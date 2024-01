Becky G publica un emotivo video por la nominación al Oscar de la canción “The Fire Inside”

Becky G se llevó una gran sorpresa al enterarse de que la canción “The Fire Inside”, escrita por Diane Warren y que ella interpretó para la película “Flamin’ Hot”, resultó nominada al premio Oscar; por tal motivo, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fans su emoción.

En el emotivo clip la cantante se muestra a punto de llorar y dice: “Chicos, estamos nominados a un Oscar. Sólo quería decir gracias a Diane y a Eva (Longoria) por permitirme ser parte de este hermoso proyecto, porque esta película, este equipo, esta canción, representa algo tan cercano a mi corazón. Este es literalmente uno de mis sueños hechos realidad frente al mundo. Se los quería decir, chicos. Gracias, gracias”.

Becky podría cantar en el escenario del Teatro Dolby el próximo 10 de marzo. “The Fire Inside” compite en la categoría de Mejor Canción Original, junto con otros temas como “It Never Went Away” (de la película “American Symphony”), “Wahzhazhe (A Song For My People)” (de “Killers Of The Flower Moon”), “What Was I Made For?” y “I’m Just Ken” (ambas de “Barbie”). El videoclip de la canción lleva más de dos millones de vistas en YouTube.

“Flamin’ Hot” marca el debut como directora para Eva Longoria. La película está basada en hechos reales, y muestra la historia de Richard Montanez (Jesse Garcia), el hijo de un inmigrante mexicano, que trabaja como conserje en la fábrica Frito Lay. Un día se le ocurre una original receta para las frituras Cheetos, lo cual se convierte en una sensación.

Hace algunos días, en una entrevista con Associated Press, Eva comentó lo satisfecha que se sentía al escuchar el trabajo de Becky en “The Fire Inside”: “¿Quién hubiera pensado que esa niñita se convertiría en este ícono y esta increíble cantante? Conozco a Becky desde hace tiempo y he sido su fan. En un principio pensamos que no podríamos tenerla, pues a lo largo de tres años se convirtió en una estrella. Ella vio la película tres veces seguidas; yo le dije: ‘Mírala, y luego decides’. Y me dijo: ‘Dios mío, es mi historia’. La canción es buena, profunda, y Becky la canta. Digo, nadie le dice “no” a Diane Warren”.

