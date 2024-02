Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de febrero de 2024

Aries

Te va llegar una oportunidad de una viaje en próximos días, comienza a planearlo para que no te veas presionado o presionada. Recuerda quién eres y lo que necesitas en tu vida para ser feliz. Te llegarán grandes oportunidades en el área empresarial o negocios, recuerda que lo tuyo son las ventas y el comercio por esa línea podrías conseguir muchas cosas. Ya no gastes tanto en cosas que no necesitas, debes aprender ahorrar más pues a finales de mes podrías andar algo apretado o apretada en los dineros. Aquí te va el chisme del horóscopo para que te prepares para el fin de semana. Si decides pasar el domingo en familia, te cuento que será una cuestion de locos. No te imaginas el desmádre que se va a armar entre ustedes. Esas conversaciones van a estar bien calientes, te lo juro, vas a sacar conclusiones que ni te imaginas. Así que, ¿qué esperas? ¡Lánzate y disfruta de ese reencuentro familiar! Ahora, hablando de trabajo, ¿te digo una cosa? Ese asunto que te tiene la mente mal, es hora de ponerle el pecho a la situación. Pero cuando llegue el lunes y tengas que liderar a tu gente, no te pongas mamona, ¿me entiendes? Mejor sé un líder que le echa ganas de verdad, que se preocupa por el bienestar de su gente y las vueltas que andan dando. ¡Eso sí es lo que va contigo, comadre! Y en el amor, mi reina, es momento de prender esa llama otra vez. ¿Recuerdas esos momentos de pasión loca con tu pareja? Pues hoy es el día para revivirlos. Olvídate de las vainas y dedica tiempo de calidad a tu relación. ¡Haz algo loco, una sorpresita, algo que los haga sentir vivos otra vez! La pasión volverá a encenderse y harán que el amor sea más fuerte que nunca.

Tauro

Recuerda no ser plato de segunda mesa de nadie, así que aléjate de relaciones prohibidas que solo te conduzcan a la perdición y a la “mala fama”. Tienes todo para ser feliz pero muchas veces te dejas manipular por tus amistades y terminas haciendo lo que ellos quieren y no lo que tu deseas. Cuida mucho tu estomago y dolores en la espalda pues están a la orden del día. Momento de que empieces a cambiar la rutina de tu día a día o de lo contrario terminarás aburriéndote y cansándote de lo mismo. Te cuento que hoy se va a armar el zafarrancho en la familia, ¿sabes? Y como siempre, te van a echar el grito para que pongas orden. ¡Pero tranquila, perra, que tú eres la master en eso! No te estreses porque sabes que lo puedes manejar, así como quien no quiere la cosa. Y te aseguro que toda la banda va a estar agradecida contigo, ¡ni lo dudes! Así que, ármate de valor y ve a salvar el día, ¡tú puedes con eso y más! Ahora, hablemos de tu relación, ¿cómo va la jugada? Si ves que las cosas no están muy chidas con tu pareja, no te hagas bolas, ¡hay remedio para todo! Un tip: deja de estar de hocicona, no le estés poniendo tanta condición a tu pareja para todo. Y no se te pase la onda de echar desmadre con la banda, ¿eh? Eso les va a prender el boiler de nuevo. Una peda, una carne asada, lo que sea, pero no se queden encerradas en su cueva. La onda social es pura chamba, y les va a dar el empujón que necesitan para salir del bache. Y una última cosa, ¡a romper con la rutina que te cargas! No te quedes estancada en la misma papa de siempre. Echa a andar la troca, prueba algo nuevo, ¡sal de tu zona de comodidad mana! Empieza desde hoy, echa un vistazo a lo que te rodea y verás cómo todo empieza a chambear para tu bien.

Géminis

Recuerda que tu eres muy caliente y fogoso o fogosa y te resulta difícil encontrar en tu vida una persona que te aguante el ritmo sin embargo conocerás muchas personas a lo largo de este año con las cuales pasarás momentos increíbles. Posibilidad de llegada de una persona de tes blanca, te va enseñar muchas cosas en el amor y sobre todo en lo que viene siendo la caricia. Cuida la arte familiar pues podrías cometer grandes errores y lastimar a tu familia con tus comentarios, eres muy de explotar y no pensar al momento, luego después te arrepientes. Te cuento que hoy se va a armar la pachanga desde tempranito. Si te llega una llamada, ni lo pienses. Podrían proponerte un plan de última hora que promete estar a toda madre, ¡y hasta para el fin de semana completo! No te rajes, porque te aseguro que te vas a poner en buen plan, mejor que nunca. Así que, ni modo de quedarte en la cama, ¡la diversión te espera! Y hablando de emociones, si tienes pareja, hoy es el día para soltarle el rollo y confesarle tus deseos más profundos. ¿Quién sabe? ¡Puede que hasta comparta tus ganas de desmadre! Y si estás soltero, estate al tiro, porque alguien que no habías tomado en cuenta podría hacer un comentario que te haga sentir en las nubes. ¡Así que mantén los ojos bien abiertos mana! Y una última cosa, ¡a vivir el momento, carajo! Si por la noche te sientes cansada, no le des muchas vueltas. Descansarás después, ¡lo importante es disfrutar ahora! La vida es una fiesta y no se trata de aguantarla, sino de disfrutarla a lo grande. Así que ponte las pilas y sácale jugo a cada momento, ¡que la vida es una y hay que vivirla al cien!

Cancer

Vienen cambios perros pero necesitarás ponerte bien abusado o abusada o perderás dichas oportunidades. Cambia todo eso que te provoca incomodidad o enojos, es momento de vitalizar tu espacio y llenar tu vida de cosas positivas o de lo contrario jamás lograrás avanzar. Es probable que sientas deseos de regresar al pasado pues extrañarás a una persona que fue muy importante para ti, no te atontes que lo que extrañas es el sexo y la compañía no tanto a la persona en si. Ya déjate de tanta chin$%&gadera y pon atención a esa vida que se te está yendo de las manos por hacer caso u ocupar tu tiempo en personas que no te sirven ni para ir a incomodar a la gestora de sus días. Este fin de semana hay que apretarse el cinturón, los dineros están medio escasos, así que mejor cuida la lana. Evita los gastos innecesarios y chécate bien esas ofertas para ahorrar unos pesos. ¿Cómo estás de salud, mana? Pues mira, la energía anda un poco baja estos días. Descansa bien y métete algo sano al buche. Unas vueltas por el parque o hacer un poco de ejercicio te van a caer de lujo. ¡Ahí te va el amor! Si andas solterona, ándale, que alguien bien especial podría aparecer en tu radar. Y si ya andas enchufada, aprovecha para darle un buen empujón a la relación. Una cena romántica o una escapadita pueden prender la chispa de nuevo. Las amistades son bien chidas, no te olvides de tus camaradas, arma una reunión, echen relajo y recuerden los buenos tiempos. Esos lazos son bien importantes, te darán fuerza cuando las cosas se pongan complicadas. Oye, ten cuidado con los enemigos disfrazados, No todos son lo que parecen y podrías llevarte una sorpresa bien fea. Mantén los ojos bien abiertos y confía en tu instinto, eso te ayudará a evitar malos ratos.

Leo

Recuerda que las oportunidades llegan en el momento justo, ni antes ni después, así que prepárate porque se visualizan nuevas nuevas en relación al ámbito laboral y económico. Andarás en un tono bastante cansado y sin interés estos días, cuando te deprimes te cuelgas mucho al punto de dejar de pensar en tus sueños y metas a futuro. Si tienes interés de iniciar negocio este mes se ve excelente para que obtengas buenos resultados. Posibilidad de una relación o de un faje o encamamiento con una persona mayor que tu que te buscará en próximos días. Hoy te levantas con el pie derecho y eso es genial, pero cuidado con dejar que los problemillas del día te lo arruinen. Si algo no sale como esperabas, no eches la culpa a los demás, ¡chécate! Es hora de reconocer que también tenemos nuestros propios chascos.

No te dejes llevar por esos comentarios que te tiran al pozo, amiga. Reconoce tus errores, aprende de ellos y sigue adelante con la frente en alto. No necesitas cargar con el peso de la culpa todo el tiempo, ¡suelta ese lastre y sigue brillando! Ignora a esas vocecitas que solo quieren verte tropezar. Céntrate en disfrutar al máximo de tu relación y de los buenos momentos que compartes con tu pareja. No te enganches en chismes ni en críticas sin sentido, tú vales más que eso. Mantén tu mente en positivo y verás cómo todo fluye mucho mejor. Asume tu poder, deja los dramas atrás y enfócate en lo que realmente importa. ¡Tú puedes brillar con luz propia!

Virgo

Cuida mucho tu entorno pues podrían ensuciarlo con malas vibras y envidias que andarán al por mayor sobre todo en el ambiente laboral o con vecinos. Cambios bien perros y quitada de vendas de los ojos bien culer%$as, saldrá la verdad sobre muchas personas en tu vida y te vas a decepcionar bien gacho con lo que llegará a tus oídos. Siempre optimista y dando tu mejor cara a la vida, sin embargo algunas veces por dentro estas completamente destruido o destruida, no te guardes sentimientos y debes en cuando saca todo eso de tu corazón o de lo contrario se convertirá en una bomba de tiempo que tarde o temprano te va afectar. Estás dándole vueltas al tema del billete, no te preocupes tanto. Hoy no es día para tomar decisiones apresuradas sobre tu lana. Mejor tómate el fin de semana para analizar bien la situación y encontrar la mejor salida. Si es necesario, pide consejo a alguien de confianza que conozca tus movimientos financieros. No te agobies tanto con los problemillas del trabajo que te están afectando la salud. Deja que la mente descanse y concéntrate en disfrutar de los buenos momentos que te brindan tu pareja y tus amigos. Una buena dosis de risas y cariño hará maravillas por tu bienestar. ¡Ahí viene lo bonito, chica! Este domingo y festivo están marcados por el amor y la camaradería. Aprovecha para disfrutar al máximo de tu relación y de los ratos agradables con tus amistades. Valora cada instante positivo que te brinda el amor y la amistad, porque eso sí que es puro oro. ¡Cuidado con los enemigos disfrazados! No te confíes de cualquiera y mantén los ojos bien abiertos. No todo el mundo tiene buenas intenciones, así que confía en tu instinto y no te dejes engañar por las apariencias.

Libra

Eres un signo noble y bueno del zodiaco pero cuando se tratan de sobrepasarse sueles convertirte en el mismo demonio salido del 5to infierno, solo ten cuidado con cobrar venganza pues podría regresar a ti por medio del karma en poco tiempo. Momentos nuevos se aproximan, cambios perros, recuerda que sueles adoptar muchas características de los demás signos y eso te sirve pa que no te vean la cara de pend$%&ejo o pende$%&a, es momento de ponerte el escudo protector pues hay malas intenciones de una persona que anda muy pegada a ti. Estás en una racha chingona, amiga, pero ojo, no te duermas en tus laureles. Esfuérzate todos los días para que todo siga funcionando sobre ruedas y no tengas sorpresas desagradables con la lana. Si necesitas consejo, busca a alguien más experimentado, así te evitas problemas. ¡Ponte las pilas! Cuida tu salud como el tesoro que es. No dejes que el estrés del día a día te agüite. Relájate, respira profundo y date unos buenos ratos de paz. Un poco de yoga o meditación te caería de maravilla para mantener el equilibrio. ¡Ahí viene el amor, amiga! Si estás en una relación, aprovecha este buen momento para fortalecer los lazos con tu pareja. Escucha lo que te dice y abre tu corazón a sus consejos. A veces, la humildad es la clave para mantener viva la chispa del romance. No te encierres en tu burbuja, abre bien los ojos y observa a tu alrededor. Puedes descubrir cosas que ni te imaginabas sobre tus amistades. Si necesitas apoyo, no dudes en buscarlo. Reconocer que no eres perfecta te puede abrir muchas puertas y ganarte simpatías sinceras. ¡Alerta con los que te pintan el cuerno! No te confíes de cualquiera y mantén el radar bien activado. A veces, la traición viene disfrazada de amistad. ¡Así que ya lo sabes! Mantén el balance, cuida tus relaciones y no te dejes sorprender por los chismes. ¡Ánimo, güera!

Escorpio

La felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por más que reniegues de ella o te alejes de ella llegará. Date cuenta quien eres y lo que vales, no bajes tu precio por nadie que no mereces estar de oferta. Si tienes pareja se solucionan conflictos que habían traído arrastrando. Entenderás por qué no funcionó en el pasado y te alegrará el día una noticia que llegará a tu vida. Aprende a quererte y valorarte y confiar más en ti y tu capacidad de lograr tus sueños y metas. A veces sientes que estás un poco desconectada de lo que está pasando, ¿verdad? Pues es hora de abrir bien los ojos y ponerte al tanto de todo. Deja de ver lo mismo en la tele y aventúrate a leer periódicos, revistas, y a escuchar lo que la gente comenta por ahí. ¡Estar informada te ayudará a tomar mejores decisiones financieras! Cuida bien de ti misma, chula. No dejes que el estrés te agobie y recuerda tomarte unos ratitos para relajarte, pasar tiempo al aire libre o alguna actividad manual te ayudarán a mantener la calma y el balance en tu vida.

Si tienes pareja, recuerda que cada quien es como es y no puedes cambiarlo a tu antojo. Acepta a tu chico tal como es, con sus virtudes y defectos. La clave está en la aceptación y la comunicación sincera, recuerda que, si él tiene fallas, tú también las tienes. Mantente al pendiente de lo que sucede a tu alrededor, amiga. Escucha lo que la gente tiene que decir en el mercado, en la peluquería, ¡en todos lados! Estar informada te ayudará a fortalecer tus lazos de amistad y a evitar malos entendidos. Cuidado con las amistades falsas que pueden andar por ahí. Mantén tus ojos bien abiertos y no te confíes de cualquiera. La sinceridad y la lealtad son clave en las amistades verdaderas, así que mantente fiel a tus principios. ¡Que la buena vibra te acompañe, mi reina!

Sagitario

Deja de confiar en quien no confía en ti, deja de creer en amores del pasado y quítate todo ese peso de tus hombros que no te permite avanzar o seguir tu vida. Ya ni sientes el golpe, algunas veces te cuesta trabajo creer en tus sentimientos pues te ha ido tan mal que ya los golpes los sientes como caricia y las caricias como golpes, no permitas que tu pasado ni personas que te hicieron daño arruinen tu futuro. Eres un ser de luz lleno de amor y la vida te devolverá lo que te debía en el pasado, abre las puertas a lo mejor, no te quedes con ganas de nada y disfruta todo lo que llegue a tu paso.

Hoy es el día perfecto para reiniciar tu mente, chula. No dejes que los problemas te agiten, ¿va? Es momento de ver las cosas desde su parte buena. No todo tiene que ser drama, así que ábrete a las posibilidades y busca el lado positivo de las situaciones. Puede que tengas un problema en el trabajo, algo que no sale como esperabas, podrías decirte a ti misma: “mi misma este proyecto no salió como esperaba, pero ahora sé qué cosas debo mejorar para la próxima vez. ¡Es una oportunidad de aprender!” Prepárate porque podría haber un reencuentro con un amor del pasado que te busca para hablar. Aprecia ese gesto, aunque las cosas no hayan funcionado en su momento, el hecho de mantener la amistad dice mucho. Valora esas conexiones, porque te hacen una persona especial en la vida de mucha gente. Puede que recibas un cumplido por un trabajo bien hecho en un proyecto importante. En lugar de restarle importancia o pensar que fue suerte, acéptalo con gratitud y reconoce tu propio esfuerzo y habilidades. Podrías decir: “Gracias por el reconocimiento, me alegra saber que mi trabajo está siendo valorado. Me esfuerzo mucho en lo que hago y es genial ver resultados positivos.”

Capricornio

Te llegarán chismes y vienen de familia por tal razón serán más dolorosos. Cambios de humor repentinos, andarás bien bipolar al punto de que podrías dañar a personas que son demasiado importantes para ti. Mucho cierre de ciclos y cambios de planes, en lo laboral una oportunidad llegará pero trata de no meterte en problemas en el trabajo y solo dedicarte a lo tuyo de la mejor manera, te tomarán en cuenta para nuevo puesto. Aguas con tu pareja en caso de tener, esconde algo. Que ya no te importe lo que piensen de ti pues la gente nunca estará contenta. Corta con las personas tóxicas, si te das cuenta de que estás rodeada de personas que no te valoran, es hora de darles la patada y seguir adelante. Yo te recomiendo que hagas una lista de esas personas y te alejas de ellas poco a poco, rodéate de personas positivas que te impulsen a crecer. Brilla con luz propia, estás en una etapa genial, así que no dejes que la envidia de los demás te baje el ánimo. Piensa en tus logros y éxitos para recordarte a ti misma lo increíble que eres mantén la cabeza en alto y sigue adelante con tus metas. Hoy es un buen día para salir a tomar aire fresco y pensar las cosas con calma. ¿Por qué no haces una caminata en un parque cercano o vas a la playa a disfrutar del mar? La naturaleza siempre ayuda a despejar la mente y a encontrar claridad. Luego, aprovecha para tener una charla relajada con tu pareja o tus amigos más cercanos. Y no te olvides de dedicar un ratito a tu familia, aunque sea para una llamada rápida.

Acuario

Es importante que te dejes de complicaciones, de ser tan exigente y de seguir pensando que el mundo gira a tu alrededor, algunas veces eres demasiado ambicioso y está bien pero exageras y por esa razón muchas personas te ven como una persona fría, interesada y sin sentimientos cuando en realidad estas lleno de amor, ingenuidad y corazón de justicia. Cambios de actitud y oportunidad de viaje. Tendrás quien ande tras tus huesos pero no sabrás ya ni que pex contigo. Viaje en puerta y cambios en tus actitudes.

¡Relájate y recárgate de buena vibra! Deja atrás el estrés de la semana y dale chance a tu cuerpecito de descansar. No te olvides de echarte unas buenas siestas y de hacer algo que te guste. Aprende a balancear tu tiempo entre el trabajo y el descanso para que no te caiga el cansancio encima.

Observa y saca conclusiones, ¿Qué tal si te lanzas al mercado o la plaza y le echas ojo a la gente? Pon atención a cómo se comportan y verás que puedes aprender un montón. A veces, las apariencias engañan y descubrirás cosas que no esperabas. Confía en tu intuición, porque seguramente te está dando pistas importantes.

Después de tu sesión de espionaje, es momento de sacar conclusiones. ¿Qué descubriste? ¿Qué puedes aplicar en tu día a día? No te achiques, y toma decisiones basadas en lo que has visto. Recuerda que el conocimiento es poder, así que úsalo a tu favor.

Piscis

Que no te preocupe lo que pienses al fin ya saben cómo eres. Deja de comer tanto y haz más ejercicio estas en etapa en la cual podrías subir un poco de peso. No te quedes con ganas de nada y dale vuelo a lo que eres, si no tienes una relación vive el momento y disfruta al máximo las oportunidades que se te presentan. Aprende a iniciar de cero, a darte tu lugar a creer y confiar en ti y arriesgarte en todo, recuerda que la vida es solo una y no tiene retorno, aprovecha cada oportunidad que llega tanto en el amor como en lo económico.

Vas a estar en modo creativo a full, pero cuidado de no perderte en las nubes. Es chido soñar en grande, pero no te olvides de aterrizar tus ideas. ¿Qué tal si esta semana te pones metas concretas y trabajas en alcanzarlas? No te frustres si las cosas no salen como esperabas, lo importante es seguir adelante. Si estás en una relación, no te pongas en segundo plano. Comunica tus necesidades y deseos a tu pareja, y si sientes que te estás sacrificando demasiado, pon límites claros. Esta semana, dedica tiempo a hacer cosas que te hagan feliz y que fortalezcan tu relación. ¡No te olvides de ti mismo! Es hora de sacudirte lo que te hace daño, basta de cargar con cosas que te pesan, ya sea una relación tóxica, rollos estresantes o hábitos poco saludables. Haz una lista de todo lo que te está tirando para abajo y busca la manera de dejarlo ir. Además, estate atento a las oportunidades para crecer en el trabajo, pero cuídate bien, sobre todo con lo que comes, para que no te agarre la onda de subir de peso. Esta semana es tuya, así que agárrala con todo y hazla tuya. Confía en tu chispa y en tus instintos, que tú tienes el poder de hacer que las cosas pasen. ¡Pa’lante, perra!