto muerto, ¡es hora de retomarlo con ganas y optimismo!

Hoy es el momento perfecto para darle caña a tus proyectos personales. No te cortes en usar tu don de gentes para conectar con gente que pueda echarte una mano. ¿Tienes una idea genial en mente? busca a esos expertos o inversores que puedan ayudarte a convertirla en realidad. ¡No dejes pasar las oportunidades que se te presentan!

Y hablando de éxito, la actitud lo es todo. Cultiva ese optimismo y esa confianza en ti mismo porque te abrirán muchas puertas, incluso en el amor. No te desanimes si las cosas no van como esperabas, sigue adelante con determinación y verás cómo todo empieza a encajar. ¡Tú tienes todo lo que necesitas para triunfar!

Géminis

Enfrentamiento con familiar. Mucha suerte en juegos de azar. Tus mejores día es el sábado. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. Recibirás noticias del extranjero. Cuidado con cobrar venganza, podrías dañar a personas que no lo merecen. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas.

Hoy es tu día para brillar, las oportunidades están a la vuelta de la esquina, así que deja tus miedos atrás y atrévete a explorar lo desconocido. No necesitas arriesgar demasiado, solo mantente abierto a nuevas posibilidades y aprovecha cada oportunidad que se te presente. Si surge la posibilidad de aprender algo nuevo o de conocer a alguien interesante, ¡adelante! No dejes que el miedo te detenga. Hoy es el momento perfecto para avanzar en tus proyectos personales, ya sean relacionados con el trabajo, la diversión o el ocio. ¿Estás pensando en planificar un viaje? ¡Empieza a hacerlo! Toma tu agenda y anota todo lo que necesitas para hacerlo realidad. La clave está en avanzar paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, puedes investigar destinos, presupuestos y fechas ideales para tu escapada. ¡No te detengas!

Si por algún motivo tus planes se ven alterados, no te preocupes. Lo importante es mantener la ilusión y la flexibilidad. Tal vez tu viaje tenga que ser pospuesto o cambiar de destino, pero eso no significa que debas perder la emoción por hacerlo realidad. Recuerda que lo importante es disfrutar del proceso y mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Quién sabe, ¡quizás esa nueva fecha o destino resulte ser aún mejor que el original!

Tauro

Cuidado con infidelidades en caso de tener pareja, algunas veces tu carácter no ayuda en mucho y sobre todo la relación ha caído en costumbre y monotonía. Ten mucho cuidado con tu boca pues podría hacerte cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará muy suelta, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas. Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas pues se te podría cumplir así que trata que tus pensamientos estén dirigidos en cosas positivas.

Hoy es el día para ser directo en el trabajo y en tus asuntos económicos. No te cortes ni un pelo a la hora de expresar lo que te molesta o lo que necesitas. Recuerda, puedes ser firme y diplomático a la vez. Por ejemplo, si sientes que mereces un aumento de sueldo, prepárate para hablar con tu jefe de manera clara y convincente, destacando tus logros y tu valor para la empresa. Elige bien a tus confidentes y temas de conversación, ten cuidado con quién compartes tus secretos y problemas personales hoy. No todos son dignos de tu confianza, y podrías lamentarlo más adelante. Si estás lidiando con un asunto delicado en tu vida amorosa, busca el consejo de alguien en quien confíes plenamente y que tenga tu mejor interés en mente, como un amigo cercano o un familiar de confianza.

Recupera lo que es tuyo con determinación, si alguien te debe dinero, hoy es el momento de recordárselo con amabilidad, pero con firmeza. No temas insistir si es necesario, porque ese dinero te hace falta y tienes todo el derecho de reclamarlo. Si prestaste dinero a un amigo en apuros y ha pasado mucho tiempo sin que te lo devuelva, no dudes en recordarle gentilmente que necesitas ese dinero de vuelta para cubrir tus propias necesidades.

Aries

Cuestiones que tienen que ver con tramites salen de la mejor forma. Días de insomnio y pensamientos negativos antes de dormir que podrían ocasionarte ciertos problemas de salud. Retorno de personas del pasado. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas, piensa bien las cosas antes de acceder. Perdida de documentos u objetos. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden.

¿Qué tal si te tomas un momentito para pensar en cómo estás manejando las cosas últimamente? Sé que te caracterizas por ser muy echada pa’lante y trabajadora, pero a veces es normal preguntarse si estás tomando las decisiones correctas, ¿no crees? No te agobies, es normal tener dudas. Tómate este tiempo para ver si hay algo que puedas ajustar en tu forma de ser para lograr lo que realmente quieres.

Ahora, hablemos de la impaciencia. Sé que a veces te puede jugar una mala jugada, ¿verdad? Te ves en esa situación en la que quieres ver resultados ¡y ya! Pero sabes qué, eso puede trabarte el camino. Aprende a manejar esa impaciencia. Antes de lanzarte a la acción, tómate un respiro, piensa un poquito y recuerda que las cosas buenas a veces tardan en llegar, ¡pero valen la pena!

Y ahora, la mejor parte: ¡las sorpresas! Hoy tienes el potencial de vivir un día lleno de buenas vibras y oportunidades. Mantén bien abiertos tus ojos y tu mente para reconocer esas oportunidades que podrían estar relacionadas con cosas del pasado. Tal vez sea una oportunidad laboral que no esperabas, una reconciliación con un viejo amigo o hasta un avance en tu vida amorosa. ¡Estás en el lugar y el momento adecuado para aprovechar al máximo las cosas buenas que el destino tiene reservadas para ti! ¡Así que ánimo y a por todas!