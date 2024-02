La Góndola, un proyecto de transporte aéreo que causa división en Los Ángeles

El proyecto de transportación aérea rápida a través de cableado eléctrico más conocido como La Góndola (LA ART) que busca conectar la terminal de trenes Union Station con el Estadio de Los Dodgers en Los Ángeles ha generado división, controversia y protestas; y de momento se encuentra suspendido.

Sus promotores aseguran que aliviaría el tráfico pero sus oponentes están convencidos que dañará el medio ambiente y acabará con la paz de los vecinos.

De ser aprobada, la góndola transportaría 5,000 personas por hora y por dirección; y el tiempo de viaje entre Union Station y el Estadio de Los Dodgers sería de 7 minutos.

El proyecto por $300 millones para construir una góndola aérea de 1.2 millas, fue propuesto por Frank McCourt, exdueño de Los Dodgers.

Cabina de la góndola aérea proposed aerial conectaría a Union Station y al Dodger Stadium.(LA Art cortesía) Crédito: Cortesía

En enero, la concejal Eunisses Hernández presentó una moción para suspender cualquier acción relacionada con la góndola hasta que el Departamento de Transportación termine una amplia evaluación sobre el tráfico y el acceso al Estadio de Los Dodgers.

En la moción, se señala que no ha habido ningún estudio de las agencias de tránsito locales que demuestre que la góndola ofrecerá una solución sólida al impacto del tráfico del estadio en las comunidades circundantes en comparación con otras soluciones de tránsito de cero emisiones, como sistemas regionales de autobuses mejorados y para aparcar y viajar, infraestructura peatonal mejorada, escaleras mecánicas y pasillos móviles u otras tecnologías de tránsito.

“Las comunidades que rodean el Dodger Stadium ya soportan la carga de la congestión del tráfico y el aumento de la contaminación que se deriva de un calendario de eventos cada vez mayor durante todo el año en el estadio”, dijo la concejal Hernández.

“Metro les está pidiendo ahora que absorban el impacto de la construcción de una góndola que volaría apenas unos metros sobre sus hogares y cambiaría fundamentalmente el paisaje de sus vecindarios sin siquiera demostrar que es la manera más efectiva y eficiente de mitigar el tráfico en los estadio”.

Afirmó en un comunicado que le deben a los electores, realizar un estudio real de este problema y presentar soluciones basadas en evidencia.

Como quedaría la estación de la góndola aérea que conectaría a Union Station y al Dodger Stadium.(LA Art cortesía) Crédito: Cortesía

Philip Murphy, presidente de Los Amigos de Elysian Park dijo que el estadio está ubicado en Elysian Park, un parque que cierra por la noche para darle un descanso a la vida silvestre que vive allí, así como a los vecinos.

“Si la góndola funciona desde las 6 a. m. hasta las 12 de la noche, como se indica en el Estudio de Impacto Ambiental Final, también podríamos vivir al lado de City Walk (la plaza de Universal Studios) para disfrutar de paz y tranquilidad”, dijo.

La moción del concejal Hernández instruye a los departamentos de la ciudad a estudiar políticas y procedimientos en otros estadios y lugares de alta capacidad en toda la región, incluidos el Rose Bowl, Hollywood Bowl, SoFi, BMO y el Coliseum, para brindar recomendaciones sobre cómo aliviar el tráfico, las filas comunitarias y los impactos del estacionamiento local.

Jon Christensen, profesor adjunto en el Institute of the Environment and Sustainability de UCLA, dijo que la góndola es una solución ambiental falsa que no reducirá el tráfico y las emisiones de gas de manera significativa.

“Es un engaño verde de un desarrollador privado multimillonario en el Estadio de Los Dodgers. Va a dañar al Pueblo, Chinatown y Elysian Park, y destruirá el valor del State Historic Park, y todo esto para que Frank McCourt pueda desarrollar un complejo comercial con hoteles como el LA Live en los estacionamientos del Estadio de Los Dodgers”.

Christense dijo que el reporte de impacto ambiental está fatalmente defectuoso porque no estudió las consecuencias del desarrollo en los estacionamientos del Estadio de Los Dodgers, el cual es ilegal bajo el Acta de Calidad del Medio Ambiente de California.

