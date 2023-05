Becky G luce su figura en el gimnasio al hacer ejercicios con aparatos

Becky G es muy disciplinada en las rutinas de ejercicios que realiza por las mañanas, y ahora compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que aparece poniéndose en forma con ayuda de aparatos. Usando leggings negros y un ajustado top ella se mostró levantando pesas para fortalecer sus brazos y hombros.

Los resultados de esas extenuantes rutinas quedaron a la vista hace algunos días, cuando la cantante conquistó al público del festival musical de Coachella. En su concierto ella optó por un total look rosa compuesto por top, sombrero y unos pantalones cargo tan holgados que dejaron ver parte de su ropa interior. Las fotos que publicó en esa red social superaron los 2 millones de likes, y las complementó con el mensaje: “Mi gente. No hay palabras. Agradecida y bendecida. Me tomará un minuto el procesar todo lo que fueron esos dos fines de semana. Pero por ahora, sólo… GRACIAS. ✨💖 View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

La fama que tiene ahora el cantante mexicano Peso Pluma comenzó hace casi dos meses, gracias a su dueto con Becky G “Chanel”, cuyo video lleva más de 29 millones de vistas en YouTube. Ella compartió un clip en Instagram que los muestra a ambos posando felices y celebró el éxito de la canción: “CHANEL acaba de alcanzar el Top 50 en los Charts U.S. & Global de Spotify. Gracias gracias gracias”. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

