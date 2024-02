Latinos de Los Ángeles sueñan con la victoria de los 49ers en el Super Bowl LVIII

Martha Cabrera presagió que los 49ers de San Francisco llegarían al Super Bowl LVIII.

Dos meses antes de que concluyera la temporada regular de la NFL reservó un boleto de avión por $60 y una habitación de hotel en Las Vegas, Nevada.

Cabrera viajo el sábado por la tarde para estar presente en el Allegiant Stadium, donde se verán las caras los 49ers de San Francisco y los campeones defensores, Kansas City Chiefs.

“Sé que ellos tienen un equipo más fuerte, pero nosotros vamos por la revancha”, dijo Cabrera.

En efecto, todos los fanáticos del fútbol americano tendrán la oportunidad de ver esta revancha del Super Bowl 54 del 2020, donde los Chiefs ganaron en Miami, 31-20, con Patrick Mahomes liderando una notable remontada de 21 puntos sin respuesta del equipo californiano en el último cuarto.

“Aunque ellos hicieron una mejor temporada, la actitud de los 49ers es que todo es posible y que en el campo puede pasar cualquier cosa: un balón mal entregado, una mala corrida, una tacleada o una intercepción pueden definir el juego”, dijo la fanática.

Nacida en San Salvador, Martha Cabrera cuenta que su afición por el futbol americano comenzó cuando, -después de regresar de Las Vegas- junto con sus amigas terminaron sus vacaciones en un lugar de Hollywood.

En aquel domingo 3 de febrero de 2013 la final de campeonato de la NFL enfrentó a los 49ers de San Francisco contra Baltimore Ravens. El equipo de California perdió 34-31 en el Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleáns, Luisiana.

Ella, a los 18 años, no entendía la pasión de los estadounidenses por el deporte, pero un americano le explicó el significado del futbol americano.

“Yo siempre he jugado al futbol soccer y sabía que tenemos la Copa del Mundo cada cuatro años y cuando llegué a Estados Unidos no tenía la noción del Super Bowl”, dijo. “Un güero empezó a explicarme de este equipo de San Francisco, vi el partido y me interesó conocer más”.

Martha no entendía porque un jugador debía hacer una anotación con el balón en la mano. Tampoco comprendía del porqué de la inversión de millones de dólares en las ciudades sede del Super Bowl, los gastos millonarios en comerciales de televisión, el espectáculo musical de medio tiempo o la pasión de los fanáticos por consumir millones de toneladas de aguacate y preparar guacamole para la reunión de amigos.

“Vi la magnitud del evento y me quedé sorprendida; me gustó el color rojo del uniforme de los 49ers, y desde hace más de 10 años entendí la lógica, de la primera, segunda y tercera oportunidad de un equipo para avanzar en el campo contrario”, expresó Cabrera.

“Me gustó que el deporte es muy físico y que, mientras más fuerte es el jugador más puede ir con todo hacia el equipo rival” añadió. “También me sorprende la manera en que se preparan los jugadores, cómo son tan hábiles para correr a gran velocidad, cómo cada jugador hace su función , cómo tiene que jugar verdaderamente en equipo y cómo el mariscal de campo tiene que pensar por todos”.

Martha agradece a su madre, María Flores, que la haya traído desde El Salvador a Estados Unidos en 1998.

“Mi mamá pensó en un mejor futuro para sus hijos y nos trajo a mi hermana Mirna y a mi hermano Francisco, quien es un fanático de los Pittsburgh Steelers”, expresó. “Mi hermano escogió a un equipo que, en algún tiempo fue grande, pero ahora es muy malo como las Chivas Rayadas de México”.

Es tanta la admiración que Martha siente por los 49ers de San Francisco, que siempre quisiera que en su cumpleaños le hagan regalos alusivos al equipo que comanda el joven mariscal de campo, Brock Purdy.

“En Navidad, mi sobrino Jordan me regaló una cobija de los 49ers, y una amiga me obsequió un jersey con el número 15 [que porto durante seis temporadas Michael Alex Crabtree Jr.]”.

Martha Cabrera, salvadoreña que es fanática de los 49ers de San Francisco.

En la actualidad, la playera #15 la porta Bennie Jauan Jennings, el receptor abierto de los campeones de la Conferencia Nacional del Futbol (NFC).

Además de Brock Purdy, Martha Cabrera admira a George Kittle, el ala cerrada del equipo, por su carisma y buen humor.

“Lo conocí personalmente; es muy simpático y bromista. Siempre está positivo, aun en los juegos que han perdido”, dijo Martha. “Él es el alma del equipo”.

A sus 38 años, Martha, quien trabaja para la ciudad de Pasadena en la aplicación de multas de tránsito, dice que le encanta la adrenalina del futbol americano. Por ello reservó desde hace tiempo su pasaje de avión y hotel a Las Vegas, sin saber que su equipo estaría en la final del Super Bowl.

Y como asegura que soñó en la revancha con los Kansas City Chiefs, y porque el destino le presenta la oportunidad de verlo hacerse realidad, antes de subirse al avión dijo que ganarían los 49ers.

“Mi pronóstico es que no va a ser un partido de altos números. Ganaremos por poca diferencia…no más de tres puntos”, concluyó.

“Son mis favoritos”: Julián Álvarez, niño fanático de los 49ers

Julián Álvarez apenas tiene cinco años, pero es todo un fiel seguidor de los 49ers de San Francisco.

Julián no es el único de la familia que conoce del futbol americano. Jacob, su hermano menor de dos años también disfruta de colocarse el casco de futbol americano y la camiseta de su equipo favorito.

Julián, ¿Cómo te sientes para el partido de mañana?

“Bien”, respondió el niño.

¿Por qué apoyas a los 49ers?

“Son mis favoritos”, dijo con firmeza.

Julián y Jacob están siguiendo la tradición de su padre, quien les está inculcando la admiración y pasión por el equipo californiano.

\“A mis tíos les gustaban mucho los deportes; yo tendría unos seis o siete años cuando vi los primeros partidos de los 49ers”, recordó José. “Ellos me explicaban lo que era el juego”.

José piensa que, a diferencia del futbol soccer, donde un equipo lleva amplia ventaja en goles y puede definir pronto su victoria, en el futbol americano todo puede pasar, incluso en los últimos minutos.

“En el futbol americano, un equipo puede ir abajo y la posibilidad de regresar para ganar siempre está ahí”, dijo.

José, un chofer de camiones, recuerda que en la temporada 2020 de la NFL, el ex mariscal de campo Jimmy Garapolo tuvo un mal juego en el Super Bowl de 2020 y su equipo cayó ante los mismos Jefes de Kansas City, a quienes enfrentan mañana.

“Ganaremos en la revancha”, dijo. “Creo que venceremos 27-21”.

Una cábala de José es que, entre la gran cantidad de playeras que tiene de los 49ers -cada una le cuesta en promedio $150- se va a enfundar la de Nick Bosa (#97), el ala defensiva.

“Si me pongo esa camiseta, siento que vamos a ganar”, dijo. “Pero si uso la de otro jugador, como que estoy 50-50 entre ganar o perder”.

“Mis hijos van a tener el #23, porque Christian McCaffrey es un jugador de muy alto nivel”, declaró José, cuya esposa, Jackie Segovia, después de que creció como una fanática de los Raiders, ahora ya es seguidora de los 49ers.

“Es bonito tener un equipo familiar”, expresó Jackie. “Podemos ver los partidos con más ganas; todos alegres o todos sufrimos juntos”.

Ventas dispares de aguacate, el “oro verde” del Super Bowl

La fiebre del Super Bowl LVIII entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se ha trasladado a los centros comerciales de frutas y legumbres de Los Ángeles donde la venta del aguacate no fue tan productiva como muchos esperaban.

“Las lluvias recientes afectaron las ventas”, dijo Mario Álvarez Jr., vicepresidente de Select Fresh Produces Inc. “El lunes y martes el negocio estaba desierto”.

Con 43 años en el mercado, Álvarez Jr. dijo a La Opinión que la venta de aguacate disminuyó en un 20%.

De 1,200 cajas de aguacate de la marca “Bravocado”, que vende por semana, antes del Super Bowl solamente había vendido 600 cajas.

“La economía en que estamos viviendo no sirve”, subrayó Aguilar Jr. “La gente no tiene dinero para comprar como antes, porque todo está muy caro”.

Considerado el “oro verde” de México para los fanáticos de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), el aguacate, producto principal del guacamole, el platillo favorito del día, además de las alitas y piernas de pollo, ensalada y pizza.

En Flaco’s Produce, la hondureña Karina Medina, gerente del negocio no se arriesgó a surtirse con demasiadas cajas de aguacate de Perez & Larios Avocados, una compañía familia de importación que distribuye limas persas y del producto verde que tiene características tanto de verdura como de un fruto.

“Se ha vendido poco el aguacate y eso que cada caja con 48 piezas se vende a $52.00”, dijo Karina Medina. “Además, por el Super Bowl el precio del aguacate lo subieron entre un 10% y 15%”.

Evaristo Pereira, un administrador guatemalteco de “Pereira’s Mexican Produce” informó que surtió su negocio apropiadamente y que, aunque sus ventas habían bajado en un 50%, estaba confiado que las 50 cajas de aguacate que tenía en existencia, las vendería en el fin de semana.

“Lo que yo hago en el negocio es, que, si no se vende el aguacate, pues vendo elotes; y si no vendo elotes, pues vendo queso”, dijo. “El asunto es que, rebuscándole haya ventas”.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones de aguacates frescos Haas de Avocados From Mexico (Aguacates de México), aumentaron a 2,700 millones de dólares en 2023, un 38% más que en 2018.

Además, en el año fiscal que terminó en junio, México exportó casi 25 millones de libras de aguacate.

Previo al Super Bowl, también se incrementaron las ventas de todo tipo de carne de res, diezmillo, ranchera, milanesa, carne para asar, costillas de puerco, pollo y mariscos.

“Las ventas están buenas. No nos podemos quejar”, dijo Frankie Yépez, propietario de Florence Meats Wholesale. “Nuestros precios son demasiado competitivos para todos y la gente aprecia nuestra honestidad”.