Lista de ganadores de los Premios Goya 2024

El 10 de febrero se llevó a cabo en la Feria de Valladolid la XXXVIII edición de los Premios Goya, a lo mejor del cine español. La película “La Sociedad de la Nieve” -que relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972- obtuvo 12 galardones, incluyendo el de Mejor Director para Juan Antonio Bayona y Mejor Actor para Matías Recalt. A continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor Película: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Director: Juan Antonio Bayona, por “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Actor: David Verdaguer, por “Saben aquell”

Mejor Actriz: Malena Alterio, por “Que Nadie Duerma”

Mejor Actor de Reparto: José Coronado, por “Cerrar Los Ojos”



Mejor Actriz de Reparto: Ane Gabarain, por “20,000 Especies de Abejas”

Mejor Dirección Novel: Estibaliz Urresola, por “20,000 Especies de Abejas”

Mejor Actor Revelación: Matías Recalt, por “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Actriz Revelación: Janet Novás, por “O Corno”

Mejor Película Iberoamericana: “La Memoria Infinita” (Chile)

Mejor Película Europea: “Anatomía de una Caída”

Goya de Honor: Juan Mariné

Goya Internacional: Sigourney Weaver

Mejor Música Original: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Canción Original: “Yo Sólo Quiero Amor”, de “Te Estoy Amando Locamente”

Mejor Guión Original: Estibaliz Urresola, por “20,000 Especies de Abejas”

Mejor Guión Adaptado: Pablo Berger, por “Robot Dreams”

Mejor Película de Animación: “Robot Dreams”

Mejor Dirección de Producción: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Dirección de Fotografía: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Montaje: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Dirección Artística: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Diseño de Vestuario: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Maquillaje y Peluquería: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Sonido: “La Sociedad de la Nieve”

Mejores Efectos Especiales: “La Sociedad de la Nieve”

Mejor Película Documental: “Mientras Seas Tú, Aquí y Ahora”

Mejor Cortometraje de Ficción: “Aunque es de Noche”

Mejor Cortometraje Documental: “Ava”

Mejor Cortometraje de Animación: “To Bird Or Not To Bird”