“Así que estamos urgiendo a la Junta de Metro enviar de regreso el reporte de medio ambiente para revisarlo”.

Dijo que se mantiene optimista de que la Junta de Metro se dé cuenta que el reporte del impacto ambiental está fatalmente erróneo porque no estudió todo el proyecto.

“Hay amplias evidencias en los acuerdos legales de que Frank McCourt podrá construir en los estacionamientos en el Estadios de Los Dodgers mientras desarrolla un nuevo modelo de transporte hacia el estadio”.

Así que dijo que la góndola es realmente una manera de abrir la puerta a un proyecto multimillonario mucho más grande.

“Esperamos que se consideren otras alternativas mucho mejores que la góndola como los camiones eléctricos exprés alrededor del condado hacia el Estadio de Los Dodgers como los que tenemos en el Hollywood Bowl, lo que ayudaría a acelerar la electrificación de la cuadrilla entera de camiones del Metro de LA”.

Precisó que no se estudió la urbanización de los estacionamientos del estadio, ni el impacto al Parque Histórico Estatal de Los Ángeles, ya que tendrán que cortar más de 800 árboles.

“Hay evidencias en el propio reporte de impacto ambiental que no es cierto que la góndola va a correr sobre el borde del parque sino sobre el oeste, a la mitad del parque y solo a 26 pies sobre la tierra”.

Dijo que es de imaginar que si estás parado en el parque los carros de la góndola que son del tamaño de pequeños camiones pasarán sobre tu cabeza, unos 20 pies, cada 23 segundos en ambas direcciones.

Por lo tanto, mencionó que se destruirá el carácter del histórico parque, lo cual por cierto dijo es ilegal.

Una imagen de cómo quedaría la góndola aérea para conectar a Union Station con el Dodger Stadium.(LA Art cortesía) Crédito: Cortesía

En defensa de la góndola

A principios de diciembre cuando se dio a conocer el reporte final del impacto ambiental de la góndola aérea ( LA ART), Suja Lowenthal, presidenta de Zero Emission Transit, dijo que la góndola es exactamente el tipo de proyecto de transporte de cero emisiones que necesitamos más en Los Ángeles para conectar un lugar y un parque importante al sistema de transporte regional.

“Brinda beneficios a todos los residentes de Los Ángeles, pero especialmente a los residentes locales: menos tráfico y emisiones, y una manera fácil de usar el transporte público para llegar a Elysian Park y a los juegos de Los Dodgers; y reduce los impactos locales sin tener que subirse a su automóvil”.

Dijo que la góndola es especialmente importante antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

“Demostremos que Los Ángeles está a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y la construcción de un transporte público con cero emisiones”.

Cuando Metro dio a conocer en diciembre, el reporte final del impacto ambiental, tras un periodo de comentarios públicos, se hizo saber que con la góndola se podría reducir las emisiones en más de 150,000 toneladas métricas de gases de efecto invernadero a lo largo de su vida.

Se estima que aproximadamente el 20% de los fans podrían viajar en la góndola antes y después de cada juego, se dice en el reporte.

“Creo que este proyecto está muy adelantado a su tiempo en términos de buscar formas alternativas para aliviar algunos de los problemas de congestión y estacionamiento y ayudar a que nuestras comunidades del centro prosperen en las próximas décadas”, dijo Gay Yuen, presidente de la Junta de el Museo Chino Americano y residente desde hace mucho tiempo de Chinatown.

“Significará empleos para los residentes, negocios para las tiendas y menos tráfico en nuestra calle. Estamos orgullosos de apoyar la góndola”.

Cerca de 15.000 personas y más de 400 empresas en Chinatown, El Pueblo y Lincoln Heights se han inscrito para apoyar el proyecto.

El proyecto también cuenta con el apoyo de Los Angeles and Orange County Building Trades, Los Angeles County Business Federation (BizFed), la Cámara de Comercio de Los Ángeles, la Central City Association, el Museo Chino Americano, Climate Resolve, Breathe Southern California y Healthy Air Alliance.

De acuerdo al profesor Christensen, la última palabra sobre si construye o no la góndola, la tendrá el Concejo de Los Ángeles y las agencias municipales.

En diciembre, también se dio a conocer una encuesta que revela que el 72% de los angelinos apoyan la góndola.