Becky G habla sobre el caos que provocó a su llegada a México

Hace algunos días Becky G (quien se presentará el 14 de mayo en el festival Tecate Emblema) fue objeto de polémica por evadir a la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. La cantante corrió sin decir una palabra mientras los reporteros la cuestionaban acerca de su actual situación con el futbolista Sebastian Lletget, con quien estaba comprometida.

En un video que publicó en sus historias de Instagram la artista de 26 años aparece algo nerviosa y habla acerca del incidente en el aeropuerto, luego de agradecer el cariño de sus fans: “Quería tomar un momento para hablar de lo que sucedió ayer en el aeropuerto. Primeramente quiero decir…para todas las personas que estaban allí, espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos, sinceramente, es algo que me impactó de una manera muy fuerte. Y quiero hablar de eso porque, no sé por qué me siento tan nerviosa, también decir todo eso en español me cuesta”.

Poco a poco el mensaje fue tomando un tono más serio: “Yo sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo, que dicen: “Yo solamente estoy tratando de hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo”. Mira, yo también estoy intentando hacer la mía, y la mía no tiene nada que ver con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir. Esta es una relación mutua. Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también. Esa es la única cosa que pido. Por favor”.

Hace dos meses Lletget aceptó -en un mensaje que publicó en redes sociales- que le fue infiel a Becky G, pero a partir de entonces ésta no se ha pronunciado al respecto. En el festival Tecate Emblema también se presentarán artistas como Moenia, Lasso, Manuel Carrasco, Camilo, Black Eyed Peas y Robbie Williams.

Sigue leyendo: