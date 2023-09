Becky G se luce por las calles de Brooklyn usando un sostén a cuadros

Becky G ha subido la temperatura en Instagram, tras publicar una serie de fotografías en las que aparece muy sexy paseando por las calles de Brooklyn. Ella usó pantalones holgados y abrió su chamarra para dejar ver su sostén a cuadros, titulando la serie de imágenes como: “Chicana en cualquier esquina”.

Desliza para ver todas las fotos

La bella cantante ya cuenta con más de 37 millones de seguidores en esa red social, y los sorprendió también con unas selfies en las que posa usando minifalda de camuflaje y un top negro, con lo cual dejó al descubierto su abdomen de acero. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace unos días Becky se presentó en el programa de televisión “The Today Show”, donde lució un total look blanco compuesto por una bata, corset y pantalones llenos de transparencias que dejaban ver su ropa interior. Ella aprovechó para informar que muy pronto lanzará su nuevo álbum, titulado Esquinas: “Siempre me he identificado como alguien que no está de un lado u otro de las calles en las que crecí, con dos banderas y dos culturas. Estoy orgullosa de ser latina, pero también de ser de Inglewood”. Ella también saldrá de gira para promocionar el disco. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

