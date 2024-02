Yailin la más viral asiste a terapia con Tekashi 6ix9ine y habla de Anuel AA

La Chivirika cómo Yailin la más viral dio una entrevista exclusiva y muy conmovedora al comunicador Breafrank. En la misma, hizo muchas confesiones como la depresión postparto que está viviendo. lo abierta que está aquí su hija está cerca de Anuel AA y la terapia de pareja a la que está asistiendo con Tekashi 6ix9ine.

·Yailin la más viral confiesa que tiene depresión postparto: “Es muy feo”

Para nadie es secreto los videos que se viralizaron, donde Yailin la más viral se veía amenazando a Tekashi 6ix9ine con un cuchillo y con un palo. El estado de nervios en el que se encontraba la intérprete de Narcisista era notable.

Ella misma también compartió otros videos en los que evidenciaba las agresiones de Tekashi 6ix9ine. Yailin la más viral mostró así como le había arrancado la peluca, aventado el celular al inodoro y varias agresiones más.

A eso se le sumaron varias declaraciones de testigos que dijeron haber presenciado violencia entre ambos. Antes esto, Breafrank le preguntó a Yailin la más viral sobre estos videos y sobre su relación actual con Daniel Hernández, como se llama el exponente de Hip Hop.

Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral. Crédito: Cortesía. | Grosby Group

“¿Están viendo un especialista?”, preguntó Breafrank. “Sí, sí, sí. Estamos tratando porque, cuando el amor está, se puede, ¿entiendes? Lo que tú te propongas, lo puedes hacer, lo puedes lograr y estamos en eso”, dijo Yailin.

·Yailin la más viral está planeando boda y tener hijos con Tekashi 6ix9ine

Yailin la más y Tekashi 6ix9ine toman terapia por Cattleya

Jorgina Lulú Guillermo, como se llama realmente Yailin la más viral, confesó también que está yendo a terapia para seguir asegurándole un ambiente seguro y estable a su hija, Cattleya.

“Sí, porque cometimos errores, tú sabes… Ya, normal, cosa de pareja, tóxicos, pero mi hija está bien. Eso es importante. Nosotros le demostramos el amor que se merece. El respeto que se merece mi hija, normal, como una familia”, agregó.

La cantante nacida en República Dominicana, también dejó claro la importancia de Tekashi69 en la vida, tanto de ella, como de su hija.

“Daniel representa muchas cosas para mí, como mi familia. Eso es lo más grande y más cuando tú le das esa imagen a tus hijos… Esa persona tiene que ser la mejor para tú tenerla con tu hija, porque no a cada hijo que tú tengas, tú no le vas a demostrar un marido nuevo o una mujer nueva”, agregó.

·Yailin la más viral llora con Breafrank: “Yo me he rendido”

Yailin la más viral contó cómo comenzó con Tekashi 6ix9ine

“Dani vino en un momento que necesitaba. Primero comenzamos como amigos, colaboradores. Me enseñó proyectos, me enseñó que la vida sigue o sea, fue como un peñón que se cayó y él volvió y le dio para la luna otra vez, para arriba y es una persona muy especial para mí. En verdad lo quiero mucho, lo respeto mucho”, dijo sobre su relación Tekashi.

Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral, cantantes de género urbano. Crédito: Grosby Group

En cuanto a Anuel AA y a su hija dijo que está dispuesta a dejar que el boricua se acerque a Cattleya finalmente aunque ellos no tengan comunicación: “… Su niña está aquí normal, para cuando él quiera. Claro, porque su hija, los hijos no tienen que ver con los errores de los padres. Entonces, esa es su hija. Si no está ahí es porque aquella

persona no quiere, pero ahí está su hija”.

En el futuro de Yailin y Tekashi hay boda e hijos

Yailin la más viral, también habló de cómo ve su futuro juntos y de la familia que describe formó junto al exponente de Gooba y Trollz.

“Estamos planeando eso. Yo quiero dos también… Una hembra y otro varón. De eso (la boda) hemos hablado sí. Hemos buscado anillo”, agregó La Chivirika.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine. Crédito: Grosby Group

Además, también dijo que Tekashi 6ix9ine está encargando de una gira que piensa hacer Yailin la más viral y varios temas que está próxima a lanzar en los siguientes días, incluyendo algunas colaboraciones.

Sigue leyendo:

·Tekashi 6ix9ine dice que a la hija de Anuel AA y Yailin la más viral no le falta nada

·Yailin la más viral fue operada de emergencia y Tekashi 6ix9ine pagó todo