Becky G lanza el primer adelanto de su colaboración con Yahritza y su Esencia, “Patrás”

En medio de la expectativa que ha generado el próximo álbum de la cantante Becky G, “Esquinas”, se dio a conocer que la famosa decidió unir su talento al de la agrupación mexicoamericana Yahritza y su Esencia en un tema.

Fue a través de sus historias de Instagram que la cantante compartió un fragmento del tema musical que lleva por título “Patrás”. Durante los segundos que duró la “probadita” se logra apreciar que la melodía y la letra rendirán un homenaje al desamor.

“A veces pienso que puedo ignorar tus defectos, pero luego me echo ‘patrás’, pero luego me echo ‘patrás’. Te la pasas con morras y en las pedas, esa vibra conmigo no pega (…) Nadie va a cambiarte y ese es el problema”, es parte de la letra que compone la canción.

Becky G vía Instagram | Video: Cortesía

En cuanto a la melodía, se aprecia la fusión que ambos artistas realizaron para cantarle al desamor. Y es que cuenta con la popular guitarra sierrerña que adoptaron los hermanos Martínez y con la inconfundible voz de Yahritza Martínez.

Sin embargo, este no fue el único adelanto que Becky G compartió con su público desde redes sociales. La joven se dio a la tarea de celebrar cada una de las colaboraciones que conforman su nuevo material discográfico; dentro de la lista se encuentran estrellas como Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Iván Cornejo, DannyLux, Chiquis Rivera y los hermanos Leonardo y Ángela Aguilar.

