Becky G muestra su rutina de ejercicios para fortalecer los glúteos

Foto: Joe Scarnici for iHeartRadio / Getty Images

Becky G tiene una escultural figura, pero para mantenerla así acude al gimnasio varios días a la semana. Ahora, a través de sus historias de Instagram ella compartió un video en el que aparece usando leggings deportivos de color negro y haciendo una rutina de ejercicios con pesas para fortalecer sus glúteos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Posteriormente la cantante publicó un clip grabado por ella misma en el que muestra los resultados de su esfuerzo, y escribió a sus fans el mensaje: “Hoy hice un programa de desplantes de 105 libras”. Ella se ejercita bajo la supervisión de su entrenadora Gabriella Mendoza. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Becky G actualmente promociona el sencillo “La nena”, que es un dueto con Gabito Ballesteros. En su cuenta de Instagram ella compartió fotos que la muestran con uno de los sexys atuendos que luce en el videoclip de la canción. Las imágenes obtuvieron más de 600,000 likes a las pocas horas de haber sido publicadas.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: