Becky G rompe el silencio sobre el escándalo por infidelidad de Sebastián Lletget

Para la cantante Becky G este año ha estado lleno de aprendizajes y no está dispuesta a dejar que las adversidades la derrumben, así lo declaró cuando se le nombró parte de “Los 50 más bellos” de People en Español.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, exploró la artista en una entrevista con el medio de entretenimiento.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas le dieran sentido a estas palabras y las relacionaran con el futbolista Sebastián Lletget, con quien estuvo comprometida y cuya relación se vio sacudida por un fuerte escándalo de infidelidad.

A pesar de la curiosidad del público, Becky G decidió no ahondar en el tema. Sin embargo, la mexicoamericana reveló que no descarta la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor, específicamente al amor propio.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia“, declaró

“El amor propio para mí se trata de abrazar y aceptar quien eres realmente. Se trata de reconocer tu valor, adentro y afuera, y tratarte a ti misma con nobleza, compasión y respeto”, añadió la famosa.

Fue el pasado mes de diciembre de 2022 cuando la intérprete de “Shower” y “Mamiii” anunció su compromiso con Sebastián Lletget ante las miradas curiosas de sus fanáticos; no obstante, sus planes darían un giro inesperado cuando en marzo su prometido fue acusado de serle infiel y este terminó pidiéndole una disculpa pública.

