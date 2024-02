Tekashi 7ix9ine hace que Yailin la más viral pruebe elote mexicano

La pareja conformada por Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral han vuelto a las redes sociales y a dar mucho de qué hablar, luego que la propia Chivirika diera una reveladora entrevista. La cantante de género urbano estaba probando parte de la gastronomía callejera mexicana.

Fue el propio Tekashi 6ix9ine el que ordenó, tal como se le escucha decir en el clip, verdadera comida mexicana. Al parecer y según lo que dijo en República Dominicana, no ha podido conseguir unos buenos platos mexicanos.

Entre ellos había elote, cosa que Yailin la más viral probó, no sin antes de que Tekashi 6ix9ine le dijera: “Y trajeron mexicano de verdad a probar si de verdad tu sabes de eso. Babe, tú qué hablas. Así no se come un fucking maíz. ¡Muérdelo de lado!“

Al tiempo que, Yailin la más viral mordía el alimento. Esta es una de las actividades preferidas de la pareja. Casi siempre ordenan catering de alguna empresa mientras celebran entre amigos.

Yailin la más viral recibió críticas por maternidad junto a Tekashi 6ix9ine

Sin embargo, justamente cuando publican este tipo de contenidos, es cuando están más propensos a las críticas por parte de terceros. Sobre todo para Yailin la más viral, quien ha recibido duros comentarios en torno a su maternidad.

Eso mismo habló en una entrevista exclusiva hace poco con el comunicador Breakfrank. Ahí dijo, casi entre lágrimas, que su hija con Anuel AA, Cattleya, siempre está bajo su supervisión y lejos de algún entorno que pudiese considerarse tóxico para un menor de edad.

“Porque cometimos errores, tú sabes… Ya, normal, cosa de pareja, tóxicos, pero mi hija está bien. Eso es importante. Nosotros le demostramos el amor que se merece. El respeto que se merece mi hija…“, dijo la ex del intérprete de Las Leyendas Nunca Mueren.

Aseguro también que, la niña tiene una increíble relación con quién es actualmente su pareja y quien ha sido el enemigo número uno de Anuel AA, Tekashi 6ix9ine.

Yailin la más viral negó agresiones de Tekashi 6ix9ine

Recordemos que la mamá de la cantante de género urbano Yailin la más viral, Wanda Díaz, colocó una querella en contra del cantante, Daniel Hernández, como se llama realmente el exponente de Hip Hop.

Esto, por supuestas agresiones hacia su persona y a Yailin la más viral. Por esta razón, Tekashi69 tuvo que estar varios días detenido en República Dominicana.

Yailin la más viral compadeció ante las autoridades y negó que ella haya sido violentada físicamente en algún momento por Tekashi 6ix9ine.

Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine están pensando en un futuro juntos

Sin embargo, las pruebas están a la vista de todos en las redes sociales. De esto, hemos hablado innumerables veces. Fue entonces que, Yailin le confesó a Breafrank que, han tenido sus problemas por “inmadureces”, pero que están trabajando en arreglar la relación.

También reveló que están tomando terapia de pareja. El día de hoy, Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine vuelven a colocarse en las tendencias de las redes sociales. Esta vez en armonía, riendo, celebrando y degustando comida mexicana. ¡Enhorabuena por ellos!

