Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 12 al 17 de febrero de 2024

La astróloga Mhoni Vidente nos dice en su horóscopo correspondiente a la semana del 12 al 17 de febrero, cuál es la carta del tarot que rige a cada signo del zodiaco, sus números y colores de la suerte, así como sus signos más compatibles en el amor.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que te dice que va a ser una semana de estar tomando decisiones importantes en tu vida personal, que ya no voltees para atrás que es tu mejor momento de estar de lo mejor.

Esta carta también te dice que te viene un ingreso mayor en tu trabajo, tu mejor día es el martes, tu color es el rojo y verde intenso, tus números mágicos son 13 y 27, tus signos compatibles es Capricornio, Aries y Leo, que tu palabra de estos días es Perdónate.

Días de muchas energías encontradas, es decir, que debes de tener cautela en todo lo que realices, recuerda que tu signo lo domina lo explosivo y eso te hace más vulnerable ante los demás.

Semana de tener mucho trabajo y con muchos proyectos nuevos, debes ya ordenar ya todas tus ideas y llévalas a cabo y así empezar un plan de trabajo para este año y así cumplir todas tus metas.

Cuídate de los fraudes y trata de controlar tus pagos con tarjeta de crédito. Van a ser unos días de empezar un negocio con un socio que va a ir muy bien.

No caigas preso de los vicios y el alcohol trata de controlar todo en tu vida y no caer en excesos, recuerda que tu personalidad es ser simpático e inteligente y sociable por naturaleza o sea de muy fácil de expresión así que te recomiendo que tomes un curso de relaciones publicas, político , abogado o administración y sobre todo comunicaciones y verás cómo te va a ir de lo mejor.

Tauro

En el horóscopo del tarot te sale la carta del As de Oros, que significa que vienen nuevas aventuras en cuestión laboral, que son los tiempos de reinventarse y crecer en lo profesional, que no tengas dudas que tendrás un nuevo rumbo en tu vida, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 15 y 29, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Capricornio, tu color de la abundancia es el amarillo y azul fuerte.

Recuerda que la carta del tarot el As de Oros va a ser muy determinante para tu signo en tu vida laboral, así que te recomiendo que este día 13 de febrero prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume en la nuca para que te protejas de cualquier problema.

Semana de estar en tu trabajo con cambios repentinos de puestos y van a estar reajustando personal, recuerda que lo mejor que debe hacer tu signo es empezar a buscar otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección para ti.

Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre que eso te ayudará a estar más tranquilo.

A los Tauro que están en parejas van a darse un espacio en al relación para que se puedan auto sanar de todo lo que puedan traer de problemas del pasado y a los Tauro que están solteros, van a ser unos días de muchos amores nuevos y compatibles con tu signo.

Recuerda que el signo del Tauro vive intensamente su vida, pero su carácter se basa en la lógica y su gran sentido de la realidad, por eso siempre su inteligencia supera cualquier signo y se les recomienda estudiar medicina, relaciones públicas, ingeniero y sobre todo todo lo que tiene que ver con el deporte.

Géminis

En la carta del tarot te salió el Sol, que sin duda es la carta que te va ayudar a desenvolverte más con personas del extranjero y así poder expandir tu fuerza profesional, así que no lo dudes en buscar trabajo con empresas internacionales y salirte de viaje cuanto puedas. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 33 y 78, tu color es el amarillo y verde fuerte, tus signos compatibles es Libra, Sagitario y Acuario.

Recuerda que en estos días vas a estar atravesando por energías encontradas para tu signo, por eso te recomiendo que en esta semana no hacerte ninguna cirugía médica y ni dental, el día 13 de febrero prender una vela de color rojo y usar algo de plata para que puedas proteger de esa corriente negativa.

En estos días va a venir a tu vida un amor que va a ser muy compatible contigo, así que no desaproveches la oportunidad de enamorarte y los Géminis que están en pareja les recomienda paciencia y confianza en su relación sentimental.

Recuerda que el Géminis tiene el coraje y astucia de siempre llegar a las metas que se proponen en la vida, pero su forma de platicar todo lo que tiene en planes lo hace caer en problemas por eso se les recomienda la discreción total en cuestiones de sus logros.

Géminis es moderno y liberal por eso siempre es el líder de la sociedad y el que marca la tendencia del pensar por eso les recomiendo estudiar modas, artista, político , líder social o religioso.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Justicia que te dice que es el tiempos de ordenar tus asuntos personales y legales, que es momento de tener una administración de tu vida.

Esta carta también te recomienda que saques un crédito y compres una casa, que eso te ayudará a tener un patrimonio para tu futuro. Tu día mágico es el miércoles, tus números de la suerte 12 y 66, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Leo, Escorpio y Piscis.

Esta carta del tarot para tu signo que va a marcar en tu vida el inicio de una nueva etapa de prosperidad y abundancia, por eso se te recomienda prender este día 13 de febrero prender una vela blanca y usar algo de oro para atraer más la buena suerte y si estás en el momento de cambiarte de trabajo hazlo que te va a ir de lo mejor.

Semana de estar en tu trabajo rodeado de chismes y problemas con tus superiores, así que no caigas en provocaciones de tus compañeros que solo es la envidia que despiertas tu haz bien tu trabajo y verás cómo esta mala racha pasará.

Ya no busques el amor, deja que el amor te encuentre a ti que estos días van a ser de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles, así que trata de vestirte de azul fuerte y usar mucho perfume para decirle sí al amor.

A los Cáncer que están en pareja van a ser unos días de mucha comprensión y planean un viaje corto para disfrutar más.

El carácter del Cáncer es ser inteligente con dotes creativos y ser muy comunicativo y su mejor actitud ser muy humanista en la vida por eso les recomiendo ser ingenieros, comunicadores, líder social y sobre todo maestros o psicólogos que eso les va a ayudar mucho en tu profesión laboral. Van ser unos días de tener cuidado con los gastos recuerda que es tiempo de ahorrar.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre, que significa que es el gran momento de tu vida empezar a edificar tu futuro en cuestión profesional, así que no lo dudes que pongas un negocio propio y verás cómo te va a ir de lo mejor.

Esta carta también te recomienda no pelear con familiares y evitar cualquier confrontación con tu pareja sentimental. Tus números mágicos son 20 y 23, tus signos compatibles Aries, Sagitario y Leo, tu mejor día es el lunes, tu color de la abundancia es rojo y naranja.

Días de tener problemas con su temperamento, es decir, muy explosivo y con ganas de pelear con todo mundo por eso te recomiendo prender una vela blanca el día 13 de febrero y usar algo de plata para cortar esa corriente de energía negativa.

Semana de hacer pagos atrasados, recuerda que debes llevar mejor tu administración y no comprar lo que no necesitas. En el amor va a ser una semana de mucha pasión y volverse enamorar de tu pareja y a los Leo que están solteros, van a ser unos días de amores apasionados y fugaces.

En el trabajo un compañero te tiene mucha envidia trata de cuidar bien tu desempeño laboral y no caer en provocaciones de los demás.

El Leo nació para ser protagonista de la vida, es decir, líder total y su lenguaje y forma de expresión son directos por eso siempre van enfrentar todo y la intuición del signo de leo es muy fuerte por eso siempre se quita de malas situaciones por eso les recomiendo que estudien el ser ingenieros, relaciones internacionales, mediadores políticos y empresariales; te invitan a salir de viaje.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Espadas, que significa que tienes que enfrentar todos los problemas y darles solución, que es tu momento de tener la victoria en tu vida. Cuídate de problemas de estrés y migraña, trata de no pensar mucho y dejar que las cosas fluyan en tu vida.

Cambios positivos en tu vida laboral, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 04 y 10, tu color es el blanco y rojo. Tus signos compatibles es Capricornio, Tauro y Géminis.

Recuerda que estos días el carta del tarot va a dar un efecto de angustia y depresión a tu signo por eso te recomiendo prender este día 13 de febrero una vela de color rojo y usar agua bendita en la nuca y frente hasta que esta energía revuelta vaya a pasar pronto por eso debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia.

Realizas a tu favor un problema legal que te va a dar mucha felicidad; ya no esperes lo que no va a llegar tú salte a buscar tu éxito, es decir, que si no te gusta tu trabajo actual trata de encontrar uno mejor y el poner un negocio para que eso te ayude a tener más ingresos.

Cuidado con las caídas y accidentes, sé más precavido en las calles. El signo de Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del zodiaco, su amor a la vida los hace ser grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana por eso casi siempre el Virgo busca el amor verdadero por les recomiendo ser novelistas, editores de películas, estudiar administración y todo lo relacionado a la psicología que les va a ayudar mucho en tu futuro.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que pidas que se te dará que sin duda la buena suerte atraviesa tu vida, así que aprovecha cualquier cambio positivo para sentirte de lo mejor.

Esta carta también te dice que mágicamente encuentras la cura a esa enfermedad y te sentirás de lo más saludable, recuerda que tu signo su elemento es el aire y en este lunes va a ser de ofrecimiento de un nuevo trabajo y la llegada de un dinero extra por una deuda del pasado.

En el amor trata de mantener la calma y no caer en ninguna provocación de tu ex pareja hasta que pase esta semana, por eso te recomiendo este día 13 de febrero ponerte un listón rojo en la muñeca derecha y prender una vela blanca para cortar todo lo negativo.

Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje al extranjero con tu familia en semana santa. En cuestión amorosa van a ser unos días de estar cerrando círculos con amores del pasado y abrir las puertas a una nueva vida.

Recuerda que el signo Libra batalla mucho para cortar ese energías de amores del pasado y eso no les deja avanzar por eso te recomiendo que te hagas fuerte y dejar atrás lo que no es para ti.

Sigues con la dieta y ejercicio que hace que te veas de lo mejor, recuerda que tu eres el comunicólogo y humanista del zodiaco por eso que estudies algo relacionado a comunicaciones y relaciones públicas que eso te ayudará mucho en tu futuro.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que va ser una semana de muchos movimientos positivos en tu ambiente laboral, que pidas a tus jefes ese ascenso de puesto y un bono económico que se te dará sin problema.

Esta carta te indica que es el tiempo de buscar un negocio de importaciones y tener más negocios con extranjeros. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 07 y 17, tus signos compatibles Piscis, Aries y Cáncer, tu color es el naranja y el amarillo.

Días de tener tu pensamiento más positivo, por eso te recomiendo que prendas una vela de color blanca este día 13 de febrero y estrenes zapatos para que pises triunfos, que eso te va a ayudar a que la buena suerte esté más tiempo contigo.

Días de estar con mucho trabajo y nuevos proyectos laborales para que tu signo que es líder natural y por eso siempre te vas a dar tu mejor opinión.

Cuídate de problemas de infección de garganta y pulmones trata, de ir con tu médico. Los Escorpio que están casados estarán de lo más estable en su vida sentimental; recuerda que el escorpión está lleno de vitalidad y su mejor pasatiempo es salir de viaje y estar conociendo personas de otros países, y su mejor virtud es que no soporta la envidia y los conflictos por chismes, por eso les recomiendo estudiar abogado, político, psicólogo o medicina que eso te ayudará mucho en el futuro.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que significa que tendrás doble suerte rápida en cualquier situación legal que quieres arreglar, que tendrás mucha suerte en cambios positivos de trabajo y sobre todo de irte a vivir a otro país en cuestión laboral.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 01 y 21, tu color es el blanco y naranja, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Leo, te recomiendo que prendas una vela de color roja y ponerse mucho perfume este día 13 de febrero para así cortar estas energías negativas y continuar con tu buena suerte.

Decides cambiarte de casa para estar más cerca de tu familia, preparas una clase para tu carrera universitaria, te regalan un perfume y reloj, recuerda que cualquier día es bueno para regalar.

En el amor seguirás en busca de la pareja ideal y los Sagitario que tienen pareja van a estar estables y sin problemas de celos.

Recuerda que el lema del Sagitario va a ser viajar y saber vivir en plenitud. La personalidad del Sagitario es ser sencillo emotivo y sensible y representa una vida sin tapujos y sin preocupaciones al qué dirán. El ser Sagitario es su tendencia a ser natural y muy artístico sabe colorear su vida de imaginación y aventuras, por eso se les recomienda estudiar comunicación, arte, turismo, relaciones internacionales y abogado y sobre todo es muy buen conversador.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que significa que tendrás a salir adelante de cualquier problemas que no caigas en discusiones innecesarias que seas más tolerante con las personas que te rodean.

Esta carta te indica que son tiempos de crecer económicamente y empezar un ahorro para tu patrimonio, sin duda tu lema seguir adelante sin miedos.

Días que tu signo junto a esta carta del tarot te va a hacer muy sensible con su pareja por eso se recomienda tener paciencia y no llenarte de celos sin fundamentos y este día 13 de febrero se te recomienda prender una vela de color blanca y usar algo de plata para protección.

Recuerda que el Capricornio es la cabra del Zodiaco y esto hace estar constantemente estar en la mira ante los demás por las envidias.

Semana de hacer algunos cambios en tu forma de actuar, recuerda que este mes va a ser muy importante para tu signo y debes de aprovechar todo lo que se presente de oportunidades de trabajo y no sabotearte tú mismo y lo más importante no platicar tus metas para que el poder de la envidia no te haga desistir.

Días de pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito, un amor verdadero se va de tu vida, recuerda que el Capricornio no sabe a veces valorar a las parejas amorosas y constantemente se queda solo, así que trata de cambiar esa forma de ser.

Tu lema en este año va a ser el brillo social y el reconocimiento laboral. El capricornio tendrá una mentalidad abierta y vanguardista y será su carácter tan fuerte que no le dará miedo enfrentar los problemas y su gran sentido del humor lo hará ser el mejor amigo y sin duda el mejor amante de sus parejas sentimentales.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Loco, que te dice que es el tiempo de madurar y buscar ya tu proyecto de vida, es decir, no tener miedo a tus metas y tratar de cumplirlas.

Cuídate de chismes y malos comentarios de tus amigos, así que no les de tanto poder tú mismo y busca mejores personas a tu alrededor.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 28 y 69, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles son Libra, Géminis y Tauro, tu mejor regalo de cumpleaños es un reloj, cartera o ropa y recuerda que eres unos de los signos más queridos del zodiaco.

Recuerda que en ti va a estar la decisión de ser exitoso o no por eso es muy importante enfocarte en todo lo positivo que quieres realizar y no dejar que los rencores y enojos llenen tu vida en estos días, por eso te recomiendo ponerse un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo y usar mucho perfume este día 13 de febrero, prender una vela roja y pedir a todos los ángeles lo que tanto necesitas.

Semana de muchos amores nuevos para tu signo y estar saliendo con personas interesante para una relación sentimental. Cuídate de lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago y gastritis.

Un amor del pasado te busca para pedirte un favor, recuerda que el Acuario es el servicial del zodiaco y no sabe decir que no así tú hazlo que eso te hará sentir bien.

A los Acuario que están en pareja van a tener problemas en cuestión de celos por eso se les recomienda siempre platicar su problema antes de llegar a una ruptura. Te llega la invitación de salir de viaje en estos días.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que viene un cambio positivo después del día 13 de febrero, que lo que tanto deseas se va a cumplir, pero eso sí, debes de ser más cauteloso con tus amistades que siempre te tiene mala fe y envidias.

Esta carta te dice que te va a llegar un dinero extra en la lotería con los números 29 y 70, tu color de la abundancia es el rojo y verde, tus signos compatibles Cáncer, Virgo y Escorpio.

En estos días va a estar rigiendo a los Piscis en la buena fortuna, es decir, va a ser una buena conjunción de sorpresas económicas y buenas noticias en estos días, pero eso sí, van a tener problemas de salud mental y de nervios, así que se les recomienda que se corten el cabello y usen mucho perfume para que anulen cualquier energía negativa que los rodean.

Días de mucho trabajo y empezar un nuevo proyecto, te buscan para invitarte de viaje en tu cumpleaños. A los Piscis que están en pareja, van a ser unos días de mucha comprensión y estabilidad emocional. Los Piscis que están solteros van a encontrar personas muy compatibles con su signo.

Haces unos pagos de tarjeta de crédito y de coche, el lema para los Piscis es conquistar al mundo, es decir, no tener límites, y las características de los Piscis en este año van a ser de bondad y sencillez.

Van a tener el don de escuchar a los demás y con tendencia a caer en ingenuidad y que abusen de su nobleza por eso importante que saque su carácter siempre. Te llega una propuesta de negocio tú acéptala te va ir muy bien, Arreglas un asunto legal a tu favor.