Habrá una nueva categoría en los premios Oscar, a partir de 2026

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha dado a conocer que para la entrega de premios Oscar de 2026 habrá una nueva categoría, Mejor Casting, la cual reconocerá al trabajo de los directores de reparto, encargados de dar con los actores adecuados para lograr un elenco acorde con la visión de los directores y productores.

Bill Kramer y Janet Yang, director y presidenta de la Academia, respectivamente, dieron a conocer lo anterior: “Los directores de casting desempeñan un papel esencial en la realización cinematográfica y, a medida que la Academia evoluciona, estamos orgullosos de agregar Casting a las disciplinas que reconocemos y celebramos. Felicitamos a nuestros miembros de la División de Directores de Casting por este emocionante logro, y su compromiso y diligencia a lo largo de este proceso”. Cabe mencionar que desde 2001 no se creaba una nueva categoría en los premios; en ese año surgió la de Mejor Película de Animación.

A finales de 2025 los miembros de la Academia podrán proponer películas estrenada ese año para que sean nominadas en esa categoría, y meses después las elegidas se mostrarán en las hojas para votación. Desde hace más de 30 años se había considerado reconocer a los directores de casting, pero no había habido mucho apoyo a las peticiones.

El próximo 10 de marzo se llevará a cabo la 96a. entrega de los premios Oscar. Como ejemplo, los directores de casting de cada una de las cintas que compiten este año en la categoría de Mejor Película son: Jennifer Euston (de “American Fiction”); Cynthia Arra (de “Anatomy Of a Fall”); Lucy Bevan y Allison Jones (de “Barbie”); Susan Shopmaker (de “The Holdovers”); Ellen Lewis (de “Killers Of The Flower Moon”); Shayna Markowitz (de “Maestro”); John Papsidera (de “Oppenheimer”); Ellen Chenoweth y Susanne Scheel (de “Past Lives”); Dixie Chassay (de “Poor Things”), y Simone Bär, Alexandra Montag y Jacqueline Rietz (de “The Zone Of Interest”).

Sigue leyendo: