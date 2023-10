Becky G reveló los productos de belleza que no le pueden faltar en su camerino

La cantante Becky G actualmente se encuentra celebrando su música a través de la gira “Mi Casa, Tu Casa” que la ha llevado a varias partes de Estados Unidos y México. Y fue justo durante la promoción de dicho tour que la joven reveló los productos que nunca faltan en su camerino para mantener la belleza que la caracteriza.

En un breve video compartido por su estilista Marco Peña, miembro del mismo equipo de TRESemmé al que la famosa se unió recientemente como embajadora, la intérprete de temas como “Chanel” y “Sin Pijama” aseguró que le encanta explorar con la moda.

“Me encanta jugar con mi cabello. Creo que es por eso que me emocioné tanto cuando surgió la oportunidad de formar parte de la familia TRESemmé (…) Realmente complementa la versatilidad que me gusta tener en mi estilo”, detalló.

De acuerdo con la mexicoamericana, dentro de su camerino nunca deben faltar las herramientas de cabello necesarias para poder experimentar con su look en el escenario.

“No hay un look que no me guste, amo los updos, o un look suelto. En la gira he llevado el cabello suelto porque me encanta mover mi pelo y sentirme libre en el escenario“, contó en el video que se viralizó dentro de Instagram.

Sin embargo, para ella lo exterior no es lo único importante. Otros de sus must haves son libros o herramientas para meditar: “Soy una verdadera creyente en el balance de la mente, cuerpo y alma”.

“A veces, necesito leer un libro o meditar y espiritualmente, siempre trato de estar con gente buena. Mi mamá siempre decía, dime con quién andas y te diré quién eres”, dijo para finalizar.

