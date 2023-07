Becky G posa en microbikini de hilos, luciendo su perfecto bronceado

Becky G reflejó en su más reciente post de Instagram que está disfrutando al máximo el verano. Ella publicó una serie de fotografías en las que aparece posando muy sexy, usando varios bikinis de hilos que resaltaron su perfecto bronceado. Pero eso no fue todo, pues también escribió un mensaje para sus fans en el que les informa que está debutando como directora creativa de una línea de trajes de baño.

Desliza para ver todas las fotos

La artista de 26 años también compartió imágenes que la muestran entre espejos y luciendo su figura en un ajustado enterizo de color rosa, uno de sus outfits en el video de la canción “La nena”, con la que regresa a la escena musical, alejada del reguetón. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

El clip de “La nena” se estrenó hace unos días en YouTube; la canción es un corrido que Becky interpreta con Gabito Ballesteros, quien durante las grabaciones le regaló un collar de brillantes. Ella le dedicó un mensaje agradeciéndole el detalle: “Estoy super agradecida y feliz que finalmente podemos compartir esta canción tan 🔥 con nuestros fans 🤭 Gabito, gracias por el regalo tan increíble que me diste on set ❤️ Preparense para lo que vieneeeeeee”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Sigue leyendo: